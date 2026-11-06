Růst průmyslu byl v září nejvyšší za čtyři roky

Průmyslová výroba v Česku se v září meziročně zvýšila o 6,2 procenta, což je nejvyšší měsíční růst za čtyři roky. K letošnímu zrychlení pomohla zejména výroba motorových vozidel a elektřiny, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziměsíčně byla průmyslová produkce vyšší o 2,7 procenta, v tomto případě to byl nejvyšší růst od října 2023. Stavební výroba v tuzemsku v září meziročně vzrostla o 1,6 procenta.
„Nadále platí, že průmyslu jako celku se i přes všechny omezující ekonomické faktory dále daří a v růstu je většina průmyslových odvětví,“ sdělil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Vedle aut a elektřiny vzrostla také produkce kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, elektrických zařízení nebo počítačů a elektronických a optických přístrojů. Meziroční pokles naopak zaznamenala především menší odvětví zpracovatelského průmyslu. „K mírnému poklesu došlo i ve váhově významnějších odvětvích výroby ostatních nekovových minerálních výrobků a pryžových a plastových výrobků,“ uvedli statistici.
Za příznivými výsledky je skutečnost, že se daří všem důležitým odvětvím českého průmyslu, řekl ČTK analytik Deloitte David Marek. Průmysl tak zůstává motorem české ekonomiky navzdory četným komplikacím, ať už jde o drahé pohonné hmoty, vysoké náklady na energie nebo stále nepříliš povzbudivý vývoj evropské poptávky, doplnil analytik Banky Creditas Petr Dufek. Opět se podle něj potvrzuje flexibilita tuzemských firem, kterou prokázaly již v předchozích náročných letech.
„Je sice pravdou, že zářijový výsledek výrazně táhnou dvě odvětví, výroba motorových vozidel a energetika, ale alespoň nějaký růst vykazuje výrazná většina sledovaných odvětví,“ uvedl analytik Investiky Vít Hradil. To vše navíc za situace, kdy německý průmysl žádné přesvědčivé znaky oživení nevykazuje.
Význam zahraničních zakázek
Hodnota nových zakázek v průmyslu se v září meziročně zvýšila o osm procent. Tento vývoj táhly nové zakázky ze zahraničí, které se zvýšily o 14,4 procenta. Tuzemské zakázky naopak o 3,3 procenta klesly. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 11,2 procenta.
„Nové zakázky v září přibyly napříč sledovanými odvětvími průmyslu. Významné dlouhodobé zakázky mají podniky ve výrobě kovodělných výrobků nebo výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, především kolejových vozidel,“ sdělila vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.
Růst hodnoty nových zakázek pokračoval i ve výrobě elektrických zařízení, počítačů, elektronických optických přístrojů nebo výrobě základních kovů, v hutnictví a slévárenství.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se letos v září meziročně snížil o 0,9 procenta.
Stavebnictví opět roste
Stavební výroba v Česku v září meziročně vzrostla o 1,6 procenta. Po srpnovém poklesu o 1,4 procenta se tak odvětví vrátilo k růstu. Inženýrské stavitelství, kam spadá výstavba cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, evidovalo v září meziroční růst 2,9 procenta. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,8 procenta.
„Stavební produkce s výjimkou letošního srpna roste od listopadu 2024. Meziroční tempo růstu nicméně postupně slábne v obou jeho základních segmentech. Inženýrské stavitelství zaznamenalo v září po třech měsících poklesů meziroční růst,“ uvedl Matějka.
Úřady v září vydaly 5580 stavebních povolení, což bylo meziročně o půl procenta méně. Počet vydaných stavebních povolení tak stagnoval, podle statistiků byl důvodem pokles povolených rekonstrukcí. „Nová výstavba rostla o více než desetinu díky rodinným domům,“ doplnila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Podlahová plocha nově povolených budov meziročně vzrostla o 8,1 procenta.
Bytů se v září začalo stavět 3511, meziročně o 1,2 procenta méně. Dokončených bytů statistici evidovali 2976, o procento méně než za loňské září.
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