Houpačky s Havlovou a Kronerovou střídají humor se smutkem


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Novinkou v kinech je film Houpačky s Dagmar Havlovou Veškrnovou a Zuzanou Kronerovou v hlavních rolích. Komediální drama natočil režisér Bohdan Sláma jako volnou adaptaci stejnojmenné knihy Lucie Konečné. Vzniklo v koprodukci České televize.

Z náhodného setkání dvou žen vznikne přátelství, které oběma změní život. Každá je jiná. Jiřina Zuzany Kronerové je racionální a má ráda řád. Zdena Dagmar Havlové Veškrnové je svobodomyslná a spontánní.

„Režírování takových hereček je jako krocení divoké zvěře. Dobrodružství s každou scénou,“ prozradil k natáčení režisér a spoluscenárista snímku Bohdan Sláma.

Z filmu Houpačky
Zdroj: Falcon/Luminar Film

Jejich postavy dokazují, že na nové začátky a radost ze života není nikdy pozdě. U Zdeny se ale začínají projevovat první příznaky Alzheimerovy choroby. Havlová se podílela i na scénáři, který vznikal tři roky. Trávila čas s pacienty s Alzheimerovou chorobou. „Nosila jsem nápady,“ říká o svém scenáristickém příspěvku.

„Paměť je něco, na čem jsme bytostně závislí, a když ji začneme ztrácet, tak začínáme ztrácet sami sebe,“ podotýká Sláma k silnému motivu Houpaček.

Z filmu Houpačky
Zdroj: Falcon/Luminar Film

Zdeninu dceru hraje Tereza Ramba. „Pro mě je to hodně o tom zůstat mladý, i když člověk stárne fyzicky. A to si myslím, že jak Dáša, tak i Zuzana bytostně v sobě mají. Hrozně bych si přála mít to taky. Vždycky mám pocit, že Dáša je o deset let mladší než já. Je to prostě o víře v život,“ podotýká ke spolupráci s hereckými kolegyněmi.

Příběh o silném přátelství se také pohybuje nahoru a dolů – kombinuje humor s vážnými situacemi, radost se smutkem, obavy s nadějí.

Bohdan Sláma o filmu Houpačky mluvil v pořadu Sama doma, filmu se bude také věnovat 7. listopadu Studio 6 víkend.

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