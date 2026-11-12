Příběh Alžířanky s proříznutým hrdlem před soudem. Pomlouvačná kampaň, říká spisovatel


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, APS, Casbah Tribune, Le Devoir, AP, El Watan, BBC, France24, Liberation, Guardian

Před dvěma lety vydal francouzsko-alžírský spisovatel Kámel Daúd román Houris o ženě, jíž islamisté během občanské války prořízli hrdlo. V listopadu ho soud v Alžíru odsoudil v nepřítomnosti k pěti letům vězení. Rozsudek platí i pro Daúdovu manželku, psychiatričku, prý ke knize poskytla detaily o jedné ze svých klientek. Jde už o druhý trest za knihu Houris, který literát dostal. On mluví o politicky motivované kauze.

Aktuální soud se týkal románu Houris z roku 2024. Daúd za něj obdržel Goncourtovu cenu, nejprestižnější literární ocenění pro autory píšící ve francouzštině. Vítězná kniha se dotýká nedávné alžírské historie. Příběh dívky (Aube ve francouzštině či Fajr v arabštině, v obou jazycích toto jméno znamená „úsvit“) se odehrává na pozadí takzvaného temného desetiletí v Alžírsku. V letech 1992 až 2002 soupeřily v občanské válce o moc v rozdělené zemi islamistické skupiny a armáda. Zemřelo na dvě stě tisíc lidí a další tisíce lidí zmizely či byly mučeny. Daúd psal o tehdejších událostech jako reportér.

Název knihy odkazuje na hurisky, panny, které na bohabojné muslimy čekají v ráji. Hlavní hrdinkou a vypravěčkou je žena, jíž islamista prořízl hrdlo během masakru její rodiny, a ona oněměla. Záhy po vydání románu ve Francii podala v Alžírsku jedna z přeživších této války Saada Arbáníová dvě žaloby. Jednu na Daúda a druhou na jeho ženu Ajšu Dahdúhovou.

Spisovatele obvinila, že literárně zpracoval její příběh, s nímž se v rámci terapie svěřila jeho manželce, protože ta byla několik let ženinou psychiatričkou. Dahdúhová se specializuje na traumata spojená s násilím během občanské války. Arbínová v alžírských médiích opakovaně vypověděla, že ji psychiatrička několikrát oslovila s žádostí, aby mohl Daúd sepsat její příběh, což prý žena odmítla.

Arbáníová jako šestiletá dívka přežila během alžírské občanské války útok islámských ozbrojenců, při němž přišla o většinu rodiny. Ona sama má následkem pořezání krku trvale zavedenou tracheostomickou kanylu. Literární inspiraci vidí v četných podobnostech mezi sebou a postavou: jizvě, ztrátě hlasu, tetování, povolání kadeřnice nebo ve vztahu s matkou a v otázce interrupce.

Soud v druhém největším alžírském městě Vahrán odsoudil Daúda i Dahdúhovou letos 10. listopadu k pěti letům vězení, tedy k trestu o rok nižšímu, než vyžadovala obžaloba. Manželé podle soudce porušili profesní tajemství, ukradli lékařskou dokumentaci a narušili soukromí jiné osoby. Po obou také vyžaduje zaplatit pokutu 300 tisíc dinárů (zhruba 48 tisíc korun). Dále soud potvrdil mezinárodní zatykač vydaný na jejich osoby, informovala oficiální státní tisková agentura Alžírska APS. Zatykač Interpol už ale dříve neakceptoval.

Je to všeobecně známý příběh, říkají obvinění

Jak spisovatel, tak jeho žena vinu odmítají. Dahdúhová v rozhovoru pro server Casbah Tribune zdůraznila, že lékařské tajemství nikdy neporušila a že svému manželovi – s nímž se momentálně rozvádí – dokumentaci Arbáníové neposkytla. „Dopad postojů Kámela Daúda v Alžírsku je velmi silný, což mě značně ovlivnilo. Jeho postoje však nejsou mými,“ uvedla. Tvrdí, že Arbáníová se v roce 2022 se spisovatelem setkala s přáním, aby její příběh odvyprávěl, později si to ale rozmyslela. Rodiny pojily přátelské vztahy ještě před problematickým románem.

Dahdúhová si prý všimla podobnosti mezi knižní postavou Aube a Arbáníovou a upozornila na něj ještě před vydáním knihy nakladatele „z pocitu povinnosti ženu chránit“. Zároveň zopakovala, že se jedná o fikci a že osud Arbáníové je ve Vahránu obecně známý. V rozhovoru, jenž vyšel před vynesením rozsudku, psychiatrička podotkla, že má „plnou důvěru v alžírskou justici“ a přála by si svůj pohled vysvětlil osobně před soudem. Nyní žije ve Francii, stejně jako její manžel.

