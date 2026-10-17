Sokolům se vrátí pět milionů ze zpronevěřené částky, píše iRozhlas

České obci sokolské (ČOS) vrátí policisté pět milionů korun, o které organizace přišla v souvislosti s podvodem, při němž ji její bývalá zaměstnankyně připravila o desítky milionů korun, a které policie zajistila ženě na účtech. Serveru iRozhlas.cz to řekli policejní mluvčí Jan Daněk a starosta ČOS Martin Chlumský.
Podle Daňka policie na začátku října postupně zamítla všechny stížnosti, které sokolové v rámci vyšetřování kauzy podali. „Nyní tedy policejnímu orgánu již nic nebrání, aby mohl finanční prostředky vydat. Usnesení o jejich vydání bylo již vyhotoveno,“ uvedl Daněk. Sokolové nedávno dopisem vyzvali pražské kriminalisty, aby vydali přes osm milionů korun. O zbylých třech milionech policie ještě rozhoduje, uvedl iRozhlas.
Bývalá zaměstnankyně Sokola Eliška Colding podle policie podvedla organizaci i banku a organizaci připravila údajně o 46 milionů korun. Poté, co případ vyšel najevo, spáchala pracovnice v sídle Sokola sebevraždu. Server připomněl, že policie po ní pak zajistila luxusní kabelky, oblečení, šperky a přes osm milionů korun a vše dala do úschovy Obvodního soudu pro Prahu 3. Právě o tuto pozůstalost Sokol usiluje, aby tak snížil vzniklou škodu.
V březnu 2024 kvůli kauze rezignovala tehdejší starostka ČOS Hana Moučková a o měsíc později odstoupil také někdejší jednatel Sokola Josef Těšitel. Sokolové oznámili, že právě po Moučkové a Těšiteli budou škodu vymáhat. Starosta Chlumský serveru řekl, že organizace chystá civilní žalobu.