Korejci hledají nové stavebníky pro Dukovany, Češi jim připomínají cenu a sankce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Korejská společnost KHNP považuje za svou největší prioritu dodržet harmonogram výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech, sdělila v pátek České televizi. Reagovala tak na den starou informaci, kdy oznámila, že se nedohodla s korejským dodavatelem stavebních prací a smlouvu spolu neuzavřou. Zástupce investora, firmy Elektrárny Dukovany II, k situaci uvedl, že kontrakt má pevnou cenu a za neplnění podmínek obsahuje případné sankce.

Pro Česko je stavba dvou nových dukovanských jaderných bloků projektem století, do kterého se zapojí až stovky firem. Korejské stavební konsorcium ale bude zřejmě chybět.

„Důvodem tohoto rozhodnutí jsou rozdílné postoje stran k zásadním smluvním podmínkám. ... Rozhodnutí o ukončení jednání bylo přijato po pečlivém zvážení dopadů na celkový harmonogram projektu, jehož dodržení pro nás nadále zůstává nejvyšší prioritou,“ tvrdí KHNP. Nyní chce vybrat nového dodavatele stavebních prací a zajistit pokračování klíčových projektových činností.

KHNP se nedohodla na smlouvě na stavební práce v Dukovanech
Pohled na Jadernou elektrárnu Dukovany (snímek z března 2011)

Ondřej Novák z katedry jaderných reaktorů ČVUT v Praze soudí, že jádrem sporu byla cena. Podle něho lze najít jiné hráče, kteří by se mohli do procesu zapojit. Připomíná však, že první práce už by měly začít brzo. „Takže se budeme bavit, že to je na poslední chvíli.“

Kde najít jiné stavební firmy?

Zda by to mohla být kupříkladu i evropská firma, zatím není jasné. „Český stavební sektor má potřebné zkušenosti. Aby je mohl v Dukovanech skutečně využít a připravit i stavební kapacity, potřebuje včasné a srozumitelné informace,“ připomíná prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Podle generálního ředitele investora, tedy Elektrárny Dukovany II, Petra Závodského Korejci ujišťují, že harmonogram projektu dodrží. Kontrakt má pevnou cenu a za neplnění podmínek obsahuje případné sankce.

Investor potvrdil, že uzavřené kontrakty platí, mezi nimi například smlouva na dodávku turbíny z plzeňského závodu Doosan Škoda Power.

Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, řekl Havlíček. Stavba by měla začít v roce 2029
Karel Havlíček a Jung-Kwan Kim k přípravě nových bloků v Dukovanech

„Rozhodně se to nemůže zlehčovat, je to zásadní zpráva, pokud je to teda konec, možná je to jen cenové vyjednávání přes média. Ale pro českou stranu je to tak, že si musíme hlídat, že bude naplněn kontrakt,“ zdůraznil generální ředitel a předseda představenstva Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Temelín bude využívat palivo, které nepochází z Ruska

Při páteční návštěvě temelínské elektrárny pak šéf ČEZu oznámil, že Temelín bude využívat jaderné palivo, které nepochází z Ruska. Dokončí také přechod na prodloužený osmnáctiměsíční palivový cyklus – to zaručí méně odstávek a vyšší výrobu elektřiny. „Vybrali jsme si dva neruské dodavatele, jednak americkou společnost Westinghouse a druhý dodavatel je Framatome,“ dodal Beneš.

Prvních 66 palivových souborů pro první blok jaderné elektrárny Temelín od společnosti Westinghouse už je připravených, pracovníci je začnou zavážet ve druhé polovině listopadu.

„Posilujeme tím naši energetickou soběstačnost,“ komentovala to vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Vláda bude zároveň rozhodovat o tom, zda se vedle Dukovan dostaví i Temelín. Jasněji by mohlo být v průběhu příštího roku.

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