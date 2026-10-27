Změny v inkluzi jdou dobrým směrem, ale mají úskalí, reagují organizace


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, EDUin, PAQ Research

Vládou schválená novela o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zruší neefektivní prvky inkluze, hlavně plošné přidělování asistentů jednotlivým žákům. Podle zástupců profesních organizací jde o krok dobrým směrem, někteří se však obávají skokového snížení asistentů. Zazněla také obava z toho, že se „bude šetřit“ na nesprávném místě. Na některá úskalí upozorňují i analytici.

Asistenti mají být podle novely financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Cílem změn je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů.

Podle Plagy přinese systém také větší flexibilitu ředitelům. „Pro nás to znamená určitou jistotu,“ míní ředitel 1. Základní školy v Holešově Jan Koláček. V současné době jsou asistenti pedagoga vázáni na konkrétní doporučení pedagogicko-psychologické poradny. „Ve chvíli, kdy se nám nepodaří znovu získat doporučení, tak by mohli přijít o práci,“ uvedl pro ČT Koláček.

Nově má novela také umožnit to, aby nemusel kvalifikovaný asistent pedagoga nutně působit jen ve třídě, ve které jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitel školy tak bude moci podle potřeby asistenta pedagoga využít i ve třídě, kde se tito žáci nevzdělávají, ale kde potřebují podporu například jen dočasně či cíleně.

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Zdroj: ČT24

„Pokud někde máme najednou složitou situaci, tak na ni můžeme reagovat a můžeme tam danou kolegyni nebo kolegu krátkodobě přesunout,“ podotkl Koláček.

Také prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc zmínil, že změna týkající se asistentů pedagoga bude pozitivní, jelikož asistenti budou plnohodnotnými zaměstnanci školy a instituce bude mít jistotu v tom, kolik jich bude mít k dispozici. Zároveň je podle něj otázkou, jaká bude finální podoba návrhu, která projde parlamentem.

Od zavedení asistenta pedagoga jako podpůrného opatření v roce 2016 jejich počet ve školách roste, přibývá jich rychleji než žáků i než učitelů. Nový systém by měl určit, kolik peněz škola na asistenty pedagoga dostane podle daných parametrů, například na základě počtu tříd a žáků v nich a míry znevýhodnění dětí.

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Ilustrační foto

Problémy menších škol

Novela ale zároveň omezuje podporu málo naplněných škol (pod patnáct žáků na třídu). Na to poukazuje i analýza PAQ Research, která uvádí, že návrh sice stabilizuje pozici asistentů, ale je příliš přísný na málo naplněné školy.

Školy, které mají ve třídách méně dětí, přijdou podle expertů až o osmdesát procent asistentů, ačkoliv mají v průměru více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Takový pokles je podle nich příliš vysoký. Vadí jim také, že snížení počtu asistentů pedagoga bude podle návrhu skokové.

„Nebylo by dobře, kdyby došlo k rázovému poklesu asistentů, protože tak, jak je současná inkluze nastavena, je opravdu velké množství dětí, které podporu potřebují,“ podotkl také Zajíc, který by si současnou inkluzi nedokázal bez asistentů představit. „Ve školách jsou žáci, kteří bez podpory nejsou schopni fungovat, respektive bez podpory by možná nemohly fungovat třídy jako celky,“ uvedl.

Podobně se vyjádřil i Jan Vöröš Mušuta z organizace EDUin, který pokles asistentů u malých škol považuje za největší úskalí změny. „Navrhujeme proto stanovit přechodné období a maximální možné meziroční snížení kapacit asistentů pro konkrétní školu,“ podotkl pro ČT24.

Obavy panují také z toho, že by v některých individuálních případech nemusela parametrizovaná kapacita stačit pro podporu všech potřebných, „například při kumulaci více žáků se třetím stupněm opatření,“ upřesnil Mušuta. Navrhuje, aby zřizovatel školy měl povinnost kapacity asistentů zajistit.

