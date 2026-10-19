Kdo vraždil během Pražského povstání? Scenárista Vyprávěj napsal knižní krimi

Scenárista Rudolf Merkner, který stojí za seriálem Vyprávěj a za filmy Bobule či Rafťáci, se vrhl na zcela nový žánr. Napsal thriller Případ pražské bestie, ve kterém detektiv pátrá po sériovém vrahovi během Pražského povstání v roce 1945.
Proč si Merkner vybral pro svůj beletristický debut zrovna detektivku? Má pro to jednoduché vysvětlení. „Propadl jsem tomuto žánru, zamiloval jsem si slavné detektivy,“ neskrývá. Napomohl i seminář na téma detektivní román, který vedl v rámci své pedagogické činnosti. „Dlouhou dobu jsem psal příběhy o vztazích, po kterých byla poptávka, a najednou jsem měl potřebu napsat i něco jiného, ostřejšího,“ vysvětlil.
Případ pražské bestie má být poctou klasické české detektivce, která se vyznačuje realismem a psychologickou hloubkou, a zároveň se autor inspiroval syrovostí severských krimi.
Merkner přivádí na scénu soukromé očko Martyho Kramera. Obrátí se na něj jeho bývalý spolužák z policejní školy, německý detektiv poté, co je přivolán na jednu z barikád během Pražského povstání v květnu 1945. Je jasné, že na kusy rozsekaná žena nezemřela během bojů, ale stala se obětí brutální vraždy. Protože jako Němec nemůže zůstat v Praze, případ, na jehož objasnění mu velmi záleží, předá Kramerovi, o němž ví, že ani jemu profesní čest nedá, aby se nesnažil vraha dopadnout.
„Jde o dobu, která není tak využívaná, ve filmu bych se do ní ani nemohl dostat, protože by nebyly peníze na natočení tak velkého filmu,“ míní Merkner. Námět navádí k podobnosti s Hvězdnou hodinou vrahů. Detektivku z posledních týdnů protektorátu napsal v polovině devadesátých let Pavel Kohout a letos Česká televize odvysílala podle této knihy minisérii, natočenou v česko-německo-rakouské koprodukci. Merkner ale podotýká, že Kohoutův thriller při psaní neznal.
Případ pražské bestie je smyšlený, odehrává se ve fiktivní pražské čtvrti, ale fabulací podle Merknera není průběh povstání a dobová atmosféra.
„Mám rád určitou pravdivost,“ říká autor i s odkazem na seriálovou generační ságu Vyprávěj. „A uvědomil jsem si, že (historii) tak dobře neznám – i když jsem nastudoval podle dobových reálií všechny možné situace o Pražském povstání a četl výpovědi účastníků. Ale nechtěl jsem do historie tak moc vstupovat, zajímal mě hlavně příběh. A proto jsem si vytvořil svoji čtvrť, kde se věci mohou odehrát po pravdě, jak je zkonstruuju, je tam moje velitelství, mí hrdinové, ale zároveň pracuju s dobou a informacemi velice přesně,“ popisuje.
Pro Kramera chystá už další literární případy. „Marty Kramer je soukromý detektiv, který pracuje vždycky v šedé zóně, kdy to nemůže vyšetřovat policie, ale je třeba ty věci zjistit,“ upozornil Merkner. Následující díl se bude odehrávat v padesátých letech v době nelegálních přechodů hranic komunistického Československa, kdy se na hranicích začnou ztrácet lidé, a děj dalšího románu zasadí autor do kulis filmového Barrandova.
Scénáře o vztazích ale přestat psát nehodlá. Připravuje nyní film o současných padesátnících.