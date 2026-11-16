Vláda zvedá platy úředníků. Obce si stěžují, že na ně nedostanou dost peněz navíc

Svaz měst a obcí kritizuje způsob, jakým vláda zvedá platy úředníků státní správy. Obce s rozšířenou působností totiž za ně zaplatí od Nového roku miliony navíc. Starostové ale tvrdí, že příjmy od státu se jim zvednou méně. Ministerstvo financí slibuje, že rozdíl pokryje vyšším příspěvkem i výnosy z daní.
S nedostatkem financí na vyšší platy úředníků se setkal třeba starosta Židlochovic Jan Vitula (nestr.). Tvrdí, že peníze, jež míří do výplat, chybí obci s rozšířenou působností jinde, třeba na stavbě cyklostezky podél rušné silnice. Projekt tak museli v jihomoravském městě odsunout minimálně na příští rok. „Když vám někdo v už rozjetém rozpočtu sebere osm milionů, tak ono se to někde projeví,“ prohlásil.
„Pro rok 2027 byl navýšen příspěvek poskytovaný ze státního rozpočtu obcím a krajům na státní správu o pět procent, zároveň se očekává růst takzvaných sdílených daní. Navýšení platů tedy bude pokryto jak nárůstem příspěvku na státní správu, tak i nárůstem inkasa sdílených daní,“ sdělila České televizi mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
Ministerstvo financí očekává nárůst daňových výnosů až o šestnáct miliard korun. Podle Svazu měst a obcí je však takový výhled příliš optimistický a nejistý. „My se neustále snažíme vysvětlit, že opravdu potřebujeme mít nějakou investiční kapacitu, že potřebujeme předvídatelnost a peníze, které investujeme do rozvoje našich měst a obcí,“ prohlásila výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.
Řada starostů, které ČT oslovila, se s novinkou zatím seznamuje. Na začátku dekády pracovalo v Česku na radnicích pro stát přes čtyřicet tisíc úředníků.