Sněmovna je rozhádaná, vztahy narušené a míří k další důležité schůzi

Týden po bouřlivém hlasování o zrušení televizních a rozhlasových poplatků tvrdí poslanci opozice, že vztahy mezi ní a koalicí jsou narušené. Například šéf klubu ODS Marek Benda se zřejmě nezúčastní úterního grémia, kde se pravidelně s ostatními předsedy klubů domlouvají na podobě chystané schůze. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá naopak vzpomíná, že dohody z grémia mnohdy nedodržovala opozice. Proto věří, že současné emoce vychladnou.
Opoziční poslanci nesouhlasí s porušením několika zvyklostí: přes neformální dohody o tom, co se bude daný den řešit, odebrání slova řečníkům nebo rozhodování o přestávkách až po stanovení pevného času hlasování už při prvním čtení.
Předseda klubu Motoristů Boris Šťastný pak věří, že opozice uzná, že není možné blokovat další zákony. Další schůze se má konat v úterý a má řešit důležité body: zvýšení plateb za státní pojištěnce nebo růst důchodů.