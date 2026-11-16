Česko na majetkových daních vybírá výrazně méně než většina zemí EU, uvádí analýza

Česko vybírá na majetkových daních výrazně méně než většina zemí Evropské unie, ušlé příjmy stát kompenzuje vyšším zdaněním zaměstnanců a firem, což poškozuje hospodářský růst země. Vyplývá to z analýzy výzkumné instituce PAQ Research.
Podle nejnovějších dostupných dat vybralo Česko v roce 2024 na zdanění kapitálových příjmů a majetku 1,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Menší inkaso v EU zaznamenaly pouze Nizozemsko, Slovensko a Estonsko. Evropský průměr činí 3,2 procenta HDP. Při současné velikosti ekonomiky by rozdíl mezi Českem a evropským průměrem podle analýzy činil 171 miliard korun.
„Česko není výjimečné tím, že by mu chyběla jedna kapitálová nebo majetková daň. Výjimečné je tím, že mu chybějí skoro všechny,“ shrnul ředitel PAQ Research Daniel Prokop. „Ostatní země si obvykle vyberou: Nedaní třeba zisk z prodeje, ale převody nemovitosti. Daní kapitálové příjmy či držení majetku. Česko si nevybralo ani jednu z těchto cest,“ dodal.
Více zdaněná práce
Spoluautor analýzy Jonáš Kreisinger upozornil na to, že v Evropě je zdanění kapitálu normou a český přístup je výjimečný. Jeho důsledkem ale je, že stát hledá příjmy z jiných zdrojů, takže Česko více daní práci. V evropském srovnání je také v českém daňovém mixu významnější podíl daně z příjmu právnických osob, jejíž inkaso dosahuje 4,5 procenta HDP, zatímco průměr EU je 3,3 procenta HDP.
Podle Kreisingera je současné nastavení daní v Česku ekonomicky neefektivní. „Vysoká daň na jednom místě škodí mnohem víc než několik menších daní rozložených v rámci celé ekonomiky. Dnes ale většinu nese práce, zatímco kapitál a majetek skoro nedaníme,“ vysvětlil.
Analýza také konstatuje, že příliš vysoké zdanění majetku a kapitálu může mít negativní dopady na ekonomiku. „Špatně nastavené kapitálové daně mohou odrazovat od investic, více motivují k obcházení zdanění či změně rezidence,“ podotkl Prokop.
Cílem materiálu je vytvořit základ pro diskusi o tom, jak by bylo možné zvýšit české příjmy z majetkových daní bez negativních ekonomických dopadů. Konkrétní návrhy reforem, které budou vycházet i ze zahraničních zkušeností zmapovaných v analýze, chce PAQ Research zpracovat v příštím roce.