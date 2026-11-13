Obrazem: Českou cenu za architekturu získala jihlavská multifunkční aréna

Letošní Českou cenu za architekturu získala Horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Porotci ocenili promyšlenost veřejné stavby, která propojuje sport, kulturu a každodenní život města. Kromě hlavní ceny aréna získala také cenu veřejnosti. Architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof už za jihlavskou arénu obdrželi Grand Prix Architektů v Národní ceně za architekturu 2026.
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě od ateliéru CHYBIK + KRISTOF nahradila původní zimní stadion v centru města. Sloužit má sportovním, kulturním i společenským akcím. Základem architektonického konceptu bylo rozdělení provozů do dvou nových staveb, a to eliptické haly a nárožní budovy. Mezi nimi pak vzniklo schodiště v podobě venkovního amfiteátru.
Typickými prvky jsou prosklený parter, červená fasáda či veřejně přístupná běžecká dráha na střeše. Podle poroty je aréna příkladem, jak se může velká sportovní stavba stát plnohodnotnou součástí městského veřejného prostoru a posílit vztah k místu. Investorem stavby je statutární město Jihlava.
„Mezinárodní porota se dívá očima zvenku. Oceňuje zakotvení české architektury v regionu, nápaditost, že nekopíruje vzory z časopisů,“ podotkl předseda ČKA Jan Kasl. Jakub Cigler, autor jedné z nominovaných staveb, nádraží Praha-Bubny, dodává, že architektonická cena je zároveň reklamou pro tento obor a zvlášť pro pozornosti hodná díla mimo hlavní město.
Nádraží Praha-Bubny od Jakub Cigler Architekti se dostalo mezi finalisty, stejně jako oživení Radbuzské náplavky v Plzni od Jsme k světu, Svazková základní škola Lošbates v Louňovicích připravená architektonickou kanceláří Pelletier de Fontenay a SOA architekti, rozšíření hřbitova v Hostivaři v Praze od Fertyk a Bakyta a revitalizace Pivovarských teras ve Vimperku od týmů Steiner a Malíková krajinářští architekti a ateliéru Roman Brychta Architekti. Proměna pivovarských teras získala cenu Aleny Šrámkové, která upozorňuje na přínos žen v současné architektuře.
Čestné uznání udělila porota Lesnímu koupališti v Liberci, za nímž stojí Jan Vondrák, Jan Mach a Marie Vondráková z ateliéru Mjölk architekti, a přestavbě zahradního domku v Panoším Újezdu od architektky Lenky Milerové.
Několik staveb ocenili také partneři soutěže. Například cenu Agentury ochrany přírody a krajiny za vytvoření kulturní dominanty ve venkovském prostředí získala Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce od architekta Jana Říčného z ateliéru RCNKSK. Centra pro regionální rozvoj ČR za příkladnou realizaci návrhu vzešlého z architektonické soutěže ocenily Knihovnu Olomouc – pobočka Kotelna od ateliéru kcarch. Autory jsou Václav Čermák, Václav Kolínský a Ondřej Šperl.
Do letošního ročníku se přihlásilo na tři sta projektů. Z těch mezinárodní porota, které předsedal nizozemský architekt Jeroen van Schooten, vybrala pětadvacet nominovaných.