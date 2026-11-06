Houpačky s Havlovou a Kronerovou střídají humor se smutkem

Novinkou v kinech je film Houpačky s Dagmar Havlovou Veškrnovou a Zuzanou Kronerovou v hlavních rolích. Komediální drama natočil režisér Bohdan Sláma jako volnou adaptaci stejnojmenné knihy Lucie Konečné. Vzniklo v koprodukci České televize.
Z náhodného setkání dvou žen vznikne přátelství, které oběma změní život. Každá je jiná. Jiřina Zuzany Kronerové je racionální a má ráda řád. Zdena Dagmar Havlové Veškrnové je svobodomyslná a spontánní.
„Režírování takových hereček je jako krocení divoké zvěře. Dobrodružství s každou scénou,“ prozradil k natáčení režisér a spoluscenárista snímku Bohdan Sláma.
Jejich postavy dokazují, že na nové začátky a radost ze života není nikdy pozdě. U Zdeny se ale začínají projevovat první příznaky Alzheimerovy choroby. Havlová se podílela i na scénáři, který vznikal tři roky. Trávila čas s pacienty s Alzheimerovou chorobou. „Nosila jsem nápady,“ říká o svém scenáristickém příspěvku.
„Paměť je něco, na čem jsme bytostně závislí, a když ji začneme ztrácet, tak začínáme ztrácet sami sebe,“ podotýká Sláma k silnému motivu Houpaček.
Zdeninu dceru hraje Tereza Ramba. „Pro mě je to hodně o tom zůstat mladý, i když člověk stárne fyzicky. A to si myslím, že jak Dáša, tak i Zuzana bytostně v sobě mají. Hrozně bych si přála mít to taky. Vždycky mám pocit, že Dáša je o deset let mladší než já. Je to prostě o víře v život,“ podotýká ke spolupráci s hereckými kolegyněmi.
Příběh o silném přátelství se také pohybuje nahoru a dolů – kombinuje humor s vážnými situacemi, radost se smutkem, obavy s nadějí.
Bohdan Sláma o filmu Houpačky mluvil v pořadu Sama doma, filmu se bude také věnovat 7. listopadu Studio 6 víkend.