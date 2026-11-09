Zatím táhnou inflaci dolů, brzy ale potraviny zřejmě podraží


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Česko zřejmě čeká brzký konec období levných potravin. Podle obchodníků i potravinářů pravděpodobně začnou ceny jídla růst. Důvodem jsou vyšší náklady na energie, paliva i zaměstnance. Zatím ale potraviny stále táhnou inflaci dolů. Nízké jsou třeba ceny mléka, vajec nebo vepřového. Řada Čechů – hlavně z příhraničí – i tak stále vyráží na nákup do sousedního Polska. V oblibě jsou i nákupy potravin přes internet.

„Jezdím konkrétně pro džusy, protože ty tady vyjdou i se zálohou na plast na 25 korun a u nás bez zálohy je to 37,“ popisuje David Kučera z Frýdku-Místku, proč míří nakupovat do Polska. Tam vychází levněji mléko a mouka, naopak vejce jsou dražší. Na účtenkách je tak v součtu nepatrný rozdíl. V tuzemsku stál konkrétní nákup 77 korun 70 haléřů. V polské síti vyšel v přepočtu na 77 korun a 39 haléřů.

Za levnějšími nákupy vyráží velké množství Čechů do obchodů polského řetězce. Na jednom nákupu se tady v akcích dají ušetřit i stovky korun.

Rozdíly v cenách se mohou prohloubit. Éra zlevňování potravin se totiž pravděpodobně blíží ke konci. Ceny v zemědělství například rostou dva měsíce v řadě.

Vliv cen ropy i energií

„Celosvětově se zvyšuje jak cena ropy – nebo respektive neklesá, zvyšuje se cena energií, takže lze očekávat, že potom ty zpracované potraviny, které budou vyžadovat buď převoz nebo zpracování s využitím energií, tak budou cenově růst,“ míní prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„Plošné zdražení ze dne na den nečekáme, nicméně tlak na růst cen je v celém sektoru všudypřítomný. Rostou nám veškeré vstupní náklady – ať už jde o ceny energií či poplatky za obaly a odpady,“ říká mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.

„V tuhle chvíli potraviny pořád ještě zlevňují, dostáváme se myslím na nějaké minimum toho, co je reálné. A nečekám, že do Vánoc přijde nějaké zdražení. Všichni budou bojovat o velké, plné vánoční koše. Ale od ledna – vidíme, že dodavatelé už posílají nové ceníky, kde se snaží prosadit poměrně výrazné nárůsty,“ popisuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

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Ilustrační foto

Letošní špatná úroda

Do cen potravin se promítne taky letošní špatná úroda. Podle zemědělců je až o čtvrtinu nižší. I proto se očekává jako první růst cen u rostlinné výroby.

„Následně se obvykle s mírným zpožděním přidá živočišná produkce, tedy ceny masa. Pokud bychom vzali kategorii potravin jako celek, pak by v průměru ta inflace mohla být někde mezi pěti a deseti procenty,“ říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Klíčový bude vývoj velkoobchodních cen komodit a energií. Zatím se drží vysoko. „Obchodníci už řadu měsíců nakupují na další období za vyšší ceny a dříve nebo později se to naplno promítne do našich peněženek,“ predikuje výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Dodavatelé už ceníky postupně mění pro domácnosti i firmy.

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Pomrzlé květy

Lépe se daří nepotravinářskému zboží

Z hlediska tržeb se lépe daří nepotravinářskému zboží. Lidé za něj v září utratili asi o sedm procent více než před rokem. Tržby za potraviny vzrostly o necelá tři procenta.

Ani v době nižší inflace ale Češi nepřestávají řešit cenu. Často proto sahají po zboží privátních značek. Alespoň někdy ho kupuje 98 procent tuzemských zákazníků. Největší podíl na tržbách mají vlastní značky řetězců u slaných ořechů a hotových chlazených jídel. Naopak na okraji zájmu zákazníků zůstávají v tomto ohledu kategorie jako žvýkačky nebo čokolády.

Nejsilnější jsou privátní značky v supermarketech a diskontech, kde drží dvoupětinový podíl na tržbách. V hypermarketech mají stabilně 18 procent, v menších obchodech jen kolem deseti. Nejrychleji rostou na internetu, kde se za poslední tři roky dostaly na 17procentní podíl a „vyrostly“ tak o pět procent.

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Ilustrační snímek

On-line prodejcům potravin rostou tržby

Právě on-line prodejcům potravin rostou teď tržby nejvíce – meziročně o 18 procent. Služba je přitom dostupná už i v malých obcích, kde si na ni lidé snadno zvykli. Obchodníci se teď snaží zajistit co nejrychlejší doručení objednávek.

Kurýr Ondřej Micka je na cestě k zákazníkům, kteří si objednali nákup domů, už od časného rána. Častým cílem jsou třeba Kounice na Nymbursku se zhruba sedmnácti sty obyvateli. „Do malých obcí jezdíme teď mnohem víc. Dříve jsem se v takových obcích nacházel například jenom párkrát do měsíce, ale teď se tady objevuji i třikrát týdně,“ popisuje trend Micka.

Domácnosti v regionech nakupují v on-line supermarketu, který tento kurýr zastupuje, častěji, zároveň utrácejí i o něco více než lidé z velkých měst. Průměrně za nákup vydají sedmnáct set.

„Zdaleka nejrychleji roste počet nákupů v jihomoravském regionu, následují západní Čechy a potom střední Morava. Také (zákazníci) častěji využívají možnost expresního doručení,“ říká mluvčí společnosti Košík.cz František Brož.

Velký zájem o expresní doručení zaznamenal i další on-line prodejce potravin. Potvrzuje zvýšení poptávky v menších městech a vesnicích.

„Růst na našich tržbách je přes padesát procent ročně. Velká města nám už tolik nerostou, tam se spíše zvyšuje frekvence nákupů, ale právě podíl objednávek se zvyšuje napříč regiony,“ říká marketinkový manažer společnosti Rohlík.cz Martin Bareš.

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Ilustrační foto

Meziročně větší nákupy

Sledují, že lidé dělají větší nákupy než před rokem. Častěji do košíků vkládají čerstvé potraviny. „To vnímáme třeba v kategorii maso a ryby, kde nám vzrostly prodeje meziročně o 19 procent, u ovoce a zeleniny to bylo o 16 procent,“ doplňuje Bareš.

„Aktuálně máme zhruba sedmiprocentní významnost toho, kolik utrácíme on-line. Ale když se podíváme na západ od našich hranic, tak tam můžeme najít země, kde je podíl on-line nakupování dvouciferný. Nebo dokonce 20 procent, pokud se díváme do Velké Británie,“ říká Karel Týra, generální ředitel společnosti NielsenIQ pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Z velkých kamenných řetězců v tuzemsku neumožňuje doručení nákupů domů jen jediný – Lidl. Dvě sítě (Tesco a Globus) mají svůj on-line obchod, ale dovážejí také přes partnery jako zbytek velkých prodejců. Rozvozové služby navíc nabízejí i zboží z vlastních skladů.

Doručení pak slibují do půl hodiny od objednání. Shodují se, že ve srovnání s rozvozem teplého jídla dovážka potravin a nepotravinového zboží roste rychleji.

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Potravinová sbírka, snímek z roku 2024

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