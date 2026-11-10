V pražském kině Atlas začíná druhý ročník Army Film Festivalu. Do 12. listopadu nabídne dokumentární i hrané filmy zaměřené na armádu, válečné konflikty a vojenské mise. Zakončí ho předávání ocenění válečným veteránům a spolkům. „Dopoledne jsou školní projekce o českých vojácích v zahraničních misích, odpoledne je promítání s Vojenským historickým ústavem. Tyto projekce jsou zdarma,“ představil strukturu části programu za organizátory Marek Vítek. Večery jsou vyhrazeny celovečerním snímkům. Úvodní film HUR: Kód „Sýkora“ ale musel festival na poslední chvíli nahradit. Hlavní správa rozvědky Ukrajiny, o jejíž misi film pojednává, totiž distribuci titulu nejen pro Army Film Festival pozastavila.
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VideoArmy Film Festival přibližuje historii i současné konflikty a mise
V pražském kině Atlas začíná druhý ročník Army Film Festivalu. Do 12. listopadu nabídne dokumentární i hrané filmy zaměřené na armádu, válečné konflikty a vojenské mise. Zakončí ho předávání ocenění válečným veteránům a spolkům. „Dopoledne jsou školní projekce o českých vojácích v zahraničních misích, odpoledne je promítání s Vojenským historickým ústavem. Tyto projekce jsou zdarma,“ představil strukturu části programu za organizátory Marek Vítek. Večery jsou vyhrazeny celovečerním snímkům. Úvodní film HUR: Kód „Sýkora“ ale musel festival na poslední chvíli nahradit. Hlavní správa rozvědky Ukrajiny, o jejíž misi film pojednává, totiž distribuci titulu nejen pro Army Film Festival pozastavila.
DC Studios povede exmanažer Marvelu, rozhodla Skydance
Americká mediální společnost Skydance vymění vedení filmového studia DC Studios, které se zaměřuje na produkci filmů a seriálů podle komiksových předloh. Dosavadní šéfy Jamese Gunna a Petera Safrana nahradí exmanažer konkurenčního studia Marvel Jeremy Latcham. Změna je součástí reorganizace filmové divize po převzetí mediální skupiny Warner Bros. Discovery společností Skydance.
V divadelním Dědictví je Bohuš spíš myšlenka než postava
Dnes už kultovní snímek Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág získal jevištní podobu. Pro pražské Divadlo Na zábradlí nastudovali devadesátkovou komedii Jan Frič a Ondřej Novotný. Představují ji jako hudební meditaci o tom, jestli je skutečně možné koupit si všechno a všechny.
VideoV Kutné Hoře vystavují dějiny koláže posledních sta let
Propojování nečekaných souvislostí, z nichž vznikají nové příběhy. To je umění koláže. Její proměny v průběhu posledních sta let představuje výstava Bílá koláž, Černá Neděle v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Spojovat obyčejné i neobyčejné věci mohou i sami návštěvníci. Procesu tvorby je věnovaná velká část výstavy.
Tajné zprávy z hotelu Záhoří. Film převypráví drama z předválečných let
Na zámku Slapy se točí mysteriózní drama Hotel Záhoří. Film se inspiruje skutečnými událostmi z třicátých let minulého století. V hlavních rolích se objeví mimo jiné Robert Mikluš nebo Boleslav Polívka. Snímek vzniká v koprodukci České televize.
„Největší kulturní stavba od Opery.“ V Sydney otevírají nové muzeum
V Sydney otevírá 7. listopadu nové muzeum, které se prezentuje jako „největší kulturní stavba od dob Opery“. Výstavu Powerhouse Parramatta pokryl rozpočet ve výši bezmála miliardy australských dolarů (zhruba patnáct miliard korun). Skvrnou na velkoleposti stavby se staly otazníky kolem financování a manažerského přístupu. Jen pár týdnů před otevřením byla odvolána ředitelka společnosti.
Festival queer filmů Mezipatra se zaměřil na dospívání
V Praze se koná festival queer filmů Mezipatra. Potrvá do 12. listopadu, poté se přesune do Brna. Soutěžní přehlídka nabídne téměř osmdesátku snímků, z toho padesát krátkometrážních.
Zlaté dítě se u narcistů nemá dobře, upozorňuje Dvořáková. Na Vrány proto navázaly Rány
Spisovatelka Petra Dvořáková se po šesti letech od vydání svého bestselleru Vrány vrací k tématu násilí v dysfunkční rodině. V novince Rány popisuje vztah narcistické matky a její dospívající dcery. S novelou zároveň vychází příručka o tom, jak rozpoznat skryté násilí v rodině.
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