V zámeckém areálu na Třeboňsku řeší nelegální zásahy do chráněné oblasti

Dvoumilionová pokuta hrozí za nepovolené kácení a nelegální ukládání odpadu v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně. Případ už řeší inspekce životního prostředí i správa tamní chráněné krajinné oblasti. Místo navíc není pouze přírodní rezervací, ale i kulturní památkou. Areál je nicméně v soukromých rukách.
V zámeckém parku v Chlumu u Třeboně správci chráněné krajinné oblasti (CHKO) prověřují možné nepovolené kácení a nelegální skládky. „To kácení je více než čtyřicet metrů čtverečních,“ říká vedoucí oddělení správy CHKO Třeboňsko Ladislav Rektoris.
V části areálu je zážitkový park Svět obrů. Zbytek je nově veřejnosti nepřístupný, což představuje komplikace i pro kontrolory. „Došlo k poměrně velkému kácení, zaznamenali jsme například kácení olše, která měla být rozhodně povolovaná,“ přibližuje z místa Rektoris.
Místní radnici ale nikdo o povolení nežádal, na kácení stromů v přírodní rezervaci upozornili místní. Vlastníkem pozemku je firma Daniela Bakajeva, který se k situaci nevyjádřil.
Černá skládka?
Další problém představuje odpad, který kontroloři objevili v chráněném území navezený přímo u potoka. „Jsou tady vidět zbytky stavební suti, cihly, hliník, železo, do vodního toku, který je významný krajinný prvek ze zákona, a je to děláno bez souhlasu,“ říká vedoucí oddělení správy CHKO Třeboňsko.
Společně s inspekcí životního prostředí teď prověřují i další místo v areálu. Video jedné z obyvatelek jihočeského městyse zachycuje, jak nákladní auto naložené odpadky míří do druhé části parku. „Po deseti minutách jel prázdný náklaďák zpět,“ uvedla autorka záběrů Iveta Falberová.
Video CHKO Třeboňska následně ukazuje, jak vůz obsah nákladu v parku sype do předem vyhloubené jámy. Odpad v zámeckém parku je vidět i na dronovém záběru. ČT o pár dní později natočila stejné místo. „Ten původní navezený odpad náhle z tohohle místa zmizel a je tam navezená nějaká nová zemina,“ říká k záběrům Rektoris.
Zástupci Světa obrů se k pořízeným záběrům nevyjádřili. „S odpady vznikajícími v souvislosti s provozem areálu je nakládáno podle jejich charakteru a příslušných pravidel,“ později v SMS pro ČT reagoval za zámek Pavel Žufan.
„Vyzvali jsme provozovatele zábavního areálu Svět obrů, aby nám doložili, jakým způsobem likviduje komunální odpad – a odpověď jsme nedostali,“ uvedla starostka Chlumu u Třeboně Jitka Bednářová (Občané pro Chlumecko).
Vlastník pozemků – Daiel Bakajev – už dříve podnikal taky v Mariánských Lázních. Jeho hotel tehdy skončil v konkurzu s pohledávkami desítky milionů korun. Teď mu na jihu Čech může hrozit až dvoumilionová pokuta.