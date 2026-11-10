Sněmovní výbor zahájil řízení vůči Ševčíkovi kvůli výroku o menopauze


10. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Sněmovní mandátový a imunitní výbor v úterý zahájil disciplinární řízení vůči poslanci za SPD Miroslavu Ševčíkovi. Ševčík čelí podnětu předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové kvůli výroku na plénu, konkrétně zvolání o menopauze. Výbor pozve oba poslance, aby se mohli k záležitosti vyjádřit, sdělili jeho předsedkyně Helena Válková (ANO) a místopředseda Michal Zuna (TOP 09).

Šebelová chce, aby výbor uložil Ševčíkovi veřejnou omluvu na sněmovním plénu, a označila za dobrou zprávu, že se výbor bude věcí zabývat. Zahájení řízení přivítal také Ševčík. Uvedl, že bude moci poukázat na nepravdivá tvrzení, že výrok směřoval na Šebelovou.

K samotnému podnětu se členové výboru sejdou podle Válkové v úterý 8. prosince. Jednání by se měl zúčastnit Ševčík, Šebelová se kvůli jiným povinnostem podle Válkové a Zuny už omluvila. Zuna míní, že disciplinární řízení by nemělo skončit dřív, než výbor vyslechne i předsedkyni frakce STAN. Na příští schůzi 8. prosince nemusí padnout konečné rozhodnutí, uvedl.

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Michaela Šebelová, předsedkyně poslaneckého klubu STAN

Výrok zazněl ve středu 21. října před půlnocí, když zástupci opozice žádali o přestávky na jednání svých frakcí s cílem jednací den ukončit. „Nyní já jako předsedkyně klubu STAN žádám také o dvě hodiny pauzy, děkuji,“ řekla Šebelová. „Menopauzu,“ ozvalo se následně mimo mikrofony z jednacího sálu. V tu chvíli ale zvolání atmosféru viditelně nevyhrotilo. Následně byla schůze přerušena.

Šebelová v návrhu na zahájení řízení uvedla, že Ševčíkovo jednání považuje za osobně urážlivé a nepřijatelné. Výrok podle ní nesouvisel s projednávanou záležitostí ani s výkonem jejího mandátu. „Jeho jediným zjevným účelem bylo zesměšnění mé osoby prostřednictvím narážky na biologické a fyziologické aspekty ženského života,“ napsala předsedkyně klubu STAN.

Ševčíkovo zvolání odsoudili představitelé opozice i koaličního ANO, předsedkyně nejsilnějšího vládního hnutí ANO Taťána Malá se za chování poslance za SPD omluvila. Ševčík ale poukazoval na to, že jde podle něho o nafouknutou kauzu. „Nikoho jsem nenapadl. Slovo menopauza není sprosté ani vulgární, vztahuje se pouze k opakování pauzy a opakování pauzy tam (na plénu) bylo opakovaně vyhlášeno,“ řekl tehdy novinářům Ševčík. Zvolání podle něho nemířilo k Šebelové ani k nikomu jinému.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Výzva k dodržování pravidel etického chování

Výbor v úterý jednomyslně přijal na Zunův návrh výzvu poslancům, aby se řídili pravidly pro etické chování. Výbor je přijal jako doporučení v minulém volebním období. Součástí pravidel je podle něho povinnost poslance dbát na důstojnost výkonu veřejné funkce, respektovat ostatní poslance, zaměstnance a návštěvníky sněmovny i zdržovat se urážlivých výroků a nevystavovat jiné osoby obtěžování nebo šikaně. „Svoboda politického projevu a ostrý politický střet jsou přirozenou součástí parlamentní demokracie, nemají však vést k osobním urážkám, ponižování či jednání snižujícímu důstojnost Poslanecké sněmovny,“ stojí v usnesení výboru, jak je citoval Zuna.

Šebelová rozhodnutí výboru řízení zahájit ocenila. „Myslím si, že to je potřebné nejenom pro zlepšení vztahů tady ve sněmovně, ale obecně ke kultivaci prostředí i takové základní lidské slušnosti,“ řekla. Atmosféra a nálada ve sněmovně se podle ní v tomto volebním období zhoršily. „Ty osobní invektivy opravdu jsou často až za hranou, i proto jsem se i rozhodla ten výkřik řešit na výboru,“ dodala.

„Jsem rád, že disciplinární řízení bude zahájeno a já budu moci veřejně poukázat na lživá tvrzení paní Šebelové a dona Víta Rakušana, dozimetrického usvědčeného lháře a podle bývalého poslance Jakuba Michálka podrazáka, že slovo menopauza směřovalo na ni,“ uvedl Ševčík. Slovo, které použil, podle něho popisovalo neplodnou diskusi. „Budu moci žádat vysvětlení, proč mě paní poslankyně Šebelová fyzicky napadla a osahávala mě,“ uvedl Ševčík.

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