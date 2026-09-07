Český letecký průmysl je pro Airbus zásadní, říká manažerka největšího světového výrobce letadel

Výrobci součástek a technologií pro letecký průmysl sídlící v České republice dodávají Airbusu každoročně zboží a služby za cenu okolo 230 milionů eur (v přepočtu 5,5 miliardy korun), říká v rozhovoru pro pořad Bilance zástupkyně Airbusu pro střední Evropu Daphne Descurieuxová. To řadí Česko na 14. místo mezi dodavateli této v Nizozemsku sídlící korporace. Nová epizoda Bilance s podtitulem Kdo ovládá české nebe má premiéru 7. září ve 21:50 na ČT1.
Airbus je lídrem globálního trhu velkých dopravních letadel, když loni dodal svým klientům 793 kusů letadel, zatímco konkurenční Boeing 600. Airbus má řadu dodavatelů, kteří jsou umístěni v pomyslných patrech pyramidy s vrcholem při finální kompletaci letounů. Jde o podobnou praxi, jaká existuje v automobilovém průmyslu. V kategorii Tier I, tedy nejblíže Airbusu, je z českých firem například Aero Vodochody, která dodává firmě vyšší celky. Airbus spolupracuje i s řadou dalších tuzemských dodavatelů.
„Z těch nejvýznamnějších je to například ERA ze skupiny Omnipol v oblasti radiolokace, Pramacom pro komunikační systémy nebo Primoco při autonomním řízení,“ upozorňuje Descurieuxová.
„Historicky jsme spolupracovali s Českými aeroliniemi, měly flotilu z Airbusů. Po integraci do Smartwings, kteří jsou orientováni na Boeingy, zůstaly ještě poslední modely A320 a A220. Dále Česko pro své bezpečnostní složky využívá transportní letouny C295 a helikoptéry H145,“ vypočítává manažerka.
Technologický vývoj
Koncern, který loni utržil 73 miliard eur (1,7 bilionu korun) a vydělal 5 miliard eur (120 miliard korun) a vlastní výrobní závody ve Francii, v Německu, ve Španělsku, ve Velké Británii, v USA, v Kanadě, v Malajsii, v Maroku a v Indii, rozvíjí několik strategických projektů, na nichž se rovněž podílí český průmysl. Jedním z klíčových trendů pro globální letecký byznys je udržitelnost.
„Zásadní investice míří do technologického vývoje, který může přinést úspory provozu, příkladem takové inovace z minulosti jsou koncová křidélka, takzvané winglets, která snižují odpor vzduchu při letu a šetří tak až pět procent paliva. Současný výzkum se hodně soustředí na udržitelné syntetické palivo, ekologická složka ve finálním mixu by měla dosahovat 50 procent a měli by s tím umět pracovat jak výrobci motorů, tak výrobci letadel, výrobce paliv, i letiště a aerolinky,“ popisuje Descurieuxová.
„Ve třicátých letech chceme na trh uvést nový úzkotrupý letoun, který má ambici mít oproti současným modelům jen dvoutřetinovou spotřebu. Už v roce 2027 chceme testovat nový koncept ultradlouhých křídel na modelu 321neo. Na modelu A380 testujeme takzvaný open fan motor. Dalším velkým projektem je vývoj letadla s motorem na vodík. Mimochodem vedoucím pracovištěm jednoho z projektů v této oblasti, který je zaštítěn Evropskou unií, je česká pobočka americké firmy Honeywell. To vše pak v důsledku může znamenat, že letenky budou levnější,“ uzavírá.
Podle posledních dostupných dat generuje český letecký průmysl obrat okolo čtyřiceti miliard korun, většina jde na export. V oboru působí přes sto firem různé velikosti, zaměstnávají zhruba dvacet tisíc lidí. Ročně se v zemi vyrobí okolo pět set letadel. V domácím leteckém rejstříku je pak zapsáno přes tři tisíce strojů.