Upřesnil, že vláda zatím nerozhodovala o konkrétních počtech asistentů, pouze je předjednala. „Obáváme se, aby vláda nakonec nestanovila nižší počty, než se kterými nyní návrh novely schválila.“ To zmínil i Koláček s tím, že podle předběžných výpočtů se může stát, že na jeho škole budou úvazky asistentům sníženy. Obává se, aby nástroj nebyl využit k tomu, aby se ušetřilo na „nesprávném místě“.

Vláda schválila novelu o financování asistentů pedagoga
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Změny požadované Motoristy

Plaga řekl, že do novely na vládě také načetl změny vyžadované Motoristy. Dohodl se s nimi na třech z pěti požadavků týkajících se změn v inkluzivním vzdělávání. Navrhli například posílit pravomoci ředitelů škol. Ředitel například nebude doporučovat vyšetření žáka, ale rovnou vyzve rodiče. „Pokud bude rodič nesoučinný, tak to předává orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a ten koná,“ zmínil Plaga.

Koláček podotkl, že školy jsou nyní odkázány na dobrou vůli rodičů. „Často máme žáky nebo žákyně, kteří by vyžadovali asistenta pedagoga nebo i specializovanou péči, ale buď hrdost, nebo neochota rodičů řešit danou situaci nám v tom brání,“ poukázal. „V tom nám současná revize pomůže,“ dodal.

Inkluzi zavedl v roce 2005 zákon, který stanovil právo na vzdělávání ve spádové škole pro každé dítě, včetně těch s mimořádným nadáním nebo naopak nějakým tělesným či mentálním handicapem. Začalo rovněž platit, že peníze na práci s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby, dostávají všechny školy, nejen ty speciální a praktické.

Finance školám přidělovaly kraje. Od roku 2016 se pak vyhláškou o společném vzdělávání změnilo financování, kdy byla podpora pro handicapované nebo znevýhodněné děti posílána přímo ze státního rozpočtu.

Nejvyšší kontrolní úřad pak v roce 2020 konstatoval, že české školství bylo na inkluzi špatně připraveno. Podle NKÚ resort školství inkluzi připravil pouze legislativně, nikoli v terénu. „Nezvládl včas připravit pedagogy v běžných školách na práci s žáky s různými speciálními potřebami. Samotné projekty na vzdělávání pedagogů a metodickou podporu tak běží fakticky až od roku 2018,“ uvedli tehdy kontroloři.

Nejde však jen o děti s handicapem. Problémy mají i děti na „opačném pólu spektra“. Tuzemský systém podle dat ministerstva školství či České školní inspekce přehlíží mimořádně nadané žáky. „Systém podpory nadaných je v mnoha ohledech pouze formální nebo nedostatečný a nenaplňuje potřeby nadaných žáků,“ píše například server EDUin. Podle průzkumů jich je mnohem více, než systém dokáže rozpoznat.

Motoristé uspěli mimo jiné také s návrhem o spádovosti pedagogicko-psychologických poraden, podle ministra bude toto opatření platit od září 2028, celá novela by měla být účinná o rok dříve. Ta má zamezit tomu, aby rodiče obcházeli různá poradenská zařízení, aby získali požadovaná doporučení. Výsledky z poraden mají také přijít rovnou řediteli školy, rodiče by se tak nemohli rozhodnout, zda výsledky odevzdají, což nyní mohou.

To kritizuje místopředsedkyně sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Renáta Zajíčková z ODS, protože to podle ní omezuje svobodnou volbu rodičů. Pozastavila se i nad posíláním zpráv z poraden přímo ředitelům škol. Informace o rodině by v nich měly být podle ní anonymizované. Naopak podpořila parametrizaci asistentů pedagoga, jejichž počet je podle ní příliš vysoký, a pravomoc ředitele požádat rodiče, aby dítě absolvovalo vyšetření v poradně.

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Motoristé navrhli další změny, které se budou snažit prosadit, až budou poslanci novelu projednávat v Poslanecké sněmovně. „Je to začátek řešení něčeho, co za problém považujeme, a to je inkluze,“ uvedl k návrhu šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka.

Předložili například návrh o převedení poraden pod stát, nyní je zřizují kraje. „Některé návrhy Motoristů jsou k debatě a mohou být pro systém smysluplné, ať již jde například o přímější řízení poradenství ze strany státu nebo navyšování kapacit psychologů, speciálních pedagogů, omezování kapacit víceletých gymnázií,“ uvedl Karel Gargulák z PAQ Research.

