SLEDUJTE: SPD si na celostátní konferenci zvolí nové vedení

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pořádá v Praze celostátní konferenci, na které zvolí nové vedení. Funkci předsedy obhajuje lídr a zakladatel hnutí Tomio Okamura. Do předsednictva budou podle něj pak kandidovat i další jeho současní členové včetně místopředsedy Radima Fialy. V úvodu programu zazní zdravice dvou bývalých prezidentů Miloše Zemana a Václava Klause. Na konferenci vystoupí i kandidáti do evropských voleb.

Do Prahy by mělo dorazit 250 delegátů a delegátek. Po úvodní části programu, zdravicích bývalých prezidentů a vystoupení lídra do evropských voleb Petra Macha a šéfky Trikolóry Zuzany Majerové bude následovat volba předsedy a pětičlenného předsednictva. To vedle Okamury tvoří nyní Radim Fiala a poslanci Radek Rozvoral a Radovan Vích s europoslancem Ivanem Davidem.

Hnutí SPD je na české politické scéně od června 2015, kdy ho Okamura založil po vnitrostranických sporech a odchodu z Úsvitu přímé demokracie. Uspělo ve sněmovních volbách v roce 2017 i 2021. Podle volebních průzkumů se teď podpora SPD pohybuje kolem deseti procent. Hnutí ve svém dlouhodobém programu píše, že je vlastenecké a prosazuje přímou demokracii, tradiční hodnoty, referendum o vystoupení z Evropské unie či rovný růst důchodů všem o stejnou částku. Odmítá přijímání migrantů, rovné manželství pro všechny či vyplácení dávek lidem, které označuje za nepřizpůsobivé.