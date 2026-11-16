Skoro polovina Čechů považuje agresi Ruska vůči NATO za pravděpodobnou, zjistil průzkum


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Že Rusko v nejbližších měsících uskuteční agresivní akci vůči některé ze zemí NATO, považuje za pravděpodobné 49 procent Čechů, vyplývá z průzkumu agentury STEM. Vojenskou pomoc Polsku v případě ohrožení by podpořilo 84 procent Čechů, zatímco pobaltským státům by poslalo pomoc 69 procent dotázaných, uvedl průzkum.

Názory na možnost vojenského útoku, sabotáže nebo třeba kybernetického či dronového útoku ze strany Ruska jsou podle STEM silně ovlivněny voličskými preferencemi dotázaných. „Zatímco mezi voliči SPOLU agresi za pravděpodobnou považují čtyři z pěti lidí, mezi voliči SPD je to jen čtvrtina a čtyřicet procent z nich ji označuje za velmi nepravděpodobnou,“ poznamenal analytik agentury STEM Jiří Táborský.

Větší ochotu pomoci spojencům mají vysokoškoláci a voliči opozičních stran. Méně ochoty pak projevují voliči současné vlády, nejméně pak voliči SPD, u nichž by třeba vyslání vojáků na pomoc Pobaltí podpořilo jen 42 procent dotázaných.

Polsko před Pobaltím

V otázce vojenské pomoci Polsku je souhlas české společnosti častější než v otázce pomoci pobaltským státům. Vyslání vojáků do sousedního Polska podporuje 97 procent voličů Pirátů, 96 procent voličů STAN i SPOLU, 89 procent voličů Motoristů, 83 procent voličů ANO a 71 procent voličů SPD. „Právě u Polska je vidět, že ochota pomoci spojenci, který je pro lidi blízký a známý, překonává i politické rozdíly, byť jejich stopu nacházíme i tady,“ míní analytik.

Intenzivními varováními před hrozbou ruské agrese od bezpečnostních expertů se zabývají zhruba dvě třetiny české populace. „Varování se k většině lidí dostala, jen menší část z nich se jimi ale zabývá do hloubky. Informace sledují častěji muži, starší lidé a voliči stran minulé vlády,“ shrnul Táborský.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) minulý týden upozornil na dlouhodobé a sofistikované kybernetické útoky ruských státně sponzorovaných aktérů, které míří na české i spojenecké instituce. Také nová armádní koncepce uvedla, že Rusko je pro bezpečnost Česka nejzávažnější hrozbou. Před dalšími kroky Ruska varují nejen tuzemští politici, ale i další evropští představitelé a zpravodajské služby.

NÚKIB upozorňuje na ruské kyberútoky. Hrozí prý i destruktivní
Ilustrační foto

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