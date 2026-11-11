Budiž světlo, hlásal Pešánek. Jeho velkolepé vize ale zůstaly zčásti na papíře

Lounské Studio Prona, spjaté s Galerií Benedikta Rejta, připravilo výstavu K nové epoše: Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Nabízí nejenom pohled na tvorbu tohoto umělce, zároveň představuje díla tvůrců mladší a střední generace, kteří se Pešánkovým odkazem inspirovali či na něj jakkoli navazují.
Vlastně je to docela paradox – Pešánek, coby jedna z nejvýraznějších osobností české meziválečné avantgardy, zůstává v širším povědomí stále spíše neznámý. A to přesto, že mnoho jeho idejí i projektů působí zcela současně, a i navzdory velké výstavě v Národní galerii v roce 1996, uspořádané ke stému výročí Pešánkova narození, tedy více než půl století poté, co vznikla jeho nejzásadnější díla.
K pražské výstavě vyšla i obsáhlá monografie. Tehdejší ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Jaroslav Anděl v ní upozorňuje, že vzhledem k tomu, že se Pešánek rozcházel i s domácí avantgardou, „pro surrealisty byla Pešánkova tvorba příliš technická, pro funkcionalisty málo racionální a příliš umělecká“. Kromě toho byl z jejich pohledu příliš svázán s minulostí, především v důrazu na monumentalitu a „sepětí starého s novým“.
A proto, pokračuje Anděl, může být Pešánek „označován na jedné straně za umělce, v jehož tvorbě přetrvávají předmoderní prvky z umění devatenáctého století, na straně druhé za umělce, který anticipoval současné umělecké přístupy“. Ovšem, jak správně konstatuje Anděl, tyto pohledy „přehlížejí to, co je v Pešánkově díle specifické – jedinečné sepětí minulosti, přítomnosti a budoucnosti, spojení umělecké tradice a technologické inovace a organické chápání vztahu umění a technologie“.
Kutilství romantického vynálezce
Velký znalec Pešánka, kunsthistorik Jiří Zemánek píše o „překlenování protikladů mezi kinetickým uměním a klasickým sochařstvím, mezi figurací a abstrakcí, racionalitou a imaginací, mezi lidským tělem (respektive přírodou) a technikou a obecně pak mezi modernismem a tradicí“. A dodává: „Můžeme mluvit o Pešánkově charakteristické imaginativní poetice kontrastu. I o příznačném napětí mezi jeho syntetickým chápáním otázek kinetického umění směřujícím k originálním multimediálním postupům a tím, co by se dalo u něj v nejlepším slova smyslu nazvat snílkovstvím a kutilstvím romantického vynálezce.“
Nicméně Pešánkův vliv, jak vidno z lounské expozice, přetrvává. Název výstavy – K nové epoše: Zdeněk Pešánek a dědictví světa – odkazuje k návrhu monumentálního světelně-kinetického environmentu, který autor vytvořil na sklonku padesátých let v euforii optimismu nastupujícího kosmického věku, vysvětlují kurátoři Michaela Vávrová a Jan Slanina.
„Stejně jako v tomto případě je pro Pešánka smutně příznačné, že nemalá část jeho díla se buď nedochovala, nebo nebyla nikdy realizována. Dobové přijetí tvorby Zdeňka Pešánka bylo rozporuplné, avšak autor i přes mnohá odmítnutí díky své houževnatosti a vytrvalosti nikdy nepřestal razit své revoluční myšlenky. Možná i právě díky této umanutosti okouzlil řadu umělců současné generace, kdy světelné umění zaujalo pevné místo v kánonu výtvarného umění,“ dodávají.
Kurátoři tedy vybrali téměř dvě desítky současných umělců, jejichž tvorba se pohybuje v rozpětí od klasického sochařství přes světelné až po digitální umění.
Ze zákopů na akademii
Pešánek se narodil v roce 1896 v Kutné Hoře, maminka byla modistka, otec pracoval na berním úřadě. Dobré je též zmínit dva strýce z matčiny strany, kteří pokračovali ve varhanářské tradici rodiny Mölzerů, což mohlo mít vliv na pozdější Pešánkovy projekty. Třetí strýc se stal v roce 1923 předsedou správní rady pražských Elektrických podniků, a také on měl mít později vliv na synovcovu kariéru.
