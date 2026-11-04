Soudy řeší volební stížnosti. V Karviné se dostalo SPD, na Moldavě se bude volit znovu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Krajské soudy se už vypořádaly s téměř polovinou stížností na komunální volby, o dalších budou rozhodovat. České televizi to sdělili mluvčí krajských soudů. Většinu stížností soudy zamítly, někde se ale bude hlasování opakovat. K urnám půjdou lidé znovu například na Moldavě na Teplicku. V Karviné se zase po přepočtení hlasů dostalo do zastupitelstva hnutí SPD, kterému původně chyběly dva hlasy. Nejvyšší správní soud již odmítl devět ze šestnácti stížností na senátní volby.

Stížností na komunální volby přišlo ke krajským soudům celkem 230. Vypořádaných jich je zatím 97. Nejvíce jich zatím stihli posoudit v Plzni, kde jich už vyřídili 22. Naopak nejméně, konkrétně osm, posoudil pražský městský soud. Většině stížností zatím soudy nevyhověly.

K některým odmítavým stanoviskům došlo jen proto, že stížnosti přišly moc brzy, nebo naopak až po skončení lhůty. Takto soud odmítl například stížnost na volby ve Špindlerově Mlýně, protože k němu dorazila přibližně o pět hodin později, než měla. Na posouzení všech stížností mají soudy dvacet dní od jejich doručení. Další případné změny ve výsledcích voleb tedy ještě mohou přijít.

Mezi posledními zatím rozhodoval například Krajský soud v Brně o návrhu na zneplatnění voleb v obci Neslovice kvůli údajným rodinným vazbám mezi kandidáty a lidmi, kteří tam volby organizovali. Tuto stížnost zamítl. Naopak v Pulečném na Jablonecku soud změnil výsledky voleb, neboť zjistil, že do výsledků nebyla započtena čtvrtina hlasů. Volby v obci s asi pěti sty obyvateli tak nakonec vyhrála kandidátní listina strany Zdravá obec, která původně skončila druhá.

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SPD se v Karviné dostalo do zastupitelstva

Soud upravil výsledky voleb například také v Karviné, kde se na něj obrátil místní lídr hnutí SPD Ladislav Hammer. Kandidátce hnutí tam chyběly ke vstupu do zastupitelstva dva hlasy. Stížnost se přitom opírala o svědectví několika voličů, kteří dali hlas celé kandidátní listině hnutí, ale výsledky u některých jmen byly i tak nulové.

Krajský soud v Ostravě nechal hlasy přepočítat. Hnutí SPD jich po novém součtu získalo o třináct více. „SPD po připočtení těchto třinácti hlasů získala 23 831 hlasů (nikoli zveřejněných 23 818) z celkových 476 405 platných hlasů (oproti zveřejněným 476 392), překročila tak pětiprocentní hranici,“ uvedl soud v rozhodnutí.

Hnutí tak bude mít v Karviné dva zastupitele, o jednoho naopak přišlo uskupení Žijeme pro Karvinou a o dalšího pak koalice Srdcem pro Karvinou.

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Opakování hlasování na Moldavě

Na Moldavě na Teplicku budou naopak muset lidé přijít do hlasovacích místností ještě jednou. Krajský soud v Ústí nad Labem tam totiž volby prohlásil za neplatné kvůli tomu, že některým voličům obec neumožnila volit. Celkem mělo jít o 22 lidí, které starosta krátce před hlasováním vyškrtl ze seznamu voličů s odůvodněním, že v obci nežijí. Někteří z nich se obrátili na soud, který poté u dvou z nich uznal, že mají být do seznamu doplněni.

Z rozhodnutí plyne, že jejich hlasy mohly ovlivnit rozdělení mandátů či pořadí náhradníků. „(…) v situaci, kdy by se voleb účastnili další dva voliči a oba tito voliči odevzdali jeden platný hlasovací lístek (…) by došlo ke změně v rozdělení mandátů jednotlivým volebním stranám (…),“ stojí v rozhodnutí soudu.

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Záměrně neplatné hlasy v senátních volbách

Stížnosti na senátní volby řeší Nejvyšší správní soud (NSS). Z šestnácti obdržených zatím rozhodl o devíti, ani jedné nevyhověl. V úterý například zamítl návrh muže, který tvrdil, že do urny vhodil dva přeškrtnuté lístky, a přesto je komise započítala jako platné. Podle soudu by ale nešlo o hrubé ovlivnění voleb.

„I pokud by navrhovatelův hlas byl skutečně nesprávně označen za platný a započítán, není pochyb o tom, že by to nemohlo hrubě ovlivnit výsledek volby kandidáta,“ uvedl soud.

NSS zatím nerozhodl o podání neúspěšného kandidáta Radka Černého (ODS) z prvního kola v obvodu Žďár nad Sázavou. Černému unikl postup do druhého kola o jediný hlas.

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