Šebestyán odvolal všechny členy Rady Vinařského fondu kvůli zjištění NKÚ

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal všech jedenáct členů Rady Vinařského fondu. Podle Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ) fond opakovaně porušoval předpisy a pravidla poskytování podpor. Zjistil také střet zájmů. Zjištění úřadu podle Šebestyána nejsou přijatelná a bylo potřeba vyvodit důsledky. Vedení fondu zatím nereagovalo.
Nejvyšší kontrolní úřad při prověrce podpory vinařství a vinohradnictví za roky 2023 až 2025 zjistil, že u 141 kontrolovaných žádostí o podporu nebyly cíle, očekávané přínosy ani výstupy projektů formulovány konkrétně a měřitelně.
Fond podle NKÚ vše řádně nekontroloval a neodhalil tak v žádostech i vyúčtováních nedostatky, na jejichž základě neměl peníze vyplatit. Kvůli tomu podle NKÚ vyplatil neoprávněně podpory za 12,4 milionu.
Ministerstvo zároveň přistoupí k úpravám ve fungování fondu, aby byl vyloučen střet zájmů, a k úpravě podpůrných programů.