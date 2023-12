ŽIVĚ: Poslanci jednají o lékové novele a pravidlech proti praní špinavých peněz

Poslanci se v úterý odpoledne sešli na poslední letošní řádné schůzi sněmovny. Mají se zabývat například zvýšením postihů za nezavedení léků do evidence v lékárnách, změnami ve jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a zpřísněním pravidel proti praní špinavých peněz. Předlohy jsou ve druhém čtení, v němž mohou zákonodárci uplatňovat pozměňovací návrhy.

Léková novela má v podstatě vyrovnat postihy mezi nezavedením léků do evidence v lékárnách a jejich zakázaným vývozem do zahraničí. Lékárnám by podle předlohy hrozil za nezaevidování léku až dvacetimilionový postih místo současného až dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Novela o nejvyšším státním zastupitelství patrně uzákoní mimo jiné sedmileté funkční období pro nejvyššího státního zástupce, stanoví požadavky na jeho odborné a manažerské schopnosti a pravidla pro odvolání.

Předloha proti praní špinavých peněz rozšíří okruh subjektů, které budou muset prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Zároveň vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých peněz na milion korun, tedy desetinásobně.

Ve druhém čtení by poslanci mohli projednat také úpravy zbraňové legislativy, podle níž by lidem místo fyzických zbrojních průkazů nebo licencí stačilo existující oprávnění k používání zbraní v jejich centrálním registru. Zákon zavádí také další kategorii zbraní a zjednodušuje strukturu zbrojních průkazů a zbrojních licencí.

Schůze skončí ve středu. Poslanci by na ní měli projednat také některé předlohy v prvním čtení nebo návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na příští rok.