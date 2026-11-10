Mikro-teatro vytváří svět Malého prince s diváky


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Brněnské Mikro-teatro uvádí autorskou inscenaci Malý princ. Známý příběh hrají v netradičním prostředí divadelního obýváku dvě herečky, zapojí přitom do děje i diváky.

Komorní scéně dominuje velké papírové plátno. Na něm rozehrávají dvě herečky příběh Malého prince. „Ten papír je plochou komunikace,“ poznamenává režisér Jan Lepšík.

Malý princ přistál v opeře na Otáčivém hledišti
Opera Malý princ na Otáčivém hledišti

Malý princ dostává na scéně hned několik podob – od papírových skic až po loutku. „Nejvíc se mi líbí, že se pořád ptá – že svět kolem něj je úplně šílený a on zůstává zvědavý a chce tomu rozumět,“ prozradila herečka Aude Stulírová Martin, v čem je pro ni příběh Antoina de Saint-Exupéryho zajímavý.

Inscenace propojuje vyprávění s hravými divadelními prvky a dává tak dětem prostor vstoupit do příběhu. „Tohle představení je i o kreativní komunikaci,“ dodává režisér. Druhá z hereček na jevišti Alžběta Uhlíková ho doplňuje: „Celé to tady vzniká, můžeme si tady dělat takovou magii a je to v úzkém kontaktu.“ Inscenaci ocení diváci nad pět let.

Malý princ vyšel před 80 lety. Po Bibli je druhým nejpřekládanějším dílem
Opis knihy Malý princ s náčrtky autora

Výběr redakce

Podvodníci stále citelněji zasahují klienty bank. Výše škod roste

Podvodníci stále citelněji zasahují klienty bank. Výše škod roste

před 4 mminutami
V Abú Dhabí jednali zástupci USA, Ukrajiny a Ruska, pokračovat budou ve středu

V Abú Dhabí jednali zástupci USA, Ukrajiny a Ruska, pokračovat budou ve středu

10:30Aktualizovánopřed 13 mminutami
Ukrajině platíme účty, ale u jednacího stolu nejsme, řekli Babiš a Fico

Ukrajině platíme účty, ale u jednacího stolu nejsme, řekli Babiš a Fico

12:56Aktualizovánopřed 16 mminutami
NÚKIB upozorňuje na ruské kyberútoky. Hrozí prý i destruktivní

NÚKIB upozorňuje na ruské kyberútoky. Hrozí prý i destruktivní

před 19 mminutami
Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, s částí vlády bude v Izraeli

Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, s částí vlády bude v Izraeli

09:49Aktualizovánopřed 26 mminutami
Česko a Maďarsko mají podobný pohled na bezpečnost i podporu Ukrajiny, řekl Pavel

Česko a Maďarsko mají podobný pohled na bezpečnost i podporu Ukrajiny, řekl Pavel

12:45Aktualizovánopřed 40 mminutami
Srážka skoro devadesáti aut v Bulharsku si vyžádala jedenáct mrtvých

Srážka skoro devadesáti aut v Bulharsku si vyžádala jedenáct mrtvých

11:44Aktualizovánopřed 56 mminutami
Sněmovní výbor zahájil řízení vůči Ševčíkovi kvůli výroku o menopauze

Sněmovní výbor zahájil řízení vůči Ševčíkovi kvůli výroku o menopauze

13:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Kultura

Mikro-teatro vytváří svět Malého prince s diváky

Brněnské Mikro-teatro uvádí autorskou inscenaci Malý princ. Známý příběh hrají v netradičním prostředí divadelního obýváku dvě herečky, zapojí přitom do děje i diváky.
před 11 mminutami

VideoArmy Film Festival přibližuje historii i současné konflikty a mise

V pražském kině Atlas začíná druhý ročník Army Film Festivalu. Do 12. listopadu nabídne dokumentární i hrané filmy zaměřené na armádu, válečné konflikty a vojenské mise. Zakončí ho předávání ocenění válečným veteránům a spolkům. „Dopoledne jsou školní projekce o českých vojácích v zahraničních misích, odpoledne je promítání s Vojenským historickým ústavem. Tyto projekce jsou zdarma,“ představil strukturu části programu za organizátory Marek Vítek. Večery jsou vyhrazeny celovečerním snímkům. Úvodní film HUR: Kód „Sýkora“ ale musel festival na poslední chvíli nahradit. Hlavní správa rozvědky Ukrajiny, o jejíž misi film pojednává, totiž distribuci titulu nejen pro Army Film Festival pozastavila.
před 2 hhodinami

DC Studios povede exmanažer Marvelu, rozhodla Skydance

Americká mediální společnost Skydance vymění vedení filmového studia DC Studios, které se zaměřuje na produkci filmů a seriálů podle komiksových předloh. Dosavadní šéfy Jamese Gunna a Petera Safrana nahradí exmanažer konkurenčního studia Marvel Jeremy Latcham. Změna je součástí reorganizace filmové divize po převzetí mediální skupiny Warner Bros. Discovery společností Skydance.
před 4 hhodinami

V divadelním Dědictví je Bohuš spíš myšlenka než postava

Dnes už kultovní snímek Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág získal jevištní podobu. Pro pražské Divadlo Na zábradlí nastudovali devadesátkovou komedii Jan Frič a Ondřej Novotný. Představují ji jako hudební meditaci o tom, jestli je skutečně možné koupit si všechno a všechny.
před 8 hhodinami

VideoV Kutné Hoře vystavují dějiny koláže posledních sta let

Propojování nečekaných souvislostí, z nichž vznikají nové příběhy. To je umění koláže. Její proměny v průběhu posledních sta let představuje výstava Bílá koláž, Černá Neděle v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Spojovat obyčejné i neobyčejné věci mohou i sami návštěvníci. Procesu tvorby je věnovaná velká část výstavy.
před 21 hhodinami

Tajné zprávy z hotelu Záhoří. Film převypráví drama z předválečných let

Na zámku Slapy se točí mysteriózní drama Hotel Záhoří. Film se inspiruje skutečnými událostmi z třicátých let minulého století. V hlavních rolích se objeví mimo jiné Robert Mikluš nebo Boleslav Polívka. Snímek vzniká v koprodukci České televize.
před 22 hhodinami

„Největší kulturní stavba od Opery.“ V Sydney otevírají nové muzeum

V Sydney otevírá 7. listopadu nové muzeum, které se prezentuje jako „největší kulturní stavba od dob Opery“. Výstavu Powerhouse Parramatta pokryl rozpočet ve výši bezmála miliardy australských dolarů (zhruba patnáct miliard korun). Skvrnou na velkoleposti stavby se staly otazníky kolem financování a manažerského přístupu. Jen pár týdnů před otevřením byla odvolána ředitelka společnosti.
7. 11. 2026

Festival queer filmů Mezipatra se zaměřil na dospívání

V Praze se koná festival queer filmů Mezipatra. Potrvá do 12. listopadu, poté se přesune do Brna. Soutěžní přehlídka nabídne téměř osmdesátku snímků, z toho padesát krátkometrážních.
6. 11. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

před 20 hhodinami
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

před 22 hhodinami
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026