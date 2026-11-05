Záměr vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky vyvolal v úterý stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. „Zachování veřejnoprávních poplatků je zastaralý systém,“ uvedl v Událostech, komentářích poslanec Filip Turek (za Motoristy), podle kterého by bylo správnou cestou i zprivatizování veřejnoprávních médií. Exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) kritizoval postup vlády. „Celá záležitost je neuvěřitelné amatérství,“ prohlásil a kabinetu vyčetl nedostatečnou diskusi s opozicí. Debatu, v níž se hosté věnovali také americkým kongresovým volbám, moderoval Petr Obrovský.
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ŽivěPoslanci se během interpelací přeli o fungování sněmovny
Sněmovna má ve čtvrtek na programu zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Dopoledne se mezi poslanci rozhořela diskuse o postupu jejího jednání. Při projednávání písemné interpelace lidovce Petra Hladíka na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) o legislativním plánu vlády vinili zástupci koaličního ANO opozici z blokování chodu dolní komory. Vůči tomu se zejména poslanci KDU-ČSL ohradili. Opozice potřetí neprosadila projednání odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela sněmovny. Na programu poslanci mají i projednání pojistných plánů zdravotních pojišťoven na letošní rok.
Nejdéle vězněný Čech zůstane za mřížemi, rozhodl soud v Mostě
Nejdéle vězněný Čech zůstane za mřížemi. Rozhodl o tom ve čtvrtek soud v Mostě, který zamítl návrh na podmíněné propuštění Zdeňka Navrátila, odsouzeného na doživotí za dvě vraždy. Muž ve vězení strávil téměř 40 let. Soud odmítl přijmout záruku, kterou nabídla za odsouzeného Společnost pro právní stát. Obhájce proti rozhodnutí podal stížnost, věcí se tak bude zabývat krajský soud. Státní zástupkyně se stížnosti vzdala.
Vláda podle Babiše plánuje obsadit pozici poradce pro národní bezpečnost
Vláda obsadí pozici poradce pro národní bezpečnost, hledá někoho, kdo by měl zkušenosti a byl připraven okamžitě funkci vykonávat, řekl ve čtvrtek na konferenci Prague Security Dialogue premiér Andrej Babiš (ANO). Funkce je neobsazená od srpna, kdy v ní skončil diplomat Hynek Kmoníček. Neobsazení postu dříve kritizoval například šéf opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.
VideoTurek označil veřejnoprávní poplatky za zastaralé. Lipavský hovořil o amatérství vlády
Záměr vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky vyvolal v úterý stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. „Zachování veřejnoprávních poplatků je zastaralý systém,“ uvedl v Událostech, komentářích poslanec Filip Turek (za Motoristy), podle kterého by bylo správnou cestou i zprivatizování veřejnoprávních médií. Exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) kritizoval postup vlády. „Celá záležitost je neuvěřitelné amatérství,“ prohlásil a kabinetu vyčetl nedostatečnou diskusi s opozicí. Debatu, v níž se hosté věnovali také americkým kongresovým volbám, moderoval Petr Obrovský.
Víkend bude slunečný, teploty už ale nepřekročí deset stupňů
Nadcházející víkend bude většinou slunečný. Maximální teploty ale už nepřekročí deset stupňů Celsia a rána budou mrazivá. Na některých místech se mohou vyskytnout mlhy, na západě Čech se pravděpodobně udrží celý den, vyplývá z informací a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Začínající podnikatelé místo koupě stroje často volí předplatné ve sdílených dílnách
Majitelé start-upů v Česku objevili novou vychytávku pro rozjezd svého byznysu. Namísto masivních investic do drahých strojů teď do nákladů vepisují jen částky za předplatné ve sdílených dílnách. Právě ty se ukazují být pro start-upisty, kteří vyvíjí hmatatelný produkt, jako zásadní finanční pomoc pro rozjezd jejich podnikatelského plánu. Po celém Česku tak vznikají sdílené dílny nebo prototypovací centra. Podobné projekty už se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR osvědčily v sousedním Německu nebo Rakousku.
VideoZlaté vážky rozdávaly ceny za sociální podnikání, osobností roku je Zuzana Dudáková
Vítězkou ceny Zlatá vážka 2026 v kategorii Osobnost roku se ve středu stala Zuzana Dudáková, zakladatelka Modrého domečku ve středočeských Řevnicích. Před 20 lety začínal jako kavárna se šesti zaměstnanci se zdravotním postižením, dnes jich mají přes padesát a provoz se rozšířil i o gastrovýrobu, obchod a pekárnu. Do soutěže, která oceňuje sociální podniky i zaměstnance, letos přišlo rekordních téměř tři sta přihlášek. České sociální podniky pokrývají široké spektrum činností, například i pivovarnictví či práci se včelami. Působí rovněž v kultuře či v oblasti životního prostředí.
Poslanci schválili růst plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce
Poslanci ve středu odpoledne schválili zvýšení státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty či nezaměstnané o 13 miliard korun v příštím roce. Odsouhlasili také nový zákon o digitální ekonomice, který má pomoci zajistit bezpečnější a důvěryhodné on-line prostředí i lepší ochranu dat. Do třetího čtení byla poslána novela o zvyšování části starobních penzí. Sněmovna po 19. hodině přerušila jednání do čtvrtka.
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