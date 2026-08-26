Soudy začínají rozhodovat o žalobách rolnického fondu na firmy z Agrofertu

Tři menší firmy z holdingu Agrofert by měly vracet dotace Podpůrnému garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF), rozhodly okresní soudy na základě platebního rozkazu. Celkem by mělo jít o necelý milion a půl korun. Firmy se brání a podaly proti rozhodnutí odpor. Soudy tak budou věc řešit znovu. Potvrdili to ČT mluvčí jednotlivých soudů. PGRLF vede obdobný spor ještě s dalšími 25 dceřinými firmami Agrofertu. Fond dotace vymáhá kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš (ANO) poprvé premiérem.
V případě společnosti AGRO Rozsochy se jedná o částku 580 844 korun. „Ve věci byl vydán platební rozkaz, potvrzuji, že byl podán odpor,“ potvrdila pro ČT mluvčí soudu ve Žďáru nad Sázavou Klára Hortová.
Obdobné vyjádření poskytl ČT také mluvčí domažlického soudu Tomáš Foltýn ke společnosti ZEOS Brnířov, částka činí 225 450 korun. O žalobě na společnost Lužanská zemědělská rozhodoval Okresní soud v Jičíně. Mluvčí Ondřej Hrbek potvrdil, že společnost měla vrátit 582 092 korun.
Protože všechny tři firmy proti platebnímu rozkazu podaly odpor, budou muset soudy o žalobách rozhodnout znovu, tentokrát při běžném jednání. Platební rozkaz totiž soud vydává bez jednání a odpor ho automaticky ruší.
Fond podal žalobu v druhé polovině července
V druhé polovině července letošního roku rolnický fond informoval o žalobách na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Navázal tak na předchozí předsoudní fázi vymáhacího procesu.
„V jejím rámci byly dotčené subjekty vyzvány k dobrovolnému vrácení podpory. Vzhledem k tomu, že k dobrovolnému vrácení podpory nedošlo, přistoupil PGRLF k podání žalob, na základě kterých je uplatňován nárok na vrácení podpory v souhrnné výši 22 milionů,“ uvedl fond v tiskové zprávě.
Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá
Novela zákona o střetu zájmů platí od roku 2017. Firmám, kde má člen vlády alespoň čtvrtinový podíl, zakazuje ucházet se o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky, a členům vlády zakazuje vlastnit tradiční média.
Zákon byl reakcí na podnikání tehdejšího ministra financí Babiše, majitele holdingu Agrofert, který tehdy vlastnil i mediální skupinu Mafra. Babiš proto firmy převedl do dvou svěřenských fondů. Formálně sice přestal být vlastníkem společností, zůstal ale jejich zakladatelem a měl nárok na zisky a kontroloval správce fondu. Za to ho kritizovala opozice i někteří odborníci. Svěřenský fond Babiš v roce 2024 rozpustil. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu plyne, že střet zájmů Andreje Babiše v době jeho prvního premiérského působení znemožňoval firmám z koncernu Agrofert nejenom přijímat dotace, ale také ucházet se o zakázky malého rozsahu z veřejných zdrojů.
Šéf hnutí ANO, který byl vloni v prosinci po vyhraných volbách znovu jmenován předsedou vlády, dlouhodobě střet zájmů odmítá. Před jeho jmenováním premiérem ale prezident Petr Pavel požadoval, aby veřejně oznámil, jak střet zájmů vyřeší. Napodruhé zvolil Babiš jinou cestu. Svěřenský fond RSVP Trust, do kterého letos v únoru akcie Agrofertu vložil, založila poradenská společnost Roklen. Dle Babiše je jeho střet zájmů vyřešen. Opoziční představitelé jsou ale přesvědčení o opaku.
Kvůli dotacím Agrofertu si nechával zpracovat analýzu také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který mezi zemědělce rozděluje evropské dotace. SZIF v dubnu uvedl, že vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, je v souladu s národní i evropskou legislativou a není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.
Zemědělský fond zároveň dříve dospěl k závěru, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021.