Ceny za kulturu se udělovaly bez Klempíře a části laureátů, zato s protestem

V pražském Rudolfinu se v neděli předávaly ceny ministerstva kultury a Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo. Získali je spisovatel Václav Jamek nebo in memoriam režisér Juraj Herz. Na ceremoniál s omezeným počtem hostů a oproti předchozím rokům bez televizního přenosu někteří laureáti nedorazili. Omluvil se také ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Někteří umělci se vůči podobě akce vymezili a sešli se před Rudolfinem.
Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla dostal divadelní fotograf Josef Ptáček za schopnost dokumentovat širokou škálu žánrů a za pedagogickou činnost inspirující odbornou i laickou veřejnost. Za dlouholetý přínos oboru hudební publicistiky a za popularizaci klasické hudby má cenu Vlasta Reittererová.
Ministerské ocenění za přínos v oblasti kinematografie a audiovize patří Heleně Bezděk Fraňkové, někdejší šéfce Státního fondu audiovize, mimo jiné za vizi a vytrvalost, s nimiž vybudovala moderní systém státní podpory a filmových pobídek. Finanční odměnu chce použít na vývoj prsních implantátů pro ženy po rakovině.
Stejnou cenu obdržel in memoriam režisér a scenárista Juraj Herz, jehož nejslavnější snímky Spalovač mrtvol, Petrolejové lampy, Morgiana nebo Sladké hry minulého léta, patří do zlatého fondu české kinematografie. Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti výtvarného umění a dlouhodobé tvůrčí a pedagogické působení si nepřevzala bratislavská rodačka Anna Daučíková. „Před rokem 1989 strávila dvanáct let v Moskvě, kde vzniklo mimo jiné několik cyklů fotografií. V přímém přenosu zažila zrůdnost tamního režimu a uvědomila si, že snaha o jakoukoliv apolitičnost v autorském vyjádření je marná,“ píše se v brožuře k vyhlášení cen.
Spisovatel, básník, esejista, publicista a diplomat Václav Jamek obdržel Státní cenu za literaturu za román Rok s ostatními sirotky s přihlédnutím k jeho předešlé tvorbě beletristické, esejistické i k překladatelské činnosti. Stanislava Pošustová-Menšíková byla oceněna za překlad trilogie Pán prstenů a nastavení vysoké jazykové laťky pro celý žánr fantasy.
„Pána prstenů, všech těch čtrnáct set stránek, překládala za temných normalizačních časů pro jednoho jediného čtenáře: svého tatínka. Ale nakonec si ho přečetlo dobrého půl milionu lidí. A já tímto Staše děkuji. Ne jen z moci úřední, ale jako člověk,“ napsal na facebook předseda překladové komise Viktor Janiš.
Protest a kritika
Slavnostnímu vyhlášení předcházela před vchodem do Rudolfina protestní akce proti podobě slavnostního večera. Účastníci protestu kritizovali skutečnost, že zatímco v minulých letech se ceremoniál konal na scénách Národního divadla za účasti široké kulturní veřejnosti a v přímém přenosu České televize, letos se přesunul do menšího sálu Rudolfina a počet pozvaných hostů byl omezen. Podle odhadu zpravodaje ČTK zůstala zhruba čtvrtina židlí neobsazená. Mluvčí ministerstva Barbora Šťastná podobu akce podle České televize zdůvodnila potřebou šetření. Původně se mělo předávání uskutečnit zcela bez účasti médií. Několik okamžiků před začátkem ceremoniálu ale nakonec ČT dostala povolení do sálu vstoupit. Z akce také vznikne záznam.
Mezi protestujícími byla i loňská laureátka Státní ceny za překladatelské dílo a předsedkyně Obce překladatelů Anežka Charvátová. „Ten happening pořádá Obec překladatelů spolu s Překladateli Severu na protest proti tomu, že celé předávání bylo utajené. Je to velká akce a laureáti si zaslouží, aby se o nich vědělo,“ vysvětlila. Charvátová držela v rukou červený transparent s nápisem „Demisi ministra kultury“. Ten později rozvinula i v sále, uvedl Deník N.
Ceremoniál uskutečněný za zavřenými dveřmi kritizovali také ti, kteří o laureátech rozhodovali. „Připadá mi to mimořádně nešťastné, protože tato událost je symbolická. Národ prostřednictvím instituce říká několika vybraným jedincům, že udělali něco velmi dobře, něco, co překračuje horizont jednoho člověka, a že je oceňuje za celoživotní práci. Zároveň ale ministerstvo kultury říká, jen aby se to někdo nedověděl,“ podotkl předseda překladové komise Janiš.
Ministr kultury Klempíř se z účasti omluvil s odůvodněním, že má virózu a potřebuje se zotavit, aby mohl dorazit na pondělní jednání vlády. Při předávání ocenění ho zastoupil vrchní ředitel sekce živého umění Milan Němeček. Předal pět z celkem sedmi cen. Daučíková a pozůstalí Herze na udílení nedorazili. Za nemocného Ptáčka převzala cenu jeho dcera.
K podobě kulturních ocenění se vyjádřil také prezident Petr Pavel. Označil ji za minimálně zvláštní. Uvedl, že udělování takových cen by měl provázet zájem, aby šlo o věc co nejvíc veřejnou a o popularizaci lidí, kteří se podíleli na rozvoji kultury. „A zároveň si myslím, že takové ocenění bez účasti ministra nedává smysl,“ podotkl.
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