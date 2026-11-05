Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Geopark Český ráj nebude moci od Nového roku používat značku UNESCO, o vyloučení rozhodla už v úterý rada globálních geoparků. Geopark ji nepřesvědčil, že vyřešil problém s prodejem drahých kamenů, jejichž původ rada zpochybňovala. Ty podle mínění některých prodává i muzeum v Turnově, které to opakovaně odmítlo. Vedení geoparku mluví v souvislosti s rozhodnutím rady o zklamání.

Geopark s ojedinělými jeskynními útvary či nalezišti drahých kamenů dostal v roce 2024 takzvanou žlutou kartu a měl dva roky na vyřešení problému. Kontroloři tehdy chtěli, aby ukončil spolupráci s institucemi prodávajícími drahé kameny nejasného původu. Geopark ukončil spolupráci s muzeem v Turnově, což ale radě nestačilo.

„Pro ně by bylo ideální, kdybychom donutili muzeum, aby k tomu prodeji nedocházelo. A mají také, co jsem pochopila v rámci té diskuse, problém i s tím, že je to sice legální podle českého práva, ale že suroviny, co se tady prodávají, nejsou ani z našeho geoparku. Takže to je pro ně touto optikou ještě větší problém, že je to dovezené,“ vysvětlovala v úterý ředitelka Geoparku Český ráj Jana Lebedová.

Geopark Český ráj leží na styku tří geologicky odlišných území na severovýchodě Česka. Má rozlohu 833 kilometrů čtverečních a zahrnuje geologické fenomény, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Jsou tam také ojedinělé jeskynní útvary či naleziště drahých kamenů.

Pro mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a v roce 2015 se stal jako jediný v Česku členem Globální sítě geoparků UNESCO.

zdroj: ČTK

Rozhodnutím rady globálních geoparků je zklamaná. „I když jsme se toho neúčastnili a bylo dokázané, že žádná spolupráce neprobíhá a není možná, tak stejně ta diskuse byla takováto. A spíš si myslím, že oni k tomu nahlíželi, že už se stalo několikrát, že jsme za to měli žlutou kartu a že nejsme ten problém schopni odstranit, takže už nám dají tu červenou,“ dodala.

Vedení geoparku nicméně rozhodnutí rady respektuje, byť se s ním neztotožňuje. Členství v globální síti získal Český ráj před více než deseti lety. „Je pro nás důležité, aby veřejnost věděla, že tato situace nijak nesnižuje skutečnou hodnotu Českého ráje ani práci lidí, kteří se o jeho přírodní a kulturní dědictví starají,“ zdůraznili v prohlášení.

Kameny nejasného původu neprodáváme, odmítlo muzeum

Muzeum v Turnově odmítá, že by ve svém obchodě prodávalo drahé kameny či minerály nejasného původu. Ředitel instituce Jan Prostředník připomíná, že prodej kamenů v jejich obchodě souvisí s tradicí broušení a dalším zpracováním drahých kamenů na Turnovsku. Těžba a obchod s nimi jsou podle něj s regionem spojené minimálně od šestnáctého století. Zároveň se o dvě stě let později začaly nakupovat a zpracovávat drahé kameny z celého světa, přičemž ty nad lokálními minerály převažují.

Prostředník ujistil, že muzeum nakupuje minerály a horniny jen od obchodníků certifikovaných v Česku. „Pokud by šlo o nákup hornin a minerálů nejasného původu, tak by na něj měla pamatovat legislativa České republiky, a neměla by tudíž tento prodej vůbec umožnit. S minerály ‚údajně nejasného původu‘ pracují tím pádem i všichni brusiči drahých kamenů, šperkaři a zlatníci. A úplně stejně se chová i Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola v Turnově, která je ostatně k tomu účelu zřizovací listinou zřízená,“ uvedl Prostředník.

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Muzeum ukončilo spolupráci s místním geoparkem už v roce 2019. „Turnovské muzeum bylo opakovaně ze strany vedení Geoparku UNESCO Český ráj vyzýváno k ukončení prodeje geologického a mineralogického materiálu v muzejním obchodě. Byli jsme postaveni před volbu, zda ukončit prodej hornin a minerálů nebo spolupráci s geoparkem. Po zvážení důvodů pro a proti jsme se rozhodli pro respektování naší tradice a dobrovolně jsme spolupráci ukončili,“ upřesnil Prostředník.

Ostuda, ale turismus to neovlivní, míní náměstek

Náměstek libereckého hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (TOP 09) považuje ztrátu značky UNESCO za ostudu pro Geopark Český ráj a ztrátu renomé ve světě. „Na druhou stranu je potřeba říci, že UNESCO je spojeno s velkým přílivem turistů a víme, že Český ráj je zavalen turisty. Je tak otázkou, jestli ta ztráta značky z hlediska Českého ráje bude mít nějaký negativní dopad,“ dodal. Pocítit to ale podle něj mohou okrajové a turisticky méně vyhledávané části geoparku, jako je okolí Mnichova Hradiště, Nové Paky nebo Železného Brodu.

Liberecký kraj, na jehož území leží největší část geoparku, letos uzavřel s geoparkem dohodu o spolupráci, která má organizaci zajistit finanční stabilitu. Součástí je každoroční dotace půl milionu korun. Geopark, který hospodaří s více než milionovým rozpočtem, podobně podporují i sousední kraje Královéhradecký a Středočeský, jejich dotace jsou ale nižší.

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