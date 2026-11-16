Česko na majetkových daních vybírá výrazně méně než většina zemí EU, uvádí analýza


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Česko vybírá na majetkových daních výrazně méně než většina zemí Evropské unie, ušlé příjmy stát kompenzuje vyšším zdaněním zaměstnanců a firem, což poškozuje hospodářský růst země. Vyplývá to z analýzy výzkumné instituce PAQ Research.

Podle nejnovějších dostupných dat vybralo Česko v roce 2024 na zdanění kapitálových příjmů a majetku 1,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Menší inkaso v EU zaznamenaly pouze Nizozemsko, Slovensko a Estonsko. Evropský průměr činí 3,2 procenta HDP. Při současné velikosti ekonomiky by rozdíl mezi Českem a evropským průměrem podle analýzy činil 171 miliard korun.

„Česko není výjimečné tím, že by mu chyběla jedna kapitálová nebo majetková daň. Výjimečné je tím, že mu chybějí skoro všechny,“ shrnul ředitel PAQ Research Daniel Prokop. „Ostatní země si obvykle vyberou: Nedaní třeba zisk z prodeje, ale převody nemovitosti. Daní kapitálové příjmy či držení majetku. Česko si nevybralo ani jednu z těchto cest,“ dodal.

Více zdaněná práce

Spoluautor analýzy Jonáš Kreisinger upozornil na to, že v Evropě je zdanění kapitálu normou a český přístup je výjimečný. Jeho důsledkem ale je, že stát hledá příjmy z jiných zdrojů, takže Česko více daní práci. V evropském srovnání je také v českém daňovém mixu významnější podíl daně z příjmu právnických osob, jejíž inkaso dosahuje 4,5 procenta HDP, zatímco průměr EU je 3,3 procenta HDP.

Podle Kreisingera je současné nastavení daní v Česku ekonomicky neefektivní. „Vysoká daň na jednom místě škodí mnohem víc než několik menších daní rozložených v rámci celé ekonomiky. Dnes ale většinu nese práce, zatímco kapitál a majetek skoro nedaníme,“ vysvětlil.

Vláda odkládá snížení firemních daní
Alena Schillerová (ANO)

Analýza také konstatuje, že příliš vysoké zdanění majetku a kapitálu může mít negativní dopady na ekonomiku. „Špatně nastavené kapitálové daně mohou odrazovat od investic, více motivují k obcházení zdanění či změně rezidence,“ podotkl Prokop.

Cílem materiálu je vytvořit základ pro diskusi o tom, jak by bylo možné zvýšit české příjmy z majetkových daní bez negativních ekonomických dopadů. Konkrétní návrhy reforem, které budou vycházet i ze zahraničních zkušeností zmapovaných v analýze, chce PAQ Research zpracovat v příštím roce.

Strany vládní koalice zvažují navýšení či zavedení některých daní
Členové vlády na snímku z prosince 2025

Výběr redakce

„Legalizace“ švarcsystému, nebo zpřesnění definice? Novelu zákoníku práce provází spory

„Legalizace“ švarcsystému, nebo zpřesnění definice? Novelu zákoníku práce provází spory

před 3 hhodinami
Estonsko uzavře hraniční přechody s Ruskem kvůli hrozbě sabotáže

Estonsko uzavře hraniční přechody s Ruskem kvůli hrozbě sabotáže

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Protestující zaplnili Letenskou pláň, postavili se „silovému vládnutí“

Protestující zaplnili Letenskou pláň, postavili se „silovému vládnutí“

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Macinka zpochybnil přínos demonstrací pro občany, Fiala ocenil aktivitu občanské společnosti

Macinka zpochybnil přínos demonstrací pro občany, Fiala ocenil aktivitu občanské společnosti

včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami
Rusové útočili na Záporoží. Ukrajina udeřila v Rostovské oblasti a v Tatarstánu

Rusové útočili na Záporoží. Ukrajina udeřila v Rostovské oblasti a v Tatarstánu

včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami
Izraelská armáda zasáhla jednoho z velitelů vojenského křídla Hamásu

Izraelská armáda zasáhla jednoho z velitelů vojenského křídla Hamásu

včeraAktualizovánovčera v 05:13
Vesmírná loď Starship se vrátila na Zemi, přistála do záchytných ramen

Vesmírná loď Starship se vrátila na Zemi, přistála do záchytných ramen

14. 11. 2026Aktualizovánovčera v 00:04
Meta dostala v Itálii pokutu 805 milionů eur za přístup k fotkám uživatelů

Meta dostala v Itálii pokutu 805 milionů eur za přístup k fotkám uživatelů

14. 11. 2026Aktualizováno14. 11. 2026

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Česko na majetkových daních vybírá výrazně méně než většina zemí EU, uvádí analýza

Česko vybírá na majetkových daních výrazně méně než většina zemí Evropské unie, ušlé příjmy stát kompenzuje vyšším zdaněním zaměstnanců a firem, což poškozuje hospodářský růst země. Vyplývá to z analýzy výzkumné instituce PAQ Research.
před 32 mminutami

„Legalizace“ švarcsystému, nebo zpřesnění definice? Novelu zákoníku práce provází spory

Poslaneckou sněmovnu čeká v dohledné době druhé kolo projednávání vládního návrhu zákona, který má zavést pravidla pro platformovou práci. Předlohu doprovází novela zákoníku práce, jejíž součástí je i změna definice závislé práce. A právě ta se stala terčem kritiky některých expertů, části opozice i odborů, které varují před rozšířením švarcsystému. Novelu naopak hájí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) i organizace zaměstnavatelů, podle kterých nastaví předvídatelná pravidla.
před 3 hhodinami

Čína zelené technologie vyváží do světa. Sama mohutně znečišťuje

Jednání na klimatickém summitu v Turecku neprobíhají tak rychle, jak si OSN představuje. Indie a další státy zůstávají opatrné k odklonu od fosilních paliv. Stále důležitější roli v těchto změnách naopak hraje Čína. Největší světový znečišťovatel prosazuje vývoz zelených technologií, jejichž je největším producentem.
před 4 hhodinami

VideoSektorové daně jsou špatně, míní Skopeček. Murová argumentuje „nadziskem“ rafinerií

Vláda vážně zvažuje zavedení sektorových daní pro banky nebo zbrojařské a energetické firmy. Vynést to má nižší desítky miliard korun, kabinet by je rád využil zejména v roce 2028 ke snížení schodku veřejných financí. Podle členky sněmovního rozpočtového výboru Jany Murové (ANO) se u mimořádné daně pro rafinerie jedná o „nadzisk, o který se rafinerie nezasloužily vlastní činností“, jde spíše o postavení na trhu. Rozpočet prý počítá s výtěžkem z mimořádné daně ve výši 5,5 miliardy korun. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) namítá, že státní rozpočet může hledat další zdroje, jakým způsobem jej naplnit, aby neměl takové deficity. Sektorové daně jsou dle něj špatně, odkázal na „porušení principů spravedlivého a efektivního zdanění“. Debatou v Událostech, komentářích z ekonomiky provázela Vanda Kofroňová.
před 21 hhodinami

Meta dostala v Itálii pokutu 805 milionů eur za přístup k fotkám uživatelů

Italský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil americké technologické společnosti Meta Platforms pokutu 805 milionů eur (19,7 miliardy korun) za přístup k videím a fotografiím uživatelů systému Android bez jejich výslovného souhlasu. Úřad pokutu uložil za funkci přítomnou v aplikaci pro používání sociální sítě Facebook. Firma podle agentury Reuters uvedla, že se odvolá.
14. 11. 2026Aktualizováno14. 11. 2026

Konsolidační balíček dosáhne až sto miliard, řekla Schillerová

Vládní konsolidační balíček pro rok 2028 zřejmě bude větší, než vláda plánovala. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ČT řekla, že by kroky zvyšující příjmy a snižující výdaje mohly v součtu dosáhnout až sto miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) dosud mluvil o poklesu schodku zhruba o šedesát miliard. Zároveň podle Schillerové budou například důchody, platy nebo investice i v dalších letech růst. Opoziční strany plánům kabinetu snižovat deficit nevěří.
14. 11. 2026

Innogy zdraží energie zákazníkům bez závazku

Energetická společnost innogy od příštího roku zdraží dodávky energií zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Cenu elektřiny bez fixace oproti letošku zvýší o 150 korun bez DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Cena plynu vzroste o 334 korun s DPH za MWh, plyne z nových zveřejněných ceníků potvrzených firmou. Podle té se změny dotknou menší části z celkového počtu 1,7 milionu odběratelů. Většina z nich má totiž fixované ceny. Přesné číslo ale společnost neuvedla.
13. 11. 2026

VideoFinanční správa vyzývá podnikatele k aktivaci EET

Podnikatelé už si mohou nainstalovat počítačový soubor pro elektronickou evidenci tržeb (EET). Ta bude znovu povinná od 1. ledna 2027. Informaci zaslala finanční správa všem podnikatelům v zemi do datové schránky. Na rozdíl od první vlny budou muset evidovat i samoobslužné provozy typu čerpacích stanic, prádelen nebo mycích linek. Pro podnikatele, kteří nemají pokladní systém, nebo si ho nechtějí pořizovat, připravuje finanční správa webovou aplikaci. Příští týden chce vydat podrobné informace, jak bude aplikace fungovat.
12. 11. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

13. 11. 2026
Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

13. 11. 2026
Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

12. 11. 2026
Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

12. 11. 2026
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

11. 11. 2026
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

11. 11. 2026
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

10. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

10. 11. 2026
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026