ŽIVĚ: Poslanci se po dvou a půl hodinách shodli na programu schůze

Poslanci se v úterý odpoledne sešli na poslední letošní řádné schůzi sněmovny. Mají se zabývat například zvýšením postihů za nezavedení léků do evidence v lékárnách, změnami ve jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a zpřísněním pravidel proti praní špinavých peněz. Předlohy jsou ve druhém čtení, v němž mohou zákonodárci uplatňovat pozměňovací návrhy. Schvalování programu schůze zabralo skoro dvě a půl hodiny. Většinu času vyplnilo vystoupení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

Za SPD vystoupil místopředseda klubu Radek Rozvoral. Prosazoval debatu o tom, že Fialova vláda podle něho odmítá řešit vysoké ceny energií a dále o ohlášeném růstu cen potravin, o údajně zhoršující se dostupnosti bydlení a o nelegální migraci do Evropy.

Lídr ANO žádal sněmovní debatu také třeba o vývozu zbraní na Ukrajinu, o unijním rozpočtu a o údajném tlaku vlády na nezávislé instituce, jako jsou antimonopolní úřad, statistický úřad a Energetický regulační úřad. „Kdybychom si to dovolili za naší vlády, už vidím ty demonstrace, ten řev,“ prohlásil Babiš.

Babiš mluvil zhruba jednu a půl hodiny. Využil zdůvodňování svých návrhů před značně prořídlými poslaneckými lavicemi zejména ke kritice kabinetu. K projednání navrhl desítku bodů. Týkaly se také záležitostí, o nichž premiér Petr Fiala (ODS) a vláda podle Babiše lže nebo na nich staví svou propagandu. Šlo například o rating České republiky, o dovoz ruského plynu a o sílu vlny covidu, které nynější kabinet čelil. „Tahle vláda neskutečně lže. Žádný covid neměli,“ prohlásil Babiš, který se při vystoupení označil za „bezvýznamného poslance“. Opět se opřel do Fialy, který podle něho nezvládá funkci, je slabý a kabinet neřídí.

Poslaneckou diskusi o prioritách vlády „ve světle fiaska její hospodářské politiky a slábnoucích volebních preferencí“ žádala předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová. Při zdůvodňování se pustila i do kritiky zavedení možnosti korespondenčního hlasování v některých volbách pro Čechy v zahraničí, které chce koalice prosadit příští rok. Volby poštou prolomí podle Schillerové jejich tajnost a ohrozí důvěru lidí v demokracii. Za ANO ještě vystoupil Aleš Juchelka, který neúspěšně navrhoval přednostní projednání předlohy hnutí o zvýšení příspěvků na péči. Totéž žádal Rozvoral, ovšem pro novelu poslanců SPD.

Někteří poslanci včetně lídra SPD Tomia Okamury svých přihlášek do debaty o změnách programu nevyužili. Dolní komora všechny snahy o zařazení dalších témat na sněmovní jednání koaliční většinou odmítla.

Projednávané návrhy

Léková novela má v podstatě vyrovnat postihy mezi nezavedením léků do evidence v lékárnách a jejich zakázaným vývozem do zahraničí. Lékárnám by podle předlohy hrozil za nezaevidování léku až dvacetimilionový postih místo současného až dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Novela o nejvyšším státním zastupitelství patrně uzákoní mimo jiné sedmileté funkční období pro nejvyššího státního zástupce, stanoví požadavky na jeho odborné a manažerské schopnosti a pravidla pro odvolání.

Předloha proti praní špinavých peněz rozšíří okruh subjektů, které budou muset prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Zároveň vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých peněz na milion korun, tedy desetinásobně.

Ve druhém čtení by poslanci mohli projednat také úpravy zbraňové legislativy, podle níž by lidem místo fyzických zbrojních průkazů nebo licencí stačilo existující oprávnění k používání zbraní v jejich centrálním registru. Zákon zavádí také další kategorii zbraní a zjednodušuje strukturu zbrojních průkazů a zbrojních licencí.

Schůze skončí ve středu. Poslanci by na ní měli projednat také některé předlohy v prvním čtení nebo návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na příští rok.

Uplynulý rok byl ve sněmovně vyhrocený, míní vláda i opozice

Vyhrocenost, se kterou letos vládní koalice a opozice projednávaly ve sněmovně zákony, doprovází i hodnocení uplynulého roku zástupci parlamentních stran. Členové koaličního SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se STAN a Piráty v úterý na tiskových konferencích hovořili o tom, že přes obstrukce opozice se podařilo většinu vládních návrhů prosadit. „Všichni si pamatujeme velmi vyhrocené situace včetně hádek u (jednacího) pultu, zároveň za vládní koalici můžu říci, že máme všechno schváleno a splněno,“ uvedl například předseda klubu ODS Marek Benda.

Politici opozičních hnutí SPD a ANO naopak varovali před přijímáním zákonů „na sílu“. „Fialova vláda nenavrhla ani jeden pozitivní zákon pro občany České republiky,“ prohlásil třeba předseda SPD Tomio Okamura. Koalice podle něj jen zvýšila daně, okradla důchodce o valorizaci penzí, zhoršila zdravotnictví, zdražily se kvůli ní potraviny a stoupl počet lidí na nebo pod hranicí chudoby.