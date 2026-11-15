Sněmovna se pře o novely trestního zákoníku. Opozici vadí roztříštěnost


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ve sněmovně panují spory ohledně novel trestního zákoníku. Koalice předložila do dolní komory vládní i poslanecké návrhy. Chce tak třeba zpřísnit tresty za týrání zvířat. Celkem jich je pět. Opozici vadí, že se změnami nepřichází v ucelené podobě.

Zpřísnění postihů za týrání zvířat nebo rozšíření trestnosti výživného, to jsou některé z novel, které projednává dolní komora.

Opozice měla výhrady i k tomu, že úpravy trestního práva jsou předkládány po částech. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) kritiku odmítá. „Poslanecké novely, které se týkají trestního zákoníku, psalo ministerstvo spravedlnosti, byť je předkládají poslanci. Zástupné argumenty, jestli je tady mnoho nebo málo novel, nejsou podstatné,“ je přesvědčen.

Ve sněmovně čekají na schválení i dvě evropské implementace nebo návrh, který má postihovat podání omamné látky do pití, takzvaný drink spiking.

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Ilustrační snímek

Absurdní, zní z opozice

„Kutilství, taková salámová metoda, podle mě je to úplně špatně. Ke každé z novel je ještě nalepená různorodá směsice pozměňovacích návrhů,“ upozornil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS).

Návrhy jsou koaliční i opoziční. Nejvíc jich je u zpřísnění trestů za týrání zvířat. Předložený návrh totiž usmrcení ze zavrženíhodné pohnutky vztahuje pouze ke kočkám a psům. Někteří opoziční poslanci proto navrhli místo toho vložit slovo „zvíře“ nebo návrh doplnit o desítky dalších živočichů.

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„Obávám se, že to, s čím přišla vláda, není funkční řešení, a pozměňovacími návrhy o makacích nebo ptakopyscích jsem chtěl upozornit na to, že to, co dělá vláda, je absurdní,“ podotkl místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Dvořák (STAN).

Úpravu na obecnější formulaci předložila i koaliční předsedkyně ústavně-právního výboru. A takovou změnu nevylučují i politici dalšího vládního klubu. „Určitě se nebráním tomu, aby to bylo rozšířené. Soudy dávají opravdu nízké tresty, proto bylo potřeba, to se týká trestního zákoníku, zvýšit spodní hranici trestů,“ míní Lucie Šafránková (SPD).

Návrh už čeká na závěrečné schvalování. To by se mohlo odehrát na nejbližší schůzi, která začne 24. listopadu.

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