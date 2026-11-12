Vláda vážně zvažuje zavedení sektorových daní pro banky nebo zbrojařské a energetické společnosti, potvrdil ve středu premiér Andrej Babiš (ANO). Vynést by to prý mělo nižší desítky miliard korun, kabinet by je rád využil hlavně v roce 2028. Na tento rok plánuje snížit schodek rozpočtu. Podle místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Patrika Pařila (ANO) se banky „nechovají společensky odpovědně a myslí pouze na svoje zisky“, podíval by se prý ale na jiný způsob zdanění, než je zrovna mimořádná daň. Hovořil například o procentuálním zdanění aktiv. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) má sektorovou daň za „ekonomické zlo“. Česko podle něj musí vytvářet ekonomické prostředí a dostatek investičních příležitostí, aby banky a investoři měli důvod v tuzemsku zisky reinvestovat. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
Výběr redakce
Ukrajina se opět potýká s omezováním satelitního systému Starshield, řekl Zelenskyj
před 17 mminutami
Aktuálně z rubriky Domácí
VideoSkopeček má sektorovou daň za ekonomické zlo. Pařil by u bank hledal jinou cestu
Vláda vážně zvažuje zavedení sektorových daní pro banky nebo zbrojařské a energetické společnosti, potvrdil ve středu premiér Andrej Babiš (ANO). Vynést by to prý mělo nižší desítky miliard korun, kabinet by je rád využil hlavně v roce 2028. Na tento rok plánuje snížit schodek rozpočtu. Podle místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Patrika Pařila (ANO) se banky „nechovají společensky odpovědně a myslí pouze na svoje zisky“, podíval by se prý ale na jiný způsob zdanění, než je zrovna mimořádná daň. Hovořil například o procentuálním zdanění aktiv. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) má sektorovou daň za „ekonomické zlo“. Česko podle něj musí vytvářet ekonomické prostředí a dostatek investičních příležitostí, aby banky a investoři měli důvod v tuzemsku zisky reinvestovat. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
O víkendu bude slunečno, ale chladno
Česko čeká nejteplejší den týdne. Maxima budou ve čtvrtek až 14 stupňů Celsia. Na víkend, který bude slunečný, se ale ochladí. Nejvyšší teploty v sobotu ani v neděli nepřesáhnou deset stupňů a rána budou mrazivá. Zejména na Moravě může v pátek a neděli vát silnější vítr. Vyplývá to z informací a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Financování veřejnoprávních médií v Česku musí být udržitelné, řekl eurokomisař
České právní předpisy musí podle eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Financování přitom musí být založeno na transparentních a objektivních kritériích, sdělil ve středu McGrath během debaty v Evropském parlamentu, která se věnovala situaci veřejnoprávních médií v Česku. Debatu prosadila část tuzemských europoslanců.
Na D8 se v mlze srazila dvě nákladní auta a autobus. Dálnice je opět průjezdná
Na dálnici D8 se ve středu odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Šest lidí se zranilo, z toho dvě osoby utrpěly středně těžká zranění a čtyři lehká. Všichni jsou cizinci, pět si jich převzali němečtí zdravotníci, řekl mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Dálnice byla opět plně zprovozněna před půl devátou večer. K nehodě došlo také na silnici I/7.
Havlíček: Česko by mohlo dodat Ukrajině 16 letounů Skyfox. Čtyři už byly potvrzeny
Česko by mohlo Ukrajině dodat šestnáct letounů Skyfox, řekl ve středu novinářům český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). V zemi, která se brání ruské invazi, je na dvoudenní podnikatelské misi. Čtyři skyfoxy už byly podle něj v minulosti potvrzeny, nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších dvanácti strojů.
VideoZemědělci čelí vysokým nákladům i tlakům na ochranu životního prostředí
Ze zisku do ztráty – zemědělci mluví zřejmě o nejtíživějším roce od vstupu Česka do Evropské unie. Náklady žene vzhůru i evropský tlak na ochranu životního prostředí. Pomoct může větší soběstačnost a tím i konkurenceschopnost. Problém není jen v tuzemsku, ale celé Evropě. Ta se podle zástupců odvětví místo ekonomického směru zaměřila na společenská témata. Resort zemědělství chce v Česku podpořit výrobce a zpracovatele. Nově platí, že státní instituce by měly do konce roku 2028 nejméně 65 procent peněz určených na nákup potravin vydat za produkty českého původu. Praxi chtějí rozšířit na samosprávy.
Organizace se obávají změn pravidel ve školních jídelnách. Ministři kroky hájí
Dětský ombudsman Martin Beneš zaslal vládě výhrady k chystané novele vyhlášky o školním stravování. Obává se především toho, že by vláda z vyhlášky mohla vypustit přílohy stanovující výživové normy. Kritická je k chystaným změnám také například Unie rodičů. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) i ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) změny hájí. Plaga zmínil, že takzvaný spotřební koš bude doporučující. Podle Šťastného má stát regulovat jen nejnutnější věci.
Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku
Prezident Petr Pavel nepovažuje za šťastnou neúčast tuzemských vojáků na cvičení v Polsku nazvaném Koalicja 26.2. Česko by se mělo účastnit příprav na dobu po konci rusko-ukrajinské války, prohlásila ve středu hlava státu. V rámci dvoutýdenního cvičení armády jedenácti evropských zemí trénují, jak by byly schopné po skončení ruské agrese dohlížet na mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura tvrdí, že Česko nedostalo na cvičení oficiální pozvánku. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že o neúčasti českých vojáků vláda nejednala. Podle něj jde o záležitost ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci
10. 11. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu
27. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině
23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě
22. 10. 2026