Mikro-teatro vytváří svět Malého prince s diváky

Brněnské Mikro-teatro uvádí autorskou inscenaci Malý princ. Známý příběh hrají v netradičním prostředí divadelního obýváku dvě herečky, zapojí přitom do děje i diváky.
Komorní scéně dominuje velké papírové plátno. Na něm rozehrávají dvě herečky příběh Malého prince. „Ten papír je plochou komunikace,“ poznamenává režisér Jan Lepšík.
Malý princ dostává na scéně hned několik podob – od papírových skic až po loutku. „Nejvíc se mi líbí, že se pořád ptá – že svět kolem něj je úplně šílený a on zůstává zvědavý a chce tomu rozumět,“ prozradila herečka Aude Stulírová Martin, v čem je pro ni příběh Antoina de Saint-Exupéryho zajímavý.
Inscenace propojuje vyprávění s hravými divadelními prvky a dává tak dětem prostor vstoupit do příběhu. „Tohle představení je i o kreativní komunikaci,“ dodává režisér. Druhá z hereček na jevišti Alžběta Uhlíková ho doplňuje: „Celé to tady vzniká, můžeme si tady dělat takovou magii a je to v úzkém kontaktu.“ Inscenaci ocení diváci nad pět let.