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Válka Francie s Alžírskem

Rovněž Daúd odmítá, že by román stavěl na detailech ze soukromí Arbáníové. Po vznesení obvinění v roce 2024 se hájil tím, že její osud ve Vahránu, kde oba žili, „každý zná“. „Adoptivní matkou této mladé ženy je bývalá alžírská ministryně zdravotnictví. Svůj příběh vyprávěla všude,“ vysvětloval pro stanici France Inter. Zároveň ujistil, že román „nepopisuje podrobnosti z jejího života“ a nemá s dotyčnou „nic společného“.

Arbáníová trvala na tom, že její příběh nikdy nebyl veřejný. „To, že Daúd tvrdí opak, znamená, že mě podruhé připravuje o mou pravdu a můj hlas; snaží se tak bagatelizovat závažný čin,“ cituje její reakci alžírský deník El Watan.

Trest za zneužití „ran národní tragédie“

Kvůli stejné knize, ale v jiné kauze byl Daúd v Alžírsku odsouzen už letos v dubnu ke třem letům vězení a pokutě ve výši pěti milionů dinárů (přibližně 800 tisíc korun). Žalobu proti němu vznesla Národní organizace obětí terorismu, sdružující přeživší i pozůstalé po „černé dekádě“, jak je občanská válka z devadesátých let přezdívána.

Spisovatel tehdy uvedl, že byl odsouzen na základě Charty pro mír a národní usmíření. Pomocí dokumentu, s nímž Alžířané před dvěma dekádami souhlasili v referendu, Alžír zásadní měrou kontroluje, jaké informace o občanské válce se dostanou na veřejnost. Kritici právního předpisu tvrdí, že slouží především k tomu, aby ochránil pověst alžírských bezpečnostních služeb z tohoto období.

Charta předpokládá potrestání těch, kteří využijí a zneužijí „rány národní tragédie“, což mimo jiné představuje překážku pro umělecké zpracování občanského konfliktu.

Daúd mluví o ceně za svobodu psát

Nakladatelství Gallimard, které Houris vydalo ve Francii, už samotné obvinění označilo před dvěma za útok alžírského režimu a poznamenalo, že Daúd čelil různým nařčením ze strany médií blízkým Alžíru už od vydání. „Jestliže se kniha inspiruje tragickými událostmi z občanské války, její zápletka, postavy a hlavní hrdinka jsou čistě smyšlené,“ uvedlo v prohlášení.

„Roky násilných pomlouvačných kampaní, jejichž cílem bylo odvést pozornost alžírské veřejnosti od jejího utrpení. Vydírání, které zachází až tak daleko, že znesvěcuje soukromí i lásku. A mediální procesy ve Francii, pokud nejste Arabem ve službách toho, kdo se vydává za oběť,“ reagoval nyní Daúd na vynesení listopadového rozsudku jako na součást dlouhotrvajícího tlaku. „Jaká je cena za svobodu psát?“ pokračuje řečnickou otázkou, na níž navázal citátem spisovatelského kolegy Viktora Huga z devatenáctého století: Zůstanu vyhnancem, protože chci zůstat rovný. Satirické verše mířené proti Napoleonovi III. psal z exilu.

Román Houris byl v Daúdově rodné zemi zakázán a tamní úřady nedovolily ani překlad do arabštiny, kniha je ale dostupná v pirátských kopiích, zmínil dříve literát. Arbáníová říká, že se „nesnaží cenzurovat spisovatele“, ale dosáhnout uznání, že došlo k závažné újmě, která v ní „probudila traumata, jejichž zhojení trvalo roky“.

Dosáhnout spravedlnosti podle svých představ se Arbáníová pokouší i ve Francii, po literátovi požaduje odškodné za narušení soukromí. Daúda, jenž má vedle alžírského i francouzské občanství, tak čeká další soud kvůli románu ještě v prosinci. Přitom už v září byl v samostatném řízení zproštěn obvinění z pomluvy, případ se týkal spisovatelových výroků v rozhovoru pro deník Le Figaro, v nichž naznačil, že Arbáníová podnikla právní kroky jménem alžírského režimu.

Když za Houris přebíral Goncourtovu cenu, v děkovném projevu označil Francii za zemi, která chrání své spisovatele.

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Kámel Daúd

Stejné ocenění dostal už za svůj debut Meursault, přešetření, který mu získal známost v literárním světě. Převrací v něm román Cizinec od Alberta Camuse. Zatímco v původní knize běloch zabije v koloniálním Alžírsku bez zjevného důvodu Araba, v Daúdově pojednání se role obrátí. Za převyprávění románu byl roku 2015 odměněn Goncourtovu cenou a rovněž hlasy vyzývajícími k jeho veřejné popravě, připomněl Pražský festival spisovatelů, když byl Daúd hostem této přehlídky. Jeho prvotina vyšla i česky.

Daúdův případ upomíná na Podobně jeho o generaci staršího krajana Boualema Sansala. Ten byl v roce 2024 v Alžírsku zatčen a usvědčen z ohrožování národní jednoty, urážky armády a poškozování národního hospodářství. Loni v listopadu alžírský prezident Sansala na žádost svého německého protějšku omilostnil. Výzvy k propuštění spisovatele zaznívaly i z Francie.

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Alžírský spisovatel Boualem Sansal na archivní fotografii

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