„Celé toto rodové zázemí později významně ovlivnilo Pešánkovo umělecké myšlení při krystalizaci jeho konceptu kinetismu, spočívajícího ve spojení umění a techniky,“ upozornil Zemánek.
V době Pešánkových studií na kutnohorské reálce – moc mu to nešlo – vznikaly první výtvarné pokusy, v Lounech je k vidění akvarel z roku 1912, zachycující dobově realisticky venkovské stavení. V témže roce začal studovat u Quida Kociána na sochařské škole v Hořicích, zde také vytvářel své první sochy. Ve třetím ročníku úspěšně složil zkoušky na Akademii výtvarného umění, do sochařského ateliéru Jana Štursy, ovšem v roce 1915 byl povolán na vojnu a odešel na frontu.
Když se na jaře 1918 vrátil z válečného nasazení, stýkal se s pokrokovými osobnostmi, mimo jiné i s Václavem M. Havlem, otcem Václava Havla. V prosinci 1918 se opět zapsal k Janu Štursovi na AVU, do školy ovšem nenastoupil, protože opět skončil – tentokrát dobrovolně – v československé armádě, a ke studiu se vrátil až v únoru 1919, zároveň soukromě studoval u Jana Kotěry architekturu.
Studia ukončil v roce 1923 plastikou Toaleta (Po práci), původně z polychromované sádry, v Lounech je vystavena současná kopie, vzniklá 3D tiskem, k vidění je i studie tuší na papíře. Zachycuje postavu myjící se dělnice protáčející se v bocích, jak si myje vlasy v lavoru, zároveň je pokrčena v kolenou, celá plastika je pak silně dynamická a právem je tak řazena po bok děl Otto Gutfreunda.
Soutěž o regulaci Kutné Hory i pomník Žižky
Zajímavá je Pešánkova účast na závodech v rámci VII. Všesokolského sletu v roce 1920, kde získal první cenu a psalo se o něm v novinách. Působil také jako scénograf kutnohorského divadla, podílel se na činnosti studentského hnutí, v roce 1922 vytvořil pro Studentskou kolonii na Letné, za jejímž zbudováním stál Václav M. Havel, sochařskou výzdobu, přičemž sádrový návrh sousoší Budovatelů lze také v Lounech vidět.
Pešánek se v té době přátelil s členy Devětsilu, v roce 1924 získal druhou cenu v soutěži na novou dvoukorunu, první cenu získal Gutfreund. To vše dokládá Pešánkův už tehdy docela široký záběr.
V roce 1924 se společně s „devětsilským“ architektem Josefem Chocholem účastnil soutěže na regulační a zastavovací plán Kutné Hory. Zajímavě pracoval s tradicí a vůbec nezasahoval do rozvrhu starého města, naopak jej integroval s novou zástavbou.
S Chocholem v témže roce obeslali soutěž na vyhledání místa pro pomník Bedřicha Smetany, o rok později se s architektem Hrabou účastnil soutěže na regulaci pražských ostrovů (získali druhou cenu) a sám vypracoval návrh na památník osvobození a pomník Jana Žižky na Vítkov.
Když barvy hrají
A v roce 1925 dokončil výrobu prvního spektrofonu, tedy „barevného klavíru“ hrajícího nejen noty, ale i barvy.
První verze spektrofonu, na níž Pešánek začal pracovat v roce 1924, byla v počáteční fázi „čistou vizuální kinetikou“, nezaznívaly tedy žádné tóny a pohybovaly se pouze obrazy a barvy. Podle Zemánka byl spektrofon „Pešánkovou odpovědí na Teigovu proklamaci zániku klasického malířství a jeho nahrazení mechanickým kinetickým obrazem za použitím nových metod, vycházejících z objevů současné techniky“.
Teige měl na mysli především film, přesněji „kinografickou obrazovou báseň“, ovšem coby prorok se ani tentokráte neosvědčil. Pešánek se jednak inspiroval světelnými reklamami, zároveň navazoval na dvě stě let starý koncept „barevné hudby“.
V roce 1926 udělal důležitý krok – poté, co se první pokus nevydařil, provedl konstrukční změny, připojil světelnou klávesnici spektrofonu k osmioktávové klávesnici hudební, došlo tedy, přinejmenším teoreticky, ke „spojení kinetiky barev s hudbou tónů“.
Neveřejné provedení pro odborníky mělo značný ohlas, a tak došlo po necelém týdnu i na veřejnou produkci – 13. dubna 1928 provedl v pražském Obecním domě německý klavírní virtuos a skladatel Ervín Schulhoff skladby ruského skladatele Alexandra Skrjabina. Volba jistě ideální, právě Skrjabin se již v roce 1910 pokoušel ve své 5. symfonii Prométeus / Báseň ohně o spojení hudby a barev za pomoci světelného klavíru.
Nereálné plány na sériovou výrobu
Reakce tisku byly rozpačité, větší odezvu měly tyto experimenty v sousedním Německu, mimo jiné byl Pešánek pozván do Hamburku na II. mezinárodní kongres o barvě a tónu – předvedl zde nejen třetí verzi svého spektrofonu s volně improvizovanou skladbou, ale také vystoupil s přednáškou.
Se svým vylepšeným spektrofonem měl velké plány, především pomýšlel na jeho sériovou výrobu, čímž by se stal cenově dostupným. Chápal spektrofon jako „zkušební nástroj umělce kinetisty pro úlohy, které bude řešit ve filmu, ohňostroji, reflektorických hrách, reklamě či ve světelné fontáně“. Hlavně ale myslel na jeho rozšíření mezi lidmi, zcela jiné vnímání hudby, zvláště pak díky skladbám komponovaným právě pro spektrofon.
Byly to plány nereálné, nicméně i tento druh „snění“ posouvá myšlení a představy dalšího vývoje. Ovšem, jak popisuje Zemánek, „podobně jako všichni tvůrci barevné hudby se na tomto poli pustil do řešení myšlenky přímé korespondence kinetické hry barev (a později i hry tvarů) s hudební hrou tónů a jako všichni vynálezci barevné hudby před ním v této snaze přirozeně neuspěl“.
Mimochodem, čtenáři Pěny dní Borise Vianova si vybaví, že v knize figurovala obdoba Pešánkova spektrofonu, pouze s tím rozdílem, že místo barev míchala všemožné alkoholické koktejly.
Pomníky jen na papíře
Již byla řeč o Pešánkově rozkročení mezi starým a novým, což se projevilo i v jeho tíhnutí k monumentálním projektům, jakými byly pomníky.
Již ve dvacátých letech vytvořil návrh pomníku TGM (je v Lounech vystaven), v roce 1938 chtěl Masarykův pomník umístit na náměstí Republiky, jež by prošlo radikální proměnou. V Lounech je k vidění také návrh pomníku pro Frývaldov z třicátých let – hrozící dělnickou zaťatou pěst. Levicově orientovaný Pešánek tak chtěl vyjádřit solidaritu s dělnickými protesty v tomto jesenickém městě. Na výstavě je též tužkou a tuší kreslená studie k jinému pomníku z roku 1943, v podstatě se jedná o realisticky pojaté postavy dvou nahých žen.
Pešánek navrhoval i řadu jiných památníků, všechny skončily ve stadiu náčrtů. Třeba v soutěži na výzdobu československého pavilonu na Světovou výstavu v Bruselu v roce 1957 neuspěl – a to přitom právě zde slavily světelné instalace velký úspěch. Ovšem, ne ty Pešánkovy. Navrhoval světelnou fontánu a také monumentální plastiku, již chtěl umístit na střechu pavilonu. Bývalo by zajímavé porovnat, jak by uspěl v konkurenci takového Le Corbusiera a jeho Básni elektroniky (vytvořil ji společně se skladateli Edgarem Varésem a Iannisem Xenakisem).
Pomník letcům měl stát v USA
Velkým a nikdy nerealizovaným projektem, jemuž věnoval Pešánek mnoho času a úsilí, byl Pomník letcům. Umělec na něm začal pracovat v roce 1925. Chtěl jím vzdát „poctu obětavým činům letců, proroků nové budoucnosti, jejichž prostřednictvím se měl svět (ve smyslu oné poválečné sociální utopie) sjednocovat v bratrství bez hranic“.
