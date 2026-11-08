V modelu Kantaru výrazně posílilo hnutí STAN, dotahuje ANO
Podle říjnového volebního modelu agentury Kantar pro ČT by v době sběru dat překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny pět politických subjektů. První místo zaujímá hnutí ANO, kterému říjnový model přisoudil 29,5 %, tedy o jeden bod méně než v srpnu. Oproti volbám se ale jedná o propad o pět procentních bodů. Odliv voličů ANO směřuje nyní nejvíce ke STAN, část přechází také k SPD, Našemu Česku nebo se přesouvá mezi nevoliče. Hlavním důvodem je zklamání z plnění, respektive neplnění volebních slibů, část bývalých příznivců také zmiňuje nespokojenost s koalicí s SPD nebo Motoristy.
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