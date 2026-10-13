VideoSenátní duel v obvodu Žďár nad Sázavou: Michal Šmarda (za SOMVoltHR) a Josef Klement (KDU-ČSL)


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Žďár nad Sázavou spolu diskutovali Michal Šmarda (za SOMVoltHR) a Josef Klement (KDU-ČSL).

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

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