Opět se zde projevuje Pešánkův, eufemisticky řečeno, idealismus, což ovšem nijak nepoznamenává pohled na velkolepě koncipované a dlouhodobě promýšlené dílo. „Pešánkův návrh Pomníku letcům,“ pokračuje Zemánek, „představoval ve své době u nás bezesporu nejsofistikovanější a nejkomplexnější projekt kinetického díla pro kontext nočního světelného města. Mělo jít vlastně v duchu meziválečné avantgardní scénografie (na jejíchž výbojích se tehdy Zdeněk Pešánek sám podílel) o mechanické audiovizuální divadlo, analogické některým podobným projektům italských futuristů či ruských konstruktivistů.“
Památník věnovaný letcům původně zamýšlel umístit v Praze, a to na Klárově, poté na severní špičku Střeleckého ostrova, kde by se mohl, jak si sám autor představoval, „zdvíhati ve vznešené osamělosti nad vodní hladinou“, v roce 1927 v Paříži a nakonec na východním pobřeží Spojených států.
Ze všeho tedy nakonec, z různých důvodů, sešlo – ovšem ještě předtím prošel projekt mnoha fázemi, jak je vidět z mnoha modelů a studií, některé jsou v Lounech vystaveny. Pešánek se Pomníku letcům věnoval dlouhých čtrnáct let, až do roku 1938.
Pohyblivý v pohyblivém
V roce 1929 získal zakázku od Elektrických podniků na vytvoření světelně-kinetické plastiky pro Edisonovu transformační stanici, jistě díky své nesporné umělecké vizi, ovšem svou roli sehrál i Pešánkův strýc zmíněný v úvodu. Ten mu pomohl i u dalších zakázek.
Plastika samotná se bohužel nedochovala, její podobu můžeme hodnotit pouze z fotografií, eventuálně z filmu. Umístěna byla na trafostanici v pražské Jeruzalémské ulici nedaleko Jindřišské věže.
Podle Zemánka byla „jednou z prvních, ne-li vůbec první veřejnou světelně-kinetickou plastikou na světě a spolu se Světelnou rekvizitou Lászla Moholy-Nagye, vzniklou v témže roce, představovala jeden z významných prvopočinů světelně-kinetického sochařství dvacátého století“. Šlo podle něj o ojedinělý pokus o syntézu moderní plastiky s architekturou v duchu poetisticko-dekonstruktivistické, lyrické transformace konstruktivismu.
Kinetické umění znamená zjednodušeně „umění skutečného pohybu“, zkrátka, jak říká i samo označení, rozpohybování do té doby statických artefaktů. K průkopníkům patřili Marcel Duchamp, Naum Gabo či Lászlo Moholy-Nagy a samozřejmě také Zdeněk Pešánek.
Objekt, který vytvořil pro trafostanici, splňoval všechna kritéria, pohyboval se, svítil různými barvami. Programováno děrnou páskou celé „představení“ trvalo tři minuty a několikrát se opakovalo, díky mléčnému sklu se světlo rozlévalo a vytvářelo iluzi malby. Čtyřminutový film o této plastice Světlo proniká tmou natočili v roce 1930 režisér Otakar Vávra a František Pilát. Jednalo se v podstatě o abstraktní filmovou kompozici.
Podle Zemánka „Edisonka naznačuje, jakým způsobem chtěl Pešánek impuls světelné reklamy využít ve svém kinetickém umění, respektive jak ji samotnou chtěl esteticky rozvíjet a kultivovat“. Vzhledem k tomu, že byla všem na očích, nepřekvapí, že mu přinesla první veřejné uznání, zároveň tím začala spolupráce s Elektrickými podniky – výhodná pro obě strany. Podnik měl nebývalou a neotřelou, „progresivní“ reklamu, Pešánek pak možnost realizovat své představy.
Tak například v roce 1932 navrhl pro Elektrické podniky ideu Domu světla, kde se měly realizovat projekty zaměřené na výtvarnou práci se světlem v městském prostoru. Bohužel to bylo pro Elektrické podniky již příliš. A stejně tak po pár letech skončila i kinetická plastika na Edisonově stanici, jejíž velkoformátová fotografie je k vidění v dnešním kině Edison Filmhub, jež se nachází v prostorách trafostanice. Budova je součástí Pražské památkové rezervace i fondu UNESCO.
Pešánek pro Elektrické podniky vytvořil také mezi roky 1932 až 1936 cyklus kinetických plastik Sto let elektřiny, které byly určeny k výzdobě fasády transformační stanice na Klárově, nakonec nikdy nebyly osazeny, ani se všechny nedochovaly. Mimochodem, dnes v této budově sídlí výstavní síň Kunsthalle, jež zahájila činnost expozicí Kinetismus, kde byly k vidění i tyto plastiky.
V roce 1937 obeslaly Elektrické podniky Světovou výstavu dvěma Pešánkovými kinetickými světelnými plastikami torz z roku 1936, společně s dalšími jeho díly – a získaly za obě díla zlaté medaile, což vzbudilo v Praze značnou nelibost.
Město plné (elektrického) světla
Důležité je, že Pešánek své experimenty s kinetismem neuzavíral do ateliéru, ale plánoval s nimi oživit a pozměnit celé město. V jeho představách by bylo „noční světelné město“ nasvěcováno na různé způsoby, přičemž hráč na spektrofon by byl díky klávesnici „propojen se všemi světelnými prvky a ději města, které jejím prostřednictvím rozehrává“.
A nejen to, Pešánek zkomponoval kinetickou skladbu Světla velkoměsta (shoda se stejnojmenným Chaplinovým filmem z roku 1931 je zde nejspíš jen náhodná). Jak by to asi vypadalo, pokud by se Pešánkovi podařilo tento plán dotáhnout až k realizaci? Předně, byť existovala Pešánkova partitura, každý hráč by ji jistě interpretoval po svém, obyvatelé velkoměsta by se tak setkávali (anebo byli vystavováni) všelikým verzím, více či méně libým. Zároveň by se ovšem proti tomuto zasvětlení svých životů nejspíš nemohli nijak bránit. Někde pod tím tak lze cítit jistý diktát, ne nepodobný komunistickým utopiím (však měl Pešánek ke komunismu blízko), anebo také ideálům sovětské avantgardy z dvacátých a třicátých let minulého století. Eventuálně myšlenkám italských futuristů. Trochu cosi jako architektokracie.
Filozof Miroslav Petříček ve sborníku Město = Médium o vztahu města a světla uvádí: „Kinetický světelný objekt je zrcadlovým obrazem velkoměsta, definujícího se svými neony, výlohami a nočními iluminacemi, popsaného a pokresleného světlem. Vlastně i město je svým způsobem kinetický světelný objekt.“ A Pešánek se na tom nemalou měrou podílel, vytvářel neonové reklamy a promýšlel další projekty.
Předchůdce Křižíkovy fontány
Pak přišla válka. Pešánek v roce 1941 vydal své zásadní dílo Kinetismus, v němž pojednal své teoretické vývody i ideje, s bohatě ilustrovanými grafy, schématy, nákresy. Vzhledem k válečné atmosféře publikace více méně zapadla, zmizela a četli ji pouze skuteční znalci – naštěstí vyšla v roce 2013 a 2021 pak její faksimile.
Po válce neměl Pešánek na růžích ustláno, nepomohla ani jeho upřímná víra ve věc socialismu. Navzdory nepochopení se mu přesto podařilo realizovat dva velké projekty: reklamní výzdobu věže nakladatelství Svoboda na Florenci a světelnou fontánu na Výstavišti za Průmyslovým palácem, u příležitosti Slovanské zemědělské výstavy v roce 1948. V podstatě tím předjímala dnešní Křižíkovu fontánu, která stojí na jejím místě.
Voda, stříkající z 570 trysek vytvářela vodní stěnu, na niž chtěl Pešánek promítat různé obrazy, a k tomu připočtěme téměř stejný počet barevných světlometů. Celé zařízení obsluhovalo dvacet mechaniků, kteří podle Pešánkových pokynů zapínali či vypínali různé trysky a světlomety, a to vše podle předem připravené „partitury“. Mimochodem, voda stříkala až do výše padesáti metrů.
