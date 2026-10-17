V Senátu budou až na výjimky samí spolehliví lidé, řekl k výsledkům Grolich


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Opoziční strany v senátních i komunálních volbách jednoznačně vyhrály, ukázaly, že se umí domluvit, aby si zbytečně nekonkurovaly, komentoval výsledky hlasování předseda lidovců, jihomoravský hejtman a nový senátor Jan Grolich (KDU-ČSL). Sčítání sledoval v brněnském štábu obhajujícího senátora Zdeňka Papouška (za KDU-ČSL, ODS, Piráti, TOP 09 a Fakt Brno), který mandát obhájil. Vítězství má za začátek cesty ke sněmovním volbám v roce 2029.

„Mám velkou radost, jak dopadly senátní volby jako celek. První důležitá věc je, že žádná z vládních stran neobhájila žádný mandát. Hnutí ANO nezískalo žádný mandát, což je naprosto nečekaný výsledek. To znamená, že v Senátu budeme mít samé spolehlivé lidi, až na malé výjimky,“ komentoval Grolich.

Předseda strany poděkoval voličům a uvedl, že kampaň lidovců neskončila a bude trvat tři roky, aby lidé poznali lídry pro volby sněmovní.

Na Žďársku senátorské křeslo opět získal Klement (KDU-ČSL)
Josef Klement (KDU-ČSL)

Grolich zmínil také osobní útoky, kterým musel čelit. Podle něj jejich míru strana nečekala, také proto ho výsledky překvapily. „Myslím si, že kdyby se v tyto dny konaly sněmovní volby, tak jako opozice jednoznačně vyhrajeme,“ řekl rovněž.

KDU-ČSL podpoří Vystrčila jako předsedu Senátu

V Senátu letos lidovci obhajovali tři mandáty, do voleb už nešla končící místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Kandidátů postavila strana pět.

Na Uherskohradišťsku bude senátorem opět Bazala (KDU-ČSL)
Josef Bazala (KDU-ČSL)

Vedle Grolicha, který byl zvolen už v prvním kole voleb před týdnem, v kole druhém obhájili mandáty Josef Klement na Žďársku a Josef Bazala v senátním obvodu Uherské Hradiště. Lidovecký klub nicméně posílí, protože se k němu na základě dřívější dohody přidá také nově zvolený senátor Petr Korč (NMFM) z volebního obvodu Frýdek-Místek, oznámil Grolich.

Grolich počítá, že klub KDU-ČSL ve volbě předsedy horní komory podpoří stávajícího předsedu Miloše Vystrčila (ODS). Vzhledem k velikosti frakce by měl mít zastoupení mezi místopředsedy, soudí. Jak se ale kluby po volbách zformují, chce podle něj čas.

Výběr redakce

Absolutně nad očekávání, hodnotí výsledek senátních voleb Rakušan

Absolutně nad očekávání, hodnotí výsledek senátních voleb Rakušan

16:29AktualizovánoPrávě teď
Výsledek ANO je katastrofální, prohlásil Babiš

Výsledek ANO je katastrofální, prohlásil Babiš

18:01Aktualizovánopřed 3 mminutami
Protestů ve Francii se dle odborů účastní půl milionu lidí. Místy jsou násilné

Protestů ve Francii se dle odborů účastní půl milionu lidí. Místy jsou násilné

10:50Aktualizovánopřed 4 mminutami
Nejvíc senátorů získalo ve volbách hnutí STAN, ANO žádného

Minutu po minutěNejvíc senátorů získalo ve volbách hnutí STAN, ANO žádného

13:59Aktualizovánopřed 41 mminutami
Senát zůstává pojistkou demokracie, říká Kupka

Senát zůstává pojistkou demokracie, říká Kupka

před 1 hhodinou
Hřib uvítal pokračující převahu opozice v Senátu

Hřib uvítal pokračující převahu opozice v Senátu

16:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Půta se vzdá funkce hejtmana a senátorské imunity

Půta se vzdá funkce hejtmana a senátorské imunity

15:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí

Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí

05:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Absolutně nad očekávání, hodnotí výsledek senátních voleb Rakušan

