Státní zástupkyně obžalovala exsoudce Kafku z rozsáhlého podvodu

Žalobkyně Krajského státního zastupitelství v Ostravě podala obžalobu na bývalého soudce Krajského soudu v Brně Romana Kafku, kterého policie obvinila z podvodu na desítkách lidí. Podle obžaloby se dopustil sedmdesáti podvodů, při nichž vylákal 32,3 milionu korun. Škoda, kterou způsobil poškozeným, nyní podle podané obžaloby přesahuje 23 milionů, sdělil v pátek krajský státní zástupce Libor Malý.
Obžaloba byla u Krajského soudu v Ostravě podána 14. října. „Obviněnému je možné uložit v případě uznání viny trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do deseti let. Ze strany dozorové státní zástupkyně nebyl akceptován návrh na zahájení jednání o dohodě o vině a trestu,“ upřesnil Malý.
Ještě letos v dubnu státní zastupitelství uvádělo, že počet poškozených přesáhl 60 a škoda činila více než 23 milionů. Vyšetřování nicméně tehdy ještě pokračovalo. Nyní státní zastupitelství v obžalobě vyčíslilo celkovou částku vylákaných peněz na více než 32 milionů korun, zatímco škoda způsobená poškozeným je vyčíslena na 23,29 milionu.
Kafka se dle dřívějších informací přiznal, že si od lidí pod smyšlenými záminkami půjčoval peníze, které nevracel. Tvrdil však, že jednal v krajní nouzi, protože potřeboval platit lidem, kteří mu údajně vyhrožovali a vydírali ho. Policie v případu podle dostupných informací nestíhala nikoho dalšího.
Zadržení v Chorvatsku
Případ se začal řešit loni na jaře, kdy Kafka rezignoval na funkci soudce a zmizel. Policie ho následně zadržela v Chorvatsku a v dubnu 2025 skončil ve vazbě. Loni v listopadu ho soud propustil. Podle dřívějších informací má nyní zakázáno opustit Česko, nosí elektronický monitorovací náramek a musí se hlásit probační a mediační službě.
„Další informace v této trestní věci do doby, kdy bude ukončeno dokazování v rámci případně krajským soudem nařízeného hlavního líčení, nebudou sdělovacím prostředkům poskytovány,“ upozornil Malý.