Konsolidační balíček dosáhne až sto miliard, řekla Schillerová


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Vládní konsolidační balíček pro rok 2028 zřejmě bude větší, než vláda plánovala. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ČT řekla, že by kroky zvyšující příjmy a snižující výdaje mohly v součtu dosáhnout až sto miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) dosud mluvil o poklesu schodku zhruba o šedesát miliard. Zároveň podle Schillerové budou například důchody, platy nebo investice i v dalších letech růst. Opoziční strany plánům kabinetu snižovat deficit nevěří.

„My jsme se zavázali, že v roce 2028 snížíme náš schodek o šedesát miliard, takže samozřejmě někde ty peníze musíme najít, ale o tom musí jednat koalice a není nic rozhodnuto,“ prohlásil Babiš. Tento týden premiér potvrdil, že koalice zvažuje prosadit sektorové daně pro dobře vydělávající odvětví, jako jsou banky nebo zbrojařské a energetické firmy.

Schillerová ale upozorňuje, že reálně bude muset kabinet zvýšit daně a zároveň snížit výdaje podstatně víc. Podle ní by se konsolidační balíček měl pohybovat kolem sta miliard korun, ale debata o tom ještě probíhá. Zatím ministryně financí mluví o krocích, které můžou do rozpočtu přinést ročně řádově jednotky miliard. „To jsou různé daně ze závislostí, budeme rozšiřovat i ‚lex kratom‘, jsou to různé typy spotřebních daní, teď se zaměřujeme na nikotinové sáčky,“ vyjmenovala Schillerová.

Na konkrétních krocích, které mají přinést ozdravení veřejných financí, se ale zatím koalice nedohodla. „V klubu SPD žádná taková debata o zvyšování daní zatím neproběhla, protože my jsme přesvědčení, že nejprve musí stát hledat peníze u sebe,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Až to dojednáme v rámci koalice, tak vám to sdělíme,“ dodala Schillerová.

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Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

V pondělí poslala vláda do sněmovny zákon, podle kterého by zaplatili pomoc s vysokými cenami energií výrobci elektřiny. Kdo zaplatí napřesrok ozdravení veřejných financí o vyšší desítky miliard, ale zatím kabinet nerozhodl. Andrej Babiš ujišťuje, že navržený deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun ještě během roku klesne o 20 miliard. V roce 2028 pak má klesnout výrazněji.

V pátek sněmovna poslala do třetího čtení návrh na zavedení padesátiprocentní sektorové daně pro rafinerie. Ta má přinést pět a půl miliardy ročně. Kabinet také počítá s vyšším výběrem mýtného a se snížením humanitární dávky o čtyři miliardy. Ale ani to na ozdravení veřejných financí stačit nebude.

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Ropná rafinerie v Kralupech nad Vltavou

Opozice kroky vlády kritizuje

Podle prvního místopředsedy KDU-ČSL Benjamina Činčily by se měl změnit daňový mix. „Některé daně se budou muset zvýšit, možná jsou to i některé sektory, ale bavme se o tom v nějakém komplexu, v nějakém balíčku,“ dodal.

„Zatím (členové kabinetu) nepřišli s jediným zákonem, který by to kormidlo otočil. Zatím přichází zákony, které vydávají další a další peníze, vytvářejí další a další mandatorní nároky, ale žádná konsolidace v tom není,“ prohlásil předseda STAN Vít Rakušan.

„Na každý nový příjem, který zejména díky růstu ekonomiky v rozpočtu bude, tak téměř dvojnásobnou částku vláda vydává ve výdajích,“ upozornil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

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Jan Skopeček (ODS) a Patrik Pařil (ANO) v Událostech, komentářích

„Já jsem skutečně zvědavá, kam by chtěli sáhnout, aby se to nedotklo třeba toho jejich programového prohlášení, kde mají mimo jiné, že nechtějí zvedat daně,“ prohlásila členka sněmovního rozpočtového výboru Vendula Svobodová (Piráti).

Ministryně financí chce do sněmovny poslat balíček výrazně snižující schodek veřejných financí v prvním čtvrtletí roku 2027. Jak bude konkrétně vypadat, plánuje koalice rozhodnout do konce letoška.

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Ilustrační foto

Konsolidace předchozí vlády

Konsolidační balíček prosadila i vláda Petra Fialy (ODS). S platností od ledna 2024 schválila zákony, které celkově zvýšily příjmy veřejných financí o více než sedmdesát miliard korun ročně. Velká většina kroků platí dodnes.

Mezi ty hlavní patřil růst daně z příjmu firem z 19 na 21 procent, zavedení povinného nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy, růst daně z nemovitosti o osmdesát procent nebo zvýšení odvodů živnostníků.

Zároveň Fialův kabinet prosadil růst spotřební daně z tabáku, zvýšil zdanění hazardu, více zdanil bohatší lidi pobírající měsíčně více než trojnásobek průměrné mzdy a naopak miliardy ročně seškrtal na platech státních zaměstnanců a na provozních výdajích státu.

Současná vláda na druhou stranu prosadila snížení letošních odvodů pro živnostníky na úroveň roku 2025 a s platností od ledna znovu zavádí školkovné, vyšší daňovou slevu na studenta nebo nižší DPH u nealkoholických nápojů v restauracích. Nižší odvody zároveň přispějí v roce 2027 k růstu schodku státního rozpočtu na 386 miliard.

Sněmovna podpořila základní údaje rozpočtu na příští rok
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO), v pozadí ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

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