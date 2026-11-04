Číňané hledají zážitky. V tamním „Hollywoodu“ s nimi na míru natočí krátký film

Amatérské výkony v profesionálních kulisách. Tak by se dal shrnout zážitek, který takzvaný čínský Hollywood nabízí zájemcům ochotným zaplatit za to, aby se stali herci mikrodramat v historických kulisách – tedy čím dál populárnějšího formátu určeného pro mobily. Studio tak reaguje na zvyšující se poptávku Číňanů po zážitcích v časech ekonomické nejistoty, a zároveň tím vyvažuje klesající zájem velkých produkcí.
Filmařské zázemí se nachází ve městě Hengdian v provincii Če-ťiang. Obří areál je sídlem Hengdian World Studios. To se rozhodlo rozlehlý komplex, kde se natáčí mnoho historických dramat z čínské minulosti, nabídnout i zážitkové turistice. Zájemci tak mají k dispozici kulisy používané v profesionálních produkcích. Od repliky Zakázaného města v Pekingu až po staré šanghajské ulice.
Studio poskytuje plac a štáb s dohledem zkušeného režiséra, s nímž amatérští herci napřed nazkouší své repliky u stolu, aby pak lépe trefili emoce, až se bude točit naostro, popisuje státní televize CGTN. Kostýmy jsou součástí balíčku, stejně jako líčení.
Na výběr je více než dvacítka scénářů, z nichž většina se točí kolem dvorských intrik, romantiky s dominantními generálními řediteli a fantasy bojových scén, jak je pro mikrodramata typické. Wu I-čuo, který má zážitkové natáčení v Hengdian World Studios na starosti, čínskému serveru Sixth Tone prozradil, že většina lidí si chce zahrát spíš padoucha než hrdinu, přičemž zvláště žádané jsou příběhy o „uspokojivé pomstě“. Negativní role je prý způsobem, jak se zbavit stresu.
Takový zážitek podle různých zdrojů a početnosti skupiny přijde přibližně na tři sta až pět set jüanů na osobu (tedy zhruba až šestnáct set českých korun). Zahraniční turisté si můžou připlatit za tlumočníka do angličtiny. Časově se samotné točení stihne do hodiny. Jako na montážní lince, shrnul své dojmy jeden z účastníků.
Výsledkem je sestříhané video, ne delší než dvě minuty. Stopáž tedy odpovídá typické epizodě mikrodramatu. Tento formát pro mobily se těší z pokračujícího vzestupu divácké oblíbenosti. Nicméně je možné, že natáčení s živými lidmi se časem stane skutečně spíše atrakcí, protože produkční společnosti k výrobě telenovelových příběhů čím dál více využívají umělou inteligenci, čímž šetří náklady. Na platformě Douyin, čínské obdobě TikToku, zaznamenaly minisérie vytvořené umělou inteligencí jen v září více než 200 miliard zhlédnutí.
Peníze za zážitky jsou výhodné pro obě strany
Hengdian World Studios uvádějí, že od léta, kdy přišly s nabídkou pro amatéry stát se hvězdou filmu, ji využilo přes dva tisíce lidí, přičemž na víkendy a svátky se rezervace zcela vyprodaly. Filmové ateliéry tak naskočily na trend, kdy v době ekonomické nejistoty Číňané upřednostňují cestování a zábavu spojenou se zážitky před materiálními statky.
Zatímco zpomalení ekonomiky a dlouhodobý propad na trhu s nemovitostmi tlumí nákupy všeho od luxusního zboží po bytové vybavení, spotřebitelé nadále utrácejí za cestování, zábavu a zážitky, což pohání poptávku po imerzivních atrakcích, tedy těch, které z diváků učiní přímé aktéry, upřesňuje agentura Reuters. Patří sem role-playing hry – kdy účastníci zaujímají podle daných pravidel role fiktivních postav, ať už z fantasy světů či počítačových her – dále historické rekonstrukce a právě také interaktivní filmová natáčení.
Pro ateliéry jsou tyto aktivity spojené s cestovním ruchem příležitostí, jak vyplnit díry vznikající po ubývajících velkých filmových produkcích.