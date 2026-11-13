Byla pro mě paní z padesátikoruny, říká o Anežce České její představitelka

U příležitosti výročí svatořečení Anežky České, k němuž došlo pár dní před sametovou revolucí, představila Česká televize v kinosále Pražského hradu dvoudílnou televizní minisérii Anežka. V programu ČT se historický příběh o osudu přemyslovské princezny objeví v první polovině prosince.
„Měla jsem ji v hlavě uloženou jako světici a tu paní z padesátikoruny. Věděla jsem, že byla Přemyslovnou, ale žádné bližší informace jsem kromě toho, že jsme se jí dotkli v dějepise, neměla,“ přiznává Eliška Křenková, která Anežku ve filmu ztvárnila. „Když jste byl ve třináctém století křesťan, byla víra hodně přísná. A ona tu víru polidštila,“ dodala herečka, co zajímavého díky minisérii mimo jiné o předobrazu své postavy zjistila.
Dvoudílný koprodukční česko-slovensko-německo-polský projekt o jedné z nejvýznamnějších žen českých dějin vznikl v režii Lenky Wimmerové podle scénáře Terezy Brdečkové. Přípravy trvaly téměř deset let.
Minisérie sleduje Anežčin život od dospívání na přemyslovském dvoře přes politicky motivované zásnuby a osobní zklamání až po zásadní rozhodnutí odmítnout předurčený osud a zasvětit svůj život pomoci druhým. Vedle duchovní cesty zachycuje také Anežčiny rodinné vztahy, její postavení v mocenských strukturách středověké Evropy i vznik kláštera a špitálu, které se staly významnou součástí jejího odkazu.
„Když někdo onemocněl, tak se vlastně neléčil, protože se věřilo, že to je vůle boží a že to takhle má být. A ona začala v Čechách léčit. Ten její zájem o lékařství se nějakým způsobem dotýká i mě. Moje babička pracovala na záchrance, takže přes ni k tomu mám vztah,“ podotýká Křenková.
Svatá Anežka Přemyslovna, zvaná Česká, se narodila mezi roky 1205 a 1211 okolo 21. ledna, na svátek sv. Anežky Římské, po které dostala jméno, jako česká princezna, pravděpodobně nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské. Patřila k nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie Přemyslovců.
Působila jako řeholnice a byla také výraznou osobností politického, kulturního a společenského života. „Chápu všechna její rozhodnutí. Určitě pro ni bylo nesmírně komplikované vzepřít se tomu, co jí bylo předurčeno. Tomu, že bude královnou. Šla si svou vlastní cestou a založila Anežský klášter ještě jako klariska, což je nejchudší z řádů,“ dodává Křenková.
Vedle Elišky se v minisérii představují Jan Kolařík jako Přemysl Otakar I., Viktor Zavadil v roli Václava I., Oskar Hes jako Přemysl Otakar II., Marián Mitaš, Barbora Bočková, Darija Pavlovičová nebo Daniel Fischer.
Svatořečení spojené s pověstí
Anežka se dožila asi 71 let. Přemyslovská princezna a posléze abatyše Anežka i po své smrti duchovně provázela českou společnost a 12. listopadu 1989 ji papež Jan Pavel II. svatořečil. Se svatořečením Anežky se pojí pověst, že až bude prohlášena za svatou, přijdou pro český národ lepší časy.
„Ta pověst je už z raného novověku a byla spojená s osudem ostatků. Ty se ztratily za husitské revoluce a dodnes nebyly nalezeny. Ta předpověď, kterou zaznamenal (kněz a literát Bohuslav) Balbín v sedmnáctém století, říkala, že až se nejdou ostatky svaté Anežky, bude českému národu dobře,“ upřesnil historik Petr Kubín z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Pokud jde o současný odkaz Anežky České, míní, že je dobré připomínat ideál, v němž nevyrostla, ale pro nějž se rozhodla. „To je františkánský ideál. Prostě že moc a peníze nejsou základem štěstí. Zní to jako fráze, ale je to základní křesťanská zvěst. Starejme se o své bližní. Mějme rádi své bližní. A v tom je to její hlavní poselství,“ uzavřel.