Výsledek hnutí STAN je absolutně nad očekávání, řekl jeho předseda Vít Rakušan k výsledku letošních senátních voleb. Zisk deseti mandátů považuje za jednoznačné vítězství. Podle místopředsedy STAN Lukáše Vlčka je volební zisk jasným důkazem, že je poptávka po politice Starostů. Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech senátní volby vyhráli. Zvoleno bylo deset z jejich čtrnácti kandidátů, z toho dva už v prvním kole. Obhajovali jedenáct mandátů.
16:29AktualizovánoPrávě teď

Výsledek ANO je katastrofální, prohlásil Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil letošní výsledek senátních voleb pro hnutí ANO za katastrofální. Ze třinácti finalistů vládního hnutí neuspěl ani jeden, ANO tak přišlo o jednoho senátora. Výsledky voleb jsou podle Babiše jednoznačně chyba regionálních organizací. Vedení ANO situaci vyhodnotí. S ohledem na výsledky ale Babiš cítí silný mandát pro to, aby vedení vyslalo vzkaz jednotlivým místním organizacím. Konkrétní důsledky ale nechtěl předem zveřejňovat.
18:01Aktualizovánopřed 3 mminutami

V Praze 9 v senátních volbách opět zvítězil Smoljak (za STAN)

Senátorem ve volebním obvodu Praha 9 se opět stal David Smoljak (za STAN), dostal 78,73 procenta hlasů. Druhá Dagmar Pecková (za ODS) získala 21,26 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 19,22 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 44,77 procenta.
15:27Aktualizovánopřed 6 mminutami

V obvodu 60 Brno-město se stane senátorem Papoušek (za KDU-ČSL, ODS, Piráti, TOP 09 a Fakt Brno)

Senátorem ve volebním obvodu 60 Brno-město bude opět Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL, ODS, Piráti, TOP 09 a Fakt Brno), získal 65,78 procenta hlasů. Druhý Karel Zitterbart (za STAN) dostal 34,21 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 18,95 procenta voličů, v prvním kole před týdnem hlasovalo 49,35 procenta.
15:06Aktualizovánopřed 17 mminutami

V Senátu budou až na výjimky samí spolehliví lidé, řekl k výsledkům Grolich

Opoziční strany v senátních i komunálních volbách jednoznačně vyhrály, ukázaly, že se umí domluvit, aby si zbytečně nekonkurovaly, komentoval výsledky hlasování předseda lidovců, jihomoravský hejtman a nový senátor Jan Grolich (KDU-ČSL). Sčítání sledoval v brněnském štábu obhajujícího senátora Zdeňka Papouška (za KDU-ČSL, ODS, Piráti, TOP 09 a Fakt Brno), který mandát obhájil. Vítězství má za začátek cesty ke sněmovním volbám v roce 2029.
před 23 mminutami

V obvodu 78 Zlín bude opět senátorem Goláň (ODS)

Senátorem ve volebním obvodu 78 Zlín bude znovu Tomáš Goláň (ODS), který získal 62,15 procenta hlasů. Druhý Ivo Mitáček (STAN) dostal 37,84 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 16,06 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 45,49 procenta.
15:28Aktualizovánopřed 30 mminutami

Senátorem v obvodu Praha 5 bude znovu Láska (SEN 21)

Senátorem ve volebním obvodu Praha 5 bude opět Václav Láska (SEN 21), získal 53,21 procenta hlasů. Druhý Radko Sáblík (ODS) dostal zatím 46,78 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 22,68 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 45,41 procenta.
15:16Aktualizovánopřed 39 mminutami

Minutu po minutěNejvíc senátorů získalo ve volbách hnutí STAN, ANO žádného

Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich čtrnácti kandidátů, z toho dva už v prvním kole. K vítězům se může řadit rovněž ODS, která získala sedm senátorů, přičemž pět křesel obhajovala. Naopak vládní hnutí ANO o jednoho senátora přišlo, když ze třinácti jeho finalistů neuspěl ani jeden.
13:59Aktualizovánopřed 41 mminutami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

včera v 16:58
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

včera v 16:33
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026