Senátoři připraví stížnost na služební zákon k Ústavnímu soudu, řekl Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) avizoval, že senátoři připraví návrh k Ústavnímu soudu na zrušení některých částí služebního zákona. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla k zákonu. Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení kromě samotného služebního zákona také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoc prezidenta jmenovat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací.
„Zákon obsahuje formulace a články, které jsou v rozporu s českou ústavou. Prezident má právo jmenovat vedoucí zastupitelských misí a tak dál. Já počítám s tím, že podání k Ústavnímu soudu, kde budeme navrhovat zrušení těchto částí zákona, podáme,“ řekl Vystrčil. Doplnil, že požádá senátora Tomáše Goláně (ODS), který v sobotu obhájil mandát, aby se stížnosti ujal.
Někteří opoziční poslanci už dříve uvedli, že se kvůli novele také chtějí obrátit na Ústavní soud. Podle Vystrčila tato aktivita patří spíše Senátu, ale s poslanci se chce domluvit na společném postupu.
Zákon o státních zaměstnancích má podle autorů například usnadnit výměnu státních úředníků tím, že jejich zaměstnávání přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Pavel ve zdůvodnění veta uvedl, že zákon jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům.