Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, ve středu uložil olomoucký krajský soud Radku Pavlíkovi výjimečný trest 25 let vězení. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci. Podle znalců je šance na resocializaci s ohledem na mužovu poruchu osobnosti prakticky nulová. Pavlík chtěl ukradeným autem taxikářky spáchat sebevraždu. U soudu se ke všemu doznal a krátce prohlásil, že všeho lituje. Rozsudek je pravomocný.
Podle soudce Vladimíra Najdekra vzal soud v potaz Pavlíkovo prohlášení viny, podstatnou roli při ukládání trestu s ohledem na vysokou závažnost jeho jednání to však nehrálo. „Chtěl realizovat svůj záměr, sprovodit se ze světa, a bylo mu jedno, zda u toho přijde někdo o život, nebo ne,“ uvedl soudce. „Nelze to nazvat jinak než opovržení lidským životem,“ zdůraznil a dodal, že zabezpečovací detence slouží v tomto případě k ochraně společnosti.
Kromě toho, že se nyní Pavlík u soudu přiznal, souhlasil i s navrhovaným trestem. Blíže však nechtěl nic sdělit. „Přiznávám vinu, vím, co jsem udělal, a velmi toho lituji,“ prohlásil pouze.
Výjimečné tresty odnětí svobody soudy ukládají při vysoké závažnosti spáchaného zločinu a při obzvláště ztížené možnosti nápravy. Znalci u muže rozeznali smíšenou poruchu osobnosti se závislostí na psychoaktivní látkách, THC a pervitinu. Má podle nich tendenci k rizikovému chování a sebevražedné sklony.
Případ se stal letos 17. února. Pavlík si podle obžaloby přivolal na čerpací stanici v Šumperku vůz taxislužby s úmyslem se ho zmocnit a spáchat s ním sebevraždu, o kterou se předtím několikrát neúspěšně pokoušel. Taxikářku při zastavení na parkovišti v Lidické ulici zezadu bodl razantně kuchyňským nožem do krku, ženu z auta vyvlekl a pohodil na ulici. Taxikářka, matka tří dětí, po čtyřech dnech v nemocnici zraněním podlehla.
Pokus o vraždu dalších dvou lidí
S vozem poté Pavlík ujel, policisté jej však do dvou hodin od incidentu vypátrali. Při následném policejním pronásledování mezi Libinou a Šumvaldem muž ve stošedesátikilometrové rychlosti úmyslně najel do protisměru a po střetu s protijedoucím autem zranil další dva lidi.
Úmyslné najetí ukradeným autem do protisměru žalobce kvalifikoval jako pokus o vraždu na dvou lidech. Podle žalobce jen duchapřítomná reakce řidiče protijedoucího auta zabránila fatálnímu následku. On i jeho spolujezdkyně utrpěli pohmožděniny.
Žalobce označil čin za bezohledný. „Na poškozenou obžalovaný zaútočil nečekaně a zákeřně, nedal jí absolutně žádnou šanci se bránit,“ sdělil státní zástupce Jindřich Pazdera. Doplnil, že muž sice prohlásil vinu, ale v minulosti byl devětkrát soudně trestán.
„Způsob, který zvolil ke spáchání sebevraždy, byl bezohledný, vybral si k tomu náhodně vybrané osoby, které se mu připletly do cesty. Jejich smrt bral jako vedlejší efekt vlastního záměru,“ doplnil žalobce.
Další výjimečné tresty
Případ, kde byl návrh na výjimečný trest a uložení zabezpečovací detence, řešil olomoucký krajský soud také na konci října. Uložil jej tehdy muži za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce, pokládání otrávených nástrah cílených na olomoucké bezdomovce a za přípravu výbušného systému. Muž dostal 24 let, případem se však bude kvůli odvolání obžalovaného zabývat vrchní soud.
Výjimečný trest uložil olomoucký krajský soud také v červenci, kdy potrestal 27,5 roku vězení muže za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Svou partnerku brutálně ubodal jen tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin. V září verdikt pravomocně posvětil vrchní soud.