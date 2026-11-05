Komiks Poison City se vypořádává s cenzurou v Japonsku


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Japonský autor Tecuja Cucui se v knize Poison City věnuje tématu cenzury. Vycházel z vlastních zkušeností, které ale přetvořil do až kafkovského příběhu. Komiksový titul nyní vyšel v českém překladu.

Mladý autor se snaží prorazit se svou hororovou mangou, v níž virus proměňuje lidi v kanibaly. Začne ale narážet na překážky – násilné scény by mohly znamenat omezení prodeje. Kreslíř si musí vybrat, protože bez ústupků se komiksovou tvorbou neuživí. Dostává se tak do soukolí cenzury a autocenzury.

„Tecuja Cucui ten systém zobrazil velmi dobře. Pokud si odmyslíme hyperbolický konec, který je v rámci dramatu opravdu hodně zesílený, tak je tam spousta pravdivých reálií,“ připouští překladatelka a japanoložka Anna Křivánková. „Ačkoliv tam není žádný takový vládní orgán jako v této knize, kontrola se děje na lokální úrovni. A může to dojít tak daleko, že některá manga může být omezena na prodeji, dostane štempl ‚škodlivé publikace‘,“ srovnává fiktivní příběh se skutečným Japonskem.

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Špatný vliv

V Poison City zkoumá Tecuja Cucui tenkou hranici mezi ochranou mládeže a zneužíváním úřední moci k omezování umělecké svobody. Ukazuje zákulisí komiksové tvorby ve své zemi, ale připomíná i cenzuru komiksu ve Spojených státech amerických. „Osobně si myslím, že snaha omezit tohle médium spočívá hlavně v tom, že je extrémně živé a přístupné a často se do něj vejde něco, co by nevyšlo v knize nebo se nedalo natočit ve filmu,“ soudí Křivánková.

Také v USA byly komiksy spojovány se špatným vlivem na mládež. Docházelo i k jejich pálení. Američtí nakladatelé nakonec v obavách z přísných omezení sami v padesátých letech přijali samoregulační kodex. Zakázali autorům nahotu, sex, brutální násilí, ale i podrývání autority policie a justice. Někteří tato pravidla opustili až v roce 2011. „V Evropě se komiks často potýkal s nepřízní vyšších míst, protože byl příliš americký. Čili důvody se vždycky různě našly,“ doplnila překladatelka.

Tecuja Cucui vycházel z vlastních zkušeností. V prefektuře Nagasaki výrazně omezili prodej jednoho z jeho hororových příběhů. Když se pokoušel rozhodnutí zvrátit, zjistil, že komise jeho mangu ani nečetla. I tento komiks pod názvem Stoka teď vyšel v českém překladu.

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