Francouzská série Carême získala v pondělí večer (v noci na úterý SEČ) v New Yorku Mezinárodní cenu Emmy za nejlepší dramatický seriál. Stejné ocenění v kategorii komediálních seriálů si odnesla argentinská Sousedská patrola, informoval portál Deadline.
Carême vypráví o vzestupu první kulinářské celebrity na světě, kuchaře Antonina Carêma, a zároveň ho líčí jako špeha v napoleonské Francii. Sousedská patrola pojednává o nesourodé jednotce poskládané z obyčejných lidí, za jejímž vznikem stojí snaha o vylepšení image policie.
O ceny v šestnácti kategoriích se letos ucházelo přes šedesát nominací z více než dvacítky zemí. Nejúspěšnější zemí se stala Británie, která uspěla devětkrát. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon obdržel Brit Bobby Schofield za roli v dramatu Unforgivable (Neodpustitelný), nejlepší herečkou se za výkon v seriálu Holy Sh!t stala Belgičanka Mona Mina Leonová.
Mezinárodní ceny Emmy (International Emmy Awards) uděluje mezinárodní televizní akademie IATAS, americká organizace sídlící v New Yorku. Ocenění jsou určena televizním dílům neamerické produkce. Akademie dává sošky za nejlepší herecké výkony, nejlepší komedii, drama, minisérii, dokument či telenovelu.
Už v září se udělovaly „hlavní“, tedy americké televizní ceny Emmy. Ty ovládl seriál Widow’s Bay mísící horor a komedii. V kategorii drama druhý rok za sebou uspěl seriál z lékařského prostředí Urgent a cenu za nejlepší minisérii má M.R.D. Saint Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku.