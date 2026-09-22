Většina průkazů pro autisty leží roky na ministerstvu. Měly jim ulehčit život


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Průkaz pro osoby s poruchou autistického spektra v Česku používají jen necelá čtyři procenta lidí s touto diagnózou. V tuzemsku jich přitom žije podle dat Úřadu vlády přes 270 tisíc. Většina z předtištěných průkazů, které mají lidem na spektru ulehčit náročné situace, ale leží od roku 2018 na ministerstvu zdravotnictví. Resort o možnosti jejich využití údajně dostatečně neinformoval. Podle zjištění ČT o průkazu často nevědí praktičtí lékaři ani pediatři. Právě oni přitom mají doklad potvrzovat.

Oficiální průkaz osoby s poruchou autistického spektra může v krizových situacích upozornit okolí na zmíněnou diagnózu a že dotyčný může potřebovat jiný způsob komunikace nebo větší míru podpory. Nejčastěji tak průkaz pomáhá při cestování MHD, návštěvě lékaře, při jednání na úřadě nebo v jiné stresové a nečekané situaci. Průkaz přitom slouží primárně jako komunikační pomůcka a nenese s sebou žádné výhody nebo nároky.

Petra Bartošová Horáková jako jedna z mála vyřídila svému synovi průkaz už před šesti lety. Aby ho dostala, zamířila do organizace Za sklem, která pomáhá lidem s poruchou autistického spektra (PAS). Průkaz si pochvaluje hlavně při cestování a průchodu rušnými terminály.

„Průkaz pro osoby s PAS jsme nejvíce využili na letišti při odbavení, bezpečnostní kontrole, nástupu do letadla nebo při vstupech na různé památky. Zkracuje nám to čekání, vymezuje prostor a je jednodušší komunikace. Velmi nám to zjednodušuje situaci,“ popisuje Bartošová Horáková, kdy se dokument osvědčil nejvíc. „Nám kartička pomáhá nejvíce v zahraničí, v Česku nám více pomáhá klasický průkaz ZTP,“ dodává žena.

V každodenních situacích dokáže průkaz pomoct také předejít nedorozumění. Své o tom ví Petra Lecnarová, matka chlapce s PAS. „Průkaz nám pomohl, když se syn ztratil, respektive utekl a našel ho policista v civilu. Syn měl tehdy u sebe v kapse jen tuto průkazku,“ popsala Lecnarová situaci, kdy dokument poskytl návod, jak ke chlapci přistupovat.

Hry na hrdiny mohou pomoci lidem s autismem. Cítí se v nich volní
Hraní Dungeons and Dragons

Praktici doklad neznají

O průkaz může požádat člověk s PAS nebo jeho zákonný zástupce na základě oficiálně stanovené diagnózy autismu. Tu stanovuje psychiatr, pedopsychiatr nebo klinický psycholog. Právě tito odborníci mohou doklad také rovnou vystavit a potvrdit. Dokument ale může potvrdit i praktický lékař pro dospělé nebo děti. Pokud praktický lékař průkaz nemá, pomáhají s jeho získáním organizace NAUTIS, Za sklem, Integrační centrum Sasov nebo Paspoint.

Jak se ukazuje, právě taková praxe je nejtypičtější. Praktici totiž o možnosti vydání dokumentu často vůbec nevědí.

„Průkaz je pro lidi s autismem a jejich rodiny poměrně složité získat, protože jej mohou vydávat pouze jejich lékaři, kteří o něm ale velmi často nevědí, nemají je k dispozici a nejsou ochotni si je sehnat,“ říká sociální pracovník a vedoucí poradny NAUTIS Šimon Plecháček.

Ostravský domov pro autisty skončí, rodiny klientů už dostaly výpovědi
Ostravský domov Mikasa

„Těch autistických dětí, samozřejmě s různým stupněm postižení, od minimálních až po těžší, tady máme dost. A nikdy jsem teda, přiznám se, ani nevěděla, že to existuje,“ popisuje pediatrička Eva Cyranyová.

Takovou zkušenost má i Lecnarová, která zprvu zkusila požádat dětskou lékařku o vystavení dokumentu pro svého synka. „Šla jsem nejdřív za dětskou lékařkou. Ta mi odpověděla, že nemá zkušenosti, že ho nikdy vydávat nemusela a neví, kde se vydává. Pak jsem si prohlížela stránky organizace Za sklem a náhodně jsem našla, že tato organizace průkazku vydává. Tak jsem tam napsala a pak už to šlo samo,“ popisuje matka dítěte s autismem.

Vytištěné, ale v šuplíku

Podle dat Úřadu vlády žije v Česku k letošnímu roku asi 270 tisíc lidí s poruchou autistického spektra. Průkaz, který by jim mohl pomoci při běžných denních činnostech, přitom vlastní jen asi čtyři procenta z nich. Ministerstvo zdravotnictví má přitom stále k dispozici většinu z 90 tisíc průkazů k dispozici. „Koncem roku 2018 bylo vytištěno 90 tisíc průkazů PAS za zhruba 67 tisíc korun. Doposud využíváme tento náklad,“ říká Jana Dobrá z resortu zdravotnictví, které má průkazy na starosti.

Do konce loňského roku přitom ministerstvo po republice rozdistribuovalo 10 654 průkazů. Podle organizací pomáhajících lidem s autismem je na vině nízké povědomí mezi veřejností i odborníky.

„Zásadní příčinou nízkého povědomí je dosud nerealizovaná kampaň ministerstva zdravotnictví k průkazu a jeho využití, kterou dosud neuskutečnilo,“ komentuje situaci předsedkyně spolku Za sklem Marta Pečeňová, která se zvyšování povědomí o průkazech dlouhodobě věnuje.

Autismus je neurovývojová odlišnost, která může ovlivňovat komunikaci, sociální interakci nebo reakce na smyslové podněty. Pro některé lidi s autismem proto může být náročné zvládat například rušné prostředí, nečekané změny nebo složitou komunikaci. Tento průkaz i jiné způsoby označení lidí s autismem, například mezinárodní zelený provázek se slunečnicí symbolizující skryté postižení, fungují v zahraničí běžně.

Klidné hodiny využívají k nakupování nejen lidé s autismem
Ilustrační foto

Výběr redakce

„Nechali nás na holičkách.“ Situace v Ceutě zůstává napjatá

Video„Nechali nás na holičkách.“ Situace v Ceutě zůstává napjatá

před 30 mminutami
Členské země EU nestvrdily avizovanou dohodu na prodloužení protiruských sankcí

Členské země EU nestvrdily avizovanou dohodu na prodloužení protiruských sankcí

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Velká americká média přestala pokrývat Trumpovy aktivity

Velká americká média přestala pokrývat Trumpovy aktivity

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv

Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard

Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Slovenští politici se vymezují vůči Ficově zpochybňování článku pět NATO

Slovenští politici se vymezují vůči Ficově zpochybňování článku pět NATO

před 10 hhodinami
Hlad, nemoci i násilí dozorců, popsali archeologové podmínky v gulagu

VideoHlad, nemoci i násilí dozorců, popsali archeologové podmínky v gulagu

před 10 hhodinami
Soudci se ohradili proti výrokům Babiše k Čapímu hnízdu. Premiér na nich trvá

Soudci se ohradili proti výrokům Babiše k Čapímu hnízdu. Premiér na nich trvá

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Většina průkazů pro autisty leží roky na ministerstvu. Měly jim ulehčit život

Průkaz pro osoby s poruchou autistického spektra v Česku používají jen necelá čtyři procenta lidí s touto diagnózou. V tuzemsku jich přitom žije podle dat Úřadu vlády přes 270 tisíc. Většina z předtištěných průkazů, které mají lidem na spektru ulehčit náročné situace, ale leží od roku 2018 na ministerstvu zdravotnictví. Resort o možnosti jejich využití údajně dostatečně neinformoval. Podle zjištění ČT o průkazu často nevědí praktičtí lékaři ani pediatři. Právě oni přitom mají doklad potvrzovat.
před 1 hhodinou

Sněmovna se bude poprvé řídit novým jednacím řádem

Poslanci by se v úterý měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze sněmovny svolané z koaličního podnětu jsou také další předlohy ve druhém čtení. Zákonodárci při něm mohou podávat pozměňovací návrhy.
před 3 hhodinami

Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv

Ministerstvo financí oznámilo, že od 1. října obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Marže obchodníků bude zastropována na 2,50 koruny na litr paliva. Ceny budou opět vyhlašovány na webu resortu. Vláda od 1. října rovněž sníží spotřební daň na naftu. Ta stejně jako na jaře klesne z původních 9,95 koruny za litr na 8,011. U benzinu zůstane daň beze změn. Kabinet rovněž uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie, uplatňovat se bude letos a příští rok. Reagoval tak na mimořádný růst rafinerských marží.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard

Ministři na pondělním zasedání vlády schválili návrh státního rozpočtu pro příští rok. Deficit bude oproti původnímu plánu o tři miliardy nižší, tedy 386 miliard korun. I přesto ale bude stát v příštím roce hospodařit s druhým nejhlubším schodkem od vzniku samostatného Česka. Kabinet také obnovil od října regulaci cen pohonných hmot. Podpořil i valorizaci důchodů a jednorázový příspěvek dva tisíce korun.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Soudci se ohradili proti výrokům Babiše k Čapímu hnízdu. Premiér na nich trvá

Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra, ve kterých zpochybnil nezávislost soudů. V souvislosti s případem Čapí hnízdo Andrej Babiš (ANO) mluvil o verdiktu na objednávku. V pondělí řekl, že na svých slovech trvá. Zástupci justice předsedu vlády vyzvali, aby svá tvrzení buď doložil nebo od nich ustoupil.
před 10 hhodinami

Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově dva tisíce

Vláda se shodla na valorizaci důchodů od ledna o 304 korun, průměrná penze tak vzroste na 22 196 korun, oznámil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Dále podle něj rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. Při jeho rozdělení do dvanácti měsíců mohou penzisté nakonec počítat zhruba s 470 korunami měsíčně navíc. Rozhodnutí podle Juchelky směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému. O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Přízemní mrazíky a déšť na začátku týdne může o víkendu vystřídat babí léto

Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod dvacet stupňů Celsia a v noci se objeví přízemní mrazíky, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přeháňky čekají meteorologové zpočátku zejména na severu a východě, ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách. Víkend může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den výrazně nad dvaceti stupni Celsia.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Začíná topná sezona. Teplo zřejmě zdraží až příští rok

Teplárny začínají s ochlazením topit. Sezona podle Teplárenského sdružení začíná zhruba ve stejnou dobu jako loni a odpovídá dlouhodobému průměru. V příštím roce může teplo podle sdružení zdražit kvůli změně výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
před 14 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

před 18 hhodinami
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

před 19 hhodinami
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026