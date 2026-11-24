Osobnost prvního československého prezidenta shrnuje nová Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka. Dosavadní poznání o přední osobnosti československých politických dějin zabralo tisíc stran. Publikace má ambici nabídnout komplexní a věcný pohled na Masaryka.
Dvě stě padesát hesel odkrývá Masarykovu komplikovanou osobnost v různých souvislostech, od historických a životních událostí přes politiku až po jeho díla a místa, kde se pohyboval. Čtenáři se tak mají šanci dozvědět podrobnosti o tom, co obnášelo prezidentství za první republiky, nebo jaké bylo Masarykovo působení ve veřejném prostoru před první světovou válkou.
„Kdy byl velmi často i nepohodlným kontroverzním intelektuálem, který chtěl pořád něco měnit, něco kritizovat. Účastnil se různých polemik a afér, ne, aby upozorňoval sám na sebe, ale protože chtěl do české společnosti a vědy vnášet nové otázky a přinášet sebereflexi,“ upřesnila spolueditorka publikace Lucie Merhautová z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd.
Na encyklopedii pracovalo přes šedesát autorů a autorek. Hesla jsou autorská a nabízejí mnohost výkladů Masaryka. „Encyklopedie neřeší, co je pro Masaryka důležitější, jestli Velká Británie, nebo Rusko. Neřeší ani chronologii, takže máte vedle sebe abstinenční hnutí a armádu, což nabízí určitou zábavnost, překvapivost,“ říká Merhautová.
Encyklopedie se věnuje například Masarykově přínosu v jednotlivých vědních disciplínách, jeho vztahu k náboženství i konkrétním oblastem kultury a umělecké tvorby. Ale také k vybraným lokalitám, národům a státům. Ve dvacátých letech například nejčastěji jezdil do Středomoří či do Palestiny. Další hesla pokrývají třeba Kancelář prezidenta republiky, svobodné zednářství, titanismus a krizi moderního člověka, ale i roztržku mezi Vatikánem a Československem kvůli oslavě Husova svátku. Publikace rovněž shrnuje, jak se k Masarykově odkazu přistupovalo v uplynulých třiceti letech.
„Tatíček Masaryk“ měl ale i svou soukromou stránku. „Jsou svědectví, že jezdil s kočárkem po Praze. Byl i v ženské otázce velmi pokrokový a manželka pro něj nebyla jen ta, která vytváří zázemí, hledal partnerku, s níž by mohl mít, jak říkal, duševní manželství. A to se projevilo i ve vztahu k dětem a k rodině,“ dodala Merhautová.
To vše dokreslují četné obrazové dokumenty, část z nich je publikována poprvé. Některé fotografie prezidenta, který věkem a úřadem „sošněl“, ukazují uvolněného a méně formálního, upozornila editorka. „Encyklopedie je suma, kde se dozvíte i o často normálních souvislostech, které si umíme představit i my,“ uzavřela.