Převod školských poradenských zařízení pod stát organizace zabývající se vzděláváním – SOFA, Spoluškola a EDUIN – ve společném stanovisku označují za realizovatelné, upozorňují ale na to, že převod více než dvou tisíc zaměstnanců pod stát a zajištění jejich činnosti mohou být velmi nákladné. Odhadují, že by to mohlo stát až jednu miliardu korun. Za proveditelné považují také například záměr navýšit kapacity studia speciální pedagogiky a psychologie.

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Zdroj: ČT24

Odpor vůči odmítání žáků

Velkou kritiku ale vzbudil návrh, aby měli ředitelé škol možnost odmítnout děti s vyššími stupni podpůrných opatření, pokud dospějí k závěru, že škola není schopna ani při zajištění dostupných a přiměřených úprav zajistit jeho vzdělávání. Podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů. Opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Zmíněné organizace SOFA, Spoluškola a EDUin to považují za „neakceptovatelné a velmi pravděpodobně i protiústavní“. Odmítnuté děti by podle nich nebylo kam umístit a vybudování kapacit nových škol a tříd by bylo mnohem nákladnější než stávající výdaje na inkluzivní vzdělávání.

„Jsme v kontaktu s řadou rodičů dětí s vyššími stupni podpůrných opatření a ve většině případů jde o děti s normálním intelektem, u kterých objektivně neexistuje důvod, aby nebyly vzdělávány v běžné škole. Případné odmítnutí by pro ně znamenalo dojíždět až do desítek kilometrů vzdálených speciálních škol nebo se nedobrovolně vzdělávat doma,“ uvedla předsedkyně organizace Spoluškola Iva Janská.

Podle Zajíce je třeba upravit podmínky pro to, aby výuka ve třídách mohla probíhat především pro „normální žáky“, kteří potřebují nějaký pracovní prostor, klid, „ale v žádném případě nemůžeme vylučovat žáky, kteří potřebují podporu.“

Podle PAQ Research výzkumy ze zahraničí ukazují, že inkluze má pozitivní dopady na výsledky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nemá negativní dopady na žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb. To však za předpokladu, že pokud je ve školách dostatek podpůrného a kvalifikovaného personálu, systém je adekvátně financován a učitelé jsou vybaveni potřebnými kompetencemi.

Odbornost, ne ideologie

„Ideální podobu hledáme už docela dlouho a zatím se to nedaří najít,“ uvádí Zajíc. Podle něj je ideální takové prostředí, kde se bude dát pracovat jak se žáky, kteří potřebují podporu, i s těmi, kteří ji nepotřebují, ale i se žáky nadanými. „To je skupina, na kterou se poměrně dost často zapomíná. Inkluze není jen jednosměrná, musí směřovat oběma směry,“ podotkl a zmínil jako příklad Anglii, kdy mají ve třídě dva vyučující, dva asistenty a jednoho rodiče, který tam pomáhá. „Funguje to trošičku jinak, ale je to trochu z oblasti science fiction,“ uvedl.

Podle Mušuty je potřeba se věnovat přetrvávajícím obtížím, kterým školy nyní čelí. „Když mají školy a učitelé pocit, že je stát nechal bez podpory, tak pak nevěří ani samotnému smyslu inkluze,“ uvedl. Podle výzkumu Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem hodnotí inkluzi negativně dvě třetiny učitelů. Zároveň podle Mušuty ale platí, že když mají adekvátní podporu, hodnotí ji pozitivněji. „Důležité je neřešit věc ideologicky, ale odborně,“ podotkl.

Prvním krokem je podle něj podpora školských poradenských zařízení, zejména pedagogicko-psychologických poraden. „MŠMT je nyní v procesu změny financování školských poradenských zařízení tak, aby financování odráželo náročnost práce a aby zahrnovalo i hrazení podpory přímo školám. Je tedy potřeba, aby se pro tyto záměry našly v rozpočtu na příští rok prostředky,“ dodal.

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