Soud uložil ženě za vraždu a pokus o vraždu na Znojemsku 22 let vězení

Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil třiatřicetileté Lucii Hrdové za loňskou brutální vraždu a dřívější pokus o vraždu na Znojemsku výjimečný trest 22 let vězení. Po jeho odpykání poputuje do zabezpečovací detence. Žena podle rozsudku zasadila milenci na ubytovně v Jevišovicích nejméně 158 ran nožem. Už předtím se pokusila usmrtit jiného muže, kterého shodila z mostu. Obžalovaná se doznala. Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Obhajoba navrhovala jen zabezpečovací detenci.
„Zdá se to až k nevíře, že do lidského těla se dá zasadit tolik ran,“ řekl soudce Michal Zámečník. Uvedl, že všechny rány šly do živého těla a že muž neskutečně trpěl. „Mohla to kdykoliv zastavit,“ řekl soudce.
Hrdová podle obžaloby loni 7. listopadu v pokoji jevišovické ubytovny opakovaně napadla muže kuchyňským nožem. Zasadila mu nejméně 158 bodných a řezných ran do různých částí těla včetně hlavy, hrudníku a končetin, muž zemřel na vykrvácení a vzduchovou embolii.
Nešlo o její první čin. Hrdová podle obžaloby už 1. června pod záminkou pořízení selfie přiměla jiného muže, aby se s ní posadil na zábradlí mostu. Následně ho srazila do několikametrové hloubky a po pádu, kdy se zranil, ho ještě fyzicky napadla. Poškozený utrpěl vícečetná zranění, žalobkyně čin kvalifikovala jako pokus o vraždu.
„Každý den toho hodně lituji, že jsem vzala svému kamarádovi život. Lituji toho, každý den mi to připadá jako zlý sen, ze kterého se nemůžu probrat. Moc mne to všechno mrzí,“ řekla ve čtvrtek Hrdová.
Obžalovaná dříve popsala, že se zavražděným se znali asi tři čtyři měsíce. Ten den se potkali v parku, kde jí řekl, ať jde k němu do bytu, kde je teplo. V bytě si podle ní pouštěli písničky, pili pivo a slivovici. Uvedla, že imaginární kamarádka ji pak navedla k tomu, aby muže zabila nožem, který tam zahlédla.
Žena vypověděla, že zavražděného napadla nožem po pohlavním styku. „Bodala jsem ho do stehna, do krku, do tváře, do hlavy. Nepamatuji si, že bych ho bodla tolikrát, nevím, jak dlouho to trvalo, přišlo mi to jako chvíle. Bylo to hrozné, omlouvala jsem se mu. Zacpávala jsem mu pusu, aby to nikdo neslyšel. Já byla v šoku, co jsem to udělala,“ popsala dříve žena.
Podle dřívějšího vyjádření znalkyně z oboru sexuologie Petry Sejbalové obžalovaná vykazuje příznaky sexuálního sadismu. Už v pubertě podle znalkyně shodila z mostu svoji spolužačku. Kvůli vysoké míře recidivy doporučila znalkyně umístit ženu do zabezpečovací detence. Podle znalkyň z oboru psychiatrie a psychologie trpí žena smíšenou poruchou osobnosti, která ale nemá vliv na její rozpoznávací schopnosti. Poukázaly především na její agresivitu a impulzivitu.