Vedle těchto velkolepých projektů ale vznikly pouze nějaké reklamy. A to měl zpočátku velké plány, sám levicově orientován si sliboval, že mu za nových pořádků bude umožněno je realizovat. Mimochodem, v roce 1948 byl – na osm let – vyhlášen zákaz používání světla k uměleckým účelům. Nejen proto tak nedošlo na plánovaný projekt kinetického řešení venkovního prostoru K nové epoše (1959), jenž dal název nynější výstavě a jehož model i řada náčrtů a studií je v Lounech k vidění.
Velkolepě K nové epoše
Prvotním impulsem k tomuto monumentálnímu dílu bylo vypuštění první družice Sputnik Sovětským svazem v roce 1957 – a podobně jako v případě Pomníku letcům i tentokráte se měnilo místo realizace.
Nakonec se Pešánek rozhodl pro Střelecký ostrov a v rámci jím vytvořeného kinetického prostoru či environmentu, se měla odehrávat divadelní, taneční a pěvecká vystoupení – ta měla být sledována z obrovského amfiteátru na protilehlém Židovském, dnes Dětském ostrově, který měl pojmout osm až deset tisíc diváků, ale i ze Slovanského ostrova, kde měla být i restaurace, pojíždějící po celém západním břehu.
Dominantou projektu se měla stát „výškově dimenzovaná světelně-kinetická plastika kosmického objektu družice v mracích, vznášející se vysoko nad vltavskou hladinou na diagonálně vysunutém, čtrnáct metrů dlouhém otočném rameni. (…) Plastika je obklopena plovoucími fontánami, plovoucí pyrotechnikou a tanečním parketem. Východní břeh Střeleckého ostrova pak měla zabírat velká reklamní plocha pro světelné noviny a grafy.“
Onen obrovský amfiteátr, ale i samotná plastika a parket měly být umístěny na pontonech, tedy přímo nad vodní hladinou, jež by též „hrála“. A jak psal sám Pešánek, jednalo se o prostředí, „v němž může divák přímo žít, jako součást jevu či atrakce, kdy mizí výtvarné dění zavřené autonomním systémem obrazu a uskutečňuje se mezi všemi ostatními věcmi, jež dílo obklopují“.
Pešánek vytvořil řadu návrhů různých variant svého projektu K nové epoše a v roce 1960 s nimi obeslal soutěž Za Prahu krásnější. Získal sice první cenu, ale tím to opět skončilo. Pešánek to komentoval jasně: „Narážím však na takové obtíže a jen velké sebezapření umožňuje nevzdat se lákavého úkolu.“
Pešánkovi dědici
Na lounské výstavě na Pešánkův odkaz reagují exponáty vytvořené umělci mladší a střední generace. Například Jan Slanina a jeho Neonové výkresy, transformující kombinovanou technikou Pešánkův symbol Bílé labutě. Zajímavá je kinetická světelná instalace Světlovod od Petra Cukera. Známý designér Federico Díaz vytvořil společně s Janem Hradilem videoart Edisons. František Pecháček vystavuje dílo Mirvald 100, kinetickou variaci na geometrizující obrazy lounského rodáka Vladislava Mirvalda, a Martin Vašek velkou žárovku s neonem.
Systematicky a dlouhodobě s neony pracují především další dva vystavující umělci Michal Škapa a Michal Cimala, kteří dohromady tvoří autorskou dvojici Duo Neone. A oba přiznávají inspiraci Pešánkem. „Ty věci mně připadaly čerstvé a ještě i v devadesátých letech stále promlouvaly svojí aktuální surovostí. To, jak sochař kombinoval materiály od sádry přes dráty, modelovaná vylaminovaná torza doplněná neony, to bylo pro mě naprosto klíčové a fascinující,“ říká Cimala o prvním setkání s Pešánkovou tvorbou.
Pešánek zemřel v roce 1965. Výstava K nové epoše, jež je k vidění až do 25. listopadu, na jeho snahy navazuje a ukazuje, že Pešánkův příběh zdaleka nekončí tam, kde se uzavřel jeho vlastní čas.