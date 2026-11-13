Šebestyán odvolal všechny členy Rady Vinařského fondu kvůli zjištění NKÚ


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal všech jedenáct členů Rady Vinařského fondu. Podle Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ) fond opakovaně porušoval předpisy a pravidla poskytování podpor. Zjistil také střet zájmů. Zjištění úřadu podle Šebestyána nejsou přijatelná a bylo potřeba vyvodit důsledky. Vedení fondu zatím nereagovalo.

Nejvyšší kontrolní úřad při prověrce podpory vinařství a vinohradnictví za roky 2023 až 2025 zjistil, že u 141 kontrolovaných žádostí o podporu nebyly cíle, očekávané přínosy ani výstupy projektů formulovány konkrétně a měřitelně.

Fond podle NKÚ vše řádně nekontroloval a neodhalil tak v žádostech i vyúčtováních nedostatky, na jejichž základě neměl peníze vyplatit. Kvůli tomu podle NKÚ vyplatil neoprávněně podpory za 12,4 milionu.

Ministerstvo zároveň přistoupí k úpravám ve fungování fondu, aby byl vyloučen střet zájmů, a k úpravě podpůrných programů.

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