Japonský katastrofický snímek Godzilla Minus One se před třemi lety stal překvapivým hitem, teď přichází jeho pokračování Godzilla Minus Zero. V černé komedii Divoký kůň Devítka představují John Malkovich a Sam Rockwell dva agenty CIA, kteří se vydávají na misi na Velikonoční ostrov. Historické drama Povstání za svobodu se odehrává ve druhé polovině čtrnáctého století a vychází ze skutečné selské rebelie proti králi Richardovi II. V hlavní roli se objevuje herec Andrew Garfield. Dagmar Havlová a Zuzana Kronerová se zase potkaly ve snímku Bohdana Slámy o nečekaném přátelství Houpačky. A dokument Uvidíš všechno natočil satirik Nathan Fielder o zakladatelce start-upu Theranos, který stavěl na lžích.
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Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů
Geopark Český ráj nebude moci od Nového roku používat značku UNESCO, o vyloučení rozhodla už v úterý rada globálních geoparků. Geopark ji nepřesvědčil, že vyřešil problém s prodejem drahých kamenů, jejichž původ rada zpochybňovala. Ty podle mínění některých prodává i muzeum v Turnově, které to opakovaně odmítlo. Vedení geoparku mluví v souvislosti s rozhodnutím rady o zklamání.
VideoFilmové premiéry: Godzilla Minus Zero, Povstání za svobodu či Uvidíš všechno
Japonský katastrofický snímek Godzilla Minus One se před třemi lety stal překvapivým hitem, teď přichází jeho pokračování Godzilla Minus Zero. V černé komedii Divoký kůň Devítka představují John Malkovich a Sam Rockwell dva agenty CIA, kteří se vydávají na misi na Velikonoční ostrov. Historické drama Povstání za svobodu se odehrává ve druhé polovině čtrnáctého století a vychází ze skutečné selské rebelie proti králi Richardovi II. V hlavní roli se objevuje herec Andrew Garfield. Dagmar Havlová a Zuzana Kronerová se zase potkaly ve snímku Bohdana Slámy o nečekaném přátelství Houpačky. A dokument Uvidíš všechno natočil satirik Nathan Fielder o zakladatelce start-upu Theranos, který stavěl na lžích.
Stačí se zasnít. Na Hluboké se noří do krajin symbolismu a secese
Výstava Sny o krajině, která přibližuje krajinářství střední Evropy, nabízí vzrušující a překvapivou procházku krajinami ducha a snění. Připravila ji Alšova jihočeská galerie (AJG) v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou.
Ideologický posun? Úpravy syrských učebnic se dotkly i Mony Lisy
Ze syrských učebnic zmizely obrázky některých historických soch a také vyobrazení Mony Lisy. Revidovaný učební plán v Sýrii se regulováním kulturního dědictví přiklání ke konzervatismu, naznačuje analýza provedená neziskovou organizací IMPACT-se (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education). Syrské ministerstvo školství uvádí, že jeho snahou je upevňovat prostřednictvím učebních osnov hodnoty.
Číňané hledají zážitky. V tamním „Hollywoodu“ s nimi na míru natočí krátký film
Amatérské výkony v profesionálních kulisách. Tak by se dal shrnout zážitek, který takzvaný čínský Hollywood nabízí zájemcům ochotným zaplatit za to, aby se stali herci mikrodramat v historických kulisách – tedy čím dál populárnějšího formátu určeného pro mobily. Studio tak reaguje na zvyšující se poptávku Číňanů po zážitcích v časech ekonomické nejistoty, a zároveň tím vyvažuje klesající zájem velkých produkcí.
VideoOrion Je Miky Vorel. Aby lidi věděli, že nedostanou jen rap, vysvětluje
Rapper a člen PSH Michal Opletal alias Orion vydal sólové album. Nazval ho Je Miky Vorel. „Ne, že bych si chtěl dělat nové alter ego nebo přestupovat do jiného žánru, ale chtěl jsem tím lehce naznačit, že lidi nedostanou jenom rap,“ vysvětlil. Na nahrávce mu hostují Lesík Hajdovský, Dr. Kary nebo Vladimir 518 z domovských PSH. Sám autor svoji aktuální tvorbu nazývá rapový crossover.
Rodinnou idylu ve zlínském divadle naruší prozrazená tajemství
Městské divadlo Zlín má nově v repertoáru irskou hru Zase spolu (Reunion). Klidná rodinná sešlost se v ní promění v hořkou komedii a odhalí skutečnou podstatu vztahů.
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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