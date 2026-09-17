Lewandowska už má Thálii. Další mohou získat Majer, Margita či Beretová

Divadelní ceny Thálie oznámily nominace za rok 2026. Vítězové ocenění za nejlepší jevištní výkony v oboru činohra, balet, opera či loutkové a alternativní divadlo si vítězové převezmou 3. října v Národním divadle. Za celoživotní mistrovství budou oceněni Petr Nárožný či Zdena Herfortová. Thálii pro umělce do 33 let už převzala Simona Lewandovská.
Nominace za mužský herecký výkon na letošní ceny Thálie získali Filip Kaňkovský, Miloslav König a Stanislav Majer. Mezi činoherečkami může uspět Pavla Beretová, Markéta Holcmanová a Lucie Žáčková.
Všichni finalisté za operu mezi muži ztvárnili role v pražském Národním divadle. Porotu zaujaly výkony Jiřího Brücklera , německého pěvce Joachima Goltze a Štefana Margity. Poslední dva jmenovaní pěvci se navíc potkávají ve Wagnerově Zlatu Rýna. V kategorii loutkové divadlo získala dvě nominace díky Ondřeji Běhanovi a Jiřímu Brnulovi inscenace Herkules z Jihočeského divadla.
V dalších kategoriích figurují jména pěvkyně Magdaleny Kožené, Charlotte Režné, Miřenky Čechové či tanečníka Toma Bellece a muzikálového herce Lukáše Vlčka.
Už během oznámení nominací byla předána Thálie pro umělce do 33 let. Patří Simoně Lewandowské. „Včera jsem ukončila DAMU, je to skvělá škola, která mi dala prostor zkoumat divadlo i sebe sama,“ děkovala herečka. Účinkovala už v Národním divadle a zakotvila v Divadle Na zábradlí. Diváci ji znají také z filmů a televizních seriálů, třeba z Dobré ráno, Brno.
Při vyhlašování vítězů obdrží Thálii za celoživotní umělecké mistrovství brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a dlouholetý herec pražského Činoherního klubu Petr Nárožný. Stejné ocenění převezmou emeritní sólista Státní opery Luděk Vele, baletní mistryně a bývalá sólistka baletu Národního divadla Nelly Danko a za hudebně-dramatické žánry členka souboru Studia Ypsilon Jaroslava Kretschmerová. Její kolega Miroslav Kořínek dostane Cenu České akademie divadelníků.
Asociace podle Kepky letos mimořádně udělí cenu za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla Rostislavu Novákovi mladšímu, principálovi a zakladateli souboru nového cirkusu Cirk La Putyka.
Herečka Magdaléna Borová převezme na festivalu Prix Bohemia rozhlasovou Thálii.
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