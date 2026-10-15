Vláda zvýší kvóty pro pracovníky z Filipín a Indie, uvedl Havlíček

Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. V pořadu „Sorry jako“ to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO) kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Firmy považují kvóty na zahraniční pracovníky za nedostatečné.
České firmy letos od července tři měsíce v řadě vyčerpaly měsíční kvótu pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín. Stalo se tak poprvé od zvýšení kapacity v roce 2024, řekl minulý týden řídící partner společnosti Orienta Czech Tomáš Surka. Podle něj přestává současná kapacita programu stačit poptávce českých firem.
Česko v Programu kvalifikovaný zaměstnanec vyčlenilo pro pracovníky z Filipín roční kvótu 10 300 míst. Kvóta je rozdělena na měsíční limity, které vycházejí na zhruba 858 míst a nelze je mezi jednotlivými měsíci převádět. Surka doporučil kvóty navýšit minimálně na patnáct tisíc míst ročně.
Havlíček v pořadu řekl, že kvóty na zahraniční pracovníky v současnosti nestačí u dvou až tří zemí, jsou mezi nimi Filipíny, Indie a zřejmě Kazachstán. „Takže u těchto destinací ty kvóty lehce navýšíme,“ uvedl ministr. „Pro průmysl je to hrozně důležité, Filipínci jsou zodpovědní pracovníci,“ doplnil. Firmy podle Havlíčka využívají zahraniční pracovníky tam, kde nenajdou pracovníky na českém trhu.
Ministerské zahraniční cesty
Havlíček je nyní s podnikatelskou delegací v Indii. O možných filipínských pracovnících plánuje s Juchelkou jednat i přímo na Filipínách, kam se ministři chystají začátkem příštího roku.
Kromě nedostatečných kvót si firmy stěžují také na to, že nemohou naplnit nevyužitá místa z prvního pololetí letošního roku, protože je stát na další měsíce nepřevádí. Firmám navíc chybí informace o tom, kolik žádostí o filipínské pracovníky je před nimi ve frontě a jak dlouho vyřizování bude trvat. V tiskové zprávě na to ve čtvrtek upozornila společnost GrapeCare, která firmám zahraniční zaměstnance zajišťuje.
Podle GrapeCare ministerstvo průmyslu na brněnském strojírenském veletrhu avizovalo, že kvóty od ledna příštího roku zvýší na dvanáct tisíc míst. Nadále ale bude platit měsíční limit a nevyčerpaná místa nebude možné převádět.
Podle údajů Úřadu práce v Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval 14 923. Za poslední dva roky se počet více než zdvojnásobil. Meziročně se zvedl o 42 procent. Kromě průmyslu má Česko zájem o filipínské pracovníky také ve zdravotnictví a sociálních službách.
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