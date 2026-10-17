V Senátu budou až na výjimky samí spolehliví lidé, řekl k výsledkům Grolich

Opoziční strany v senátních i komunálních volbách jednoznačně vyhrály, ukázaly, že se umí domluvit, aby si zbytečně nekonkurovaly, komentoval výsledky hlasování předseda lidovců, jihomoravský hejtman a nový senátor Jan Grolich (KDU-ČSL). Sčítání sledoval v brněnském štábu obhajujícího senátora Zdeňka Papouška (za KDU-ČSL, ODS, Piráti, TOP 09 a Fakt Brno), který mandát obhájil. Vítězství má za začátek cesty ke sněmovním volbám v roce 2029.
„Mám velkou radost, jak dopadly senátní volby jako celek. První důležitá věc je, že žádná z vládních stran neobhájila žádný mandát. Hnutí ANO nezískalo žádný mandát, což je naprosto nečekaný výsledek. To znamená, že v Senátu budeme mít samé spolehlivé lidi, až na malé výjimky,“ komentoval Grolich.
Předseda strany poděkoval voličům a uvedl, že kampaň lidovců neskončila a bude trvat tři roky, aby lidé poznali lídry pro volby sněmovní.
Grolich zmínil také osobní útoky, kterým musel čelit. Podle něj jejich míru strana nečekala, také proto ho výsledky překvapily. „Myslím si, že kdyby se v tyto dny konaly sněmovní volby, tak jako opozice jednoznačně vyhrajeme,“ řekl rovněž.
KDU-ČSL podpoří Vystrčila jako předsedu Senátu
V Senátu letos lidovci obhajovali tři mandáty, do voleb už nešla končící místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Kandidátů postavila strana pět.
Vedle Grolicha, který byl zvolen už v prvním kole voleb před týdnem, v kole druhém obhájili mandáty Josef Klement na Žďársku a Josef Bazala v senátním obvodu Uherské Hradiště. Lidovecký klub nicméně posílí, protože se k němu na základě dřívější dohody přidá také nově zvolený senátor Petr Korč (NMFM) z volebního obvodu Frýdek-Místek, oznámil Grolich.
Grolich počítá, že klub KDU-ČSL ve volbě předsedy horní komory podpoří stávajícího předsedu Miloše Vystrčila (ODS). Vzhledem k velikosti frakce by měl mít zastoupení mezi místopředsedy, soudí. Jak se ale kluby po volbách zformují, chce podle něj čas.