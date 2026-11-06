Soupeření tajných služeb představuje skrytou dimenzi světových dějin, uvedl historik Igor Lukeš z Bostonské univerzity v rozhovoru s Lukášem Dolanským v Událostech, komentářích. Lukeš, který do Prahy přijel na konferenci Ústavu pro studium totalitních režimů, připomněl, že na počátku studené války měly Spojené státy ve zpravodajském souboji se Sovětským svazem výraznou nevýhodu. Zatímco CIA vznikla až v roce 1947, sovětské tajné služby navazovaly na dlouhou tradici ruských zpravodajských operací. Konference se zúčastnil také bývalý důstojník CIA Mark Kelton, který v 80. letech působil v Československu. V rozhovoru s Jaroslavem Zoulou pro ČT se vyjádřil k případu československého špiona Karla Köchera, který pronikl do CIA a v roce 1986 byl propuštěn v rámci výměny vězňů. Kelton zdůraznil, že Spojené státy s jeho propuštěním oficiálně souhlasily a že jeho osobní názor na Köcherův osud není podstatný.
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Přechodný výpadek proudu v Praze zasáhl nemocnice i sněmovnu
Pražské energetice (PRE) se podařilo obnovit dodávky proudu v metropoli, sdělil ČT24 mluvčí společnosti Karel Hanzelka. Firma dopoledne evidovala poruchu dodávek v Praze 5 a 6 a na Malé Straně. Výpadek zastavil i řadu tramvajových linek. Kvůli přerušení dodávek proudu musela přechodně přestat jednat Poslanecká sněmovna. Technické problémy byly na rozvodnách Praha Červený vrch a Praha Západ.
České děti se hýbou výrazně více, než je světový průměr. Problém je u dívek
Teenageři se celosvětově hýbají v průměru 2,7 dne týdně, čeští mladí jsou na tom ale výrazně lépe – pohybují se totiž více než čtyři dny týdně. Dostatek pohybu, tedy hodinu denně, má ale celkově jen přibližně každý sedmý dospívající na světě. Vyplývá to z nové mezinárodní analýzy zveřejněné v časopisu The Lancet Global Health, která pracuje s daty ze 140 zemí.
ŽivěSněmovna po výpadku elektřiny obnovila jednání
V budově Poslanecké sněmovny se krátce po desáté hodině ranní obnovily dodávky elektřiny. Kvůli výpadku proudu museli poslanci přerušit jednání, nemohli diskutovat ani hlasovat, fungovalo jen nouzové osvětlení. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) kvůli tomu přerušil jednání. Bez proudu bylo malostranské sídlo sněmovny zhruba půl hodiny. Poslanci přerušili své jednání ve chvíli, kdy probírali změny programu schůze.
ČNB zhoršila výhled schodku veřejných financí
Česká národní banka (ČNB) ve své nové predikci zhoršila výhled schodku veřejných financí na letošek i na další dva roky. Letos podle ní deficit dosáhne 2,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), v srpnu očekávala 2,6 procenta HDP. V příštích dvou letech bude podle ČNB schodek přes tři procenta HDP. Vyplývá to z tabulky klíčových ekonomických indikátorů, kterou ČNB zveřejnila.
VideoZpravodajský souboj Západu s Východem byl zprvu nerovný, připomněl historik Lukeš
Soupeření tajných služeb představuje skrytou dimenzi světových dějin, uvedl historik Igor Lukeš z Bostonské univerzity v rozhovoru s Lukášem Dolanským v Událostech, komentářích. Lukeš, který do Prahy přijel na konferenci Ústavu pro studium totalitních režimů, připomněl, že na počátku studené války měly Spojené státy ve zpravodajském souboji se Sovětským svazem výraznou nevýhodu. Zatímco CIA vznikla až v roce 1947, sovětské tajné služby navazovaly na dlouhou tradici ruských zpravodajských operací. Konference se zúčastnil také bývalý důstojník CIA Mark Kelton, který v 80. letech působil v Československu. V rozhovoru s Jaroslavem Zoulou pro ČT se vyjádřil k případu československého špiona Karla Köchera, který pronikl do CIA a v roce 1986 byl propuštěn v rámci výměny vězňů. Kelton zdůraznil, že Spojené státy s jeho propuštěním oficiálně souhlasily a že jeho osobní názor na Köcherův osud není podstatný.
Chrápání a zástavy dechu. Spánková apnoe ohrožuje i děti
Víc než třetina českých dětí a dospívajících trpí poruchami spánku nebo jeho vážným nedostatkem. Přibližně čtyři procenta dětí se potýkají s takzvanou obstrukční spánkovou apnoí, při které dochází k opakovaným zástavám dechu. Pokud se neléčí, může způsobovat poruchy chování a růstu, vysoký krevní tlak i další zdravotní komplikace.
VideoMedicína se stále zdokonaluje v odhalování vzácných onemocnění u novorozenců
Lékařům se daří stále častěji díky novorozeneckému screeningu odhalovat vzácná onemocnění už v prvních dnech života dítěte. Výzkum navíc přichází s novými diagnózami. Jejich brzké určení je klíčové pro kvalitu života nejmenších pacientů.
VideoPřibývá lidí, kteří porušují zákaz řízení. Vláda chystá tvrdší tresty
Lidé čím dál častěji porušují zákaz řízení, který jim uložil úřad nebo soud. Ve čtvrtek ráno například v Brně srazil na přechodu starší chodkyni muž, který měl zakázáno usednout za volant. Ta zraněním podlehla. Podobných příkladů s tragickým koncem letos přibývá, zvyšuje se také agresivita za volantem – častější je třeba vytlačování ze silnice nebo vybržďování. Zpřísnit sankce za chování za volantem chce chystaná vládní novela trestního zákona, začne se projednávat 16. listopadu. Z řady přestupků se má stát trestný čin.
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Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí
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