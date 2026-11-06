Festival queer filmů Mezipatra se zaměřil na dospívání


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24

V Praze se koná festival queer filmů Mezipatra. Potrvá do 12. listopadu, poté se přesune do Brna. Soutěžní přehlídka nabídne téměř osmdesátku snímků, z toho padesát krátkometrážních.

Spojujícím tématem hlavní soutěže 27. ročníku je dospívání queer lidí v různém prostředí a s různou mírou podpory. Neomezuje se plnoletostí. Diváci tak uvidí příběhy o prvních láskách i životních změnách, které přicházejí dávno po osmnáctinách.

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Zdroj: ČT24

Program zahájil brazilský snímek Gugův svět, oceněný na Berlinale. Vypráví příběh jedenáctiletého chlapce, který má rád zkrášlování, hezké šaty, tanec, a zároveň sní o kariéře slavného fotbalisty. Vyrůstá s babičkou na venkově, kde může být sám sebou bez ohledu na genderové stereotypy a očekávání okolí. Jejich bezstarostný svět ale začne ohrožovat babiččino slábnoucí zdraví.

Mezipatra divákům nabídnou i dokumentární snímky s příběhy trans lidí, tchajwanskou queer kinematografii nebo kultovní film Sametová extáze režiséra Todda Haynese o glam rocku sedmdesátých let, který se inspiroval příběhy muzikantů Davida Bowieho a Iggyho Popa. Českou kinematografii zastupuje snímek Chica Checa.

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Z filmu Chica Checa

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