Šestnáctiletý Čech chtěl odjet do Sýrie mezi teroristy, odhalily bezpečnostní složky

Odjet do Sýrie bojovat mezi teroristy plánoval šestnáctiletý český student. Přesvědčoval k tomu i další lidi ze zahraničí. Mladíka sledovaly tajné služby a nakonec ho zadržela policie. Soud ho potrestal podmínkou a zákazem přístupu na sociální sítě, musí také podstoupit výchovný program. Informace o dosud neznámém případu zjistili Reportéři ČT Adéla Paclíková a Ondřej Golis.
Na sociálních sítích Instagram a Tik Tok student zveřejňoval výhrůžná videa, podporoval teroristy a sám nevěřícím hrozil vražděním. „Publikoval video, na kterém vystupoval s nožem v ruce a blíže neurčenou zbraní, kdy pronášel výhrůžná prohlášení v anglickém jazyce, která v překladu do českého jazyka zní: Jsem mudžáhid, zničíme je. Až se postaví mudžáhidům, božím vojákům, budou podřezáni jako králíci,“ uvádí rozsudek z letošního května. Jím soud schválil mladíkovu dohodu o vině a trestu se stáním zástupcem.
Chlapec podle něj také plánoval odjezd do syrského Idlíbu, kde se chtěl přidat k tehdejší teroristické organizaci Haját Tahrír aš-Šám. Na síti Telegram založil skupinu, v níž s několika dalšími mladistvými z Jordánska, jedním člověkem z Bosny a Hercegoviny a dalším z Indonésie řešil, jak se do Sýrie dostat.
Odsouzený muž přitom nemá kořeny v žádné islámské zemi. K islamismu se dostal na on-line platformách. „V podstatě dochází k takové radikalizaci z pokojíčku, aniž by okolí vůbec tušilo, jak závažné to může být,“ popsal Reportérům ČT ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Břetislav Brejcha.
S reportéry hovořila i mladíkova matka. Říká, že netušila, k čemu se její syn chystá. Dozvěděla se to až ve chvíli, kdy mladíka zadržela zásahová jednotka. „Přišli o půl sedmé ráno. Už tady byli. Vlastně připravení. Čekali, až půjde do školy, tak ho rovnou sbalili,“ uvedla.
Mladík se se státním zástupcem dohodl na podmíněném trestu. Musí ale podstoupit výchovný program, nechat si kontrolovat obsah mobilního telefonu a má zákaz chodit na